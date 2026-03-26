మార్కాపురంలో ఘోర ప్రమాదం - 13కు చేరిన మృతుల సంఖ్య
మార్కాపురం జిల్లాలో ప్రైవేట్ బస్సు దగ్ధం - 13 మంది సజీవదహనం - ప్రమాద సమయంలో బస్సులో 30 మంది ఉన్నారని సమాచారం - ప్రైవేటు బస్సు హరేకృష్ణ ట్రావెల్స్కు చెందినదిగా గుర్తించిన అధికారులు
Published : March 26, 2026 at 7:21 AM IST
13 Innocent People Died in MarkapuramBus Accident: మార్కాపురం జిల్లాలో ఘోర రోడ్డు ప్రమాదం జరిగింది. ప్రైవేట్ బస్సు-ఢీకొన్న ఈ ప్రమాదంలో 13 మంది సజీవదహనమవ్వగా, 15 మందికి గాయాలయ్యాయి. ప్రమాద జరిగిన సమయంలో బస్సులో 30 మంది ప్రయాణికులు ఉన్నారని సమాచారం. క్షతగాత్రులను మార్కాపురం ప్రభుత్వాస్పత్రికి తరలించారు.
పలకల క్వారీల వద్ద టిప్పర్ - ప్రైవేట్ ట్రావెల్స్ బస్సు ఢీకొన్నాయి. ఈ ప్రమాదంలో రెండు వాహనాలు దగ్ధమయ్యాయి. ప్రైవేటు ట్రావెల్స్ బస్సు తెలంగాణ రాష్ట్రంలోని జగిత్యాల నుంచి పామూరు వస్తుండగా ఈ ప్రమాదం జరిగినట్లు తెలుస్తుంది. ప్రైవేటు బస్సు హరేకృష్ణ ట్రావెల్స్కు చెందినదిగా అధికారులు గుర్తించారు. మృతుల్లో మహిళలు, చిన్నారులు ఉన్నారు. వీరు కనిగిరి, పామూరు వాసులుగా గుర్తించారు. 3 అగ్నిమాపక వాహనాలతో ఫైర్ సిబ్బంది మంటలను అదుపులోకి తీసుకుని వచ్చారు.
మంటలు చెలరేగిన వెంటనే బస్సు నుంచి 10 మంది ప్రయాణికులు హుటాహుటిన దిగిపోయారు. ప్రమాదం అనంతరం ఘటనాస్థలిని మార్కాపురం ఎమ్మెల్యే కందుల నారాయణరెడ్డి పరిశీలించారు. ప్రమాదానికి సంబంధించిన కారణాలను ఎమ్మెల్యే అధికారులతో కలిసి ఆరా తీశారు. అదే విధంగా క్షతగాత్రులను తక్షణమే వైద్యసేవలకు తరలించేందుకు సహాయక చర్యలను అధికారులు ముమ్మరం చేశారు.
ప్రమాదానికి బస్సు కండిషన్ సరిగా లేకపోవడమే కారణమని ప్రయాణికులంటున్నారు. ఇదే విషయాన్ని బస్సు డ్రైవర్తో మాట్లాడినట్లు ప్రయాణికులు చెబుతున్నారు. అంతేకాకుండా యర్రగొండపాలెం వద్ద గంటసేపు బస్సును నిలిపివేసి సిబ్బంది మరమ్మతులు చేశారన్నారు. ఇదిలావుంటే ప్రమాద సమయంలో బస్సు స్టీరింగ్ స్ట్రక్ అయిందని డ్రైవర్ చెబుతున్నారు. దీనిపై అధికారులు దర్యాప్తు చేస్తున్నారు.
13 మృతదేహాల వెలికితీత: బుధవారం సాయంత్రం 5.30 గంటలకు తెలంగాణలోని జగిత్యాల నుంచి పామూరుకు బస్సు బయల్దేరింది. ఈ క్రమంలో చీమకుర్తి నుంచి కంకర్ లోడ్తో మార్కాపురం వైపు టిప్పర్ వస్తుండగా ఉదయం 6 గంటల సమీపంలో ఈ ప్రమాదం జరిగింది. ప్రస్తుతం మృతదేహాలను బస్సు నుంచి ఒక్కొక్కటిగా పోలీసులు బయటకు తీస్తున్నారు. ఇప్పటివరకు 13 మృతదేహాలను బస్సు నుంచి బయటకు పోలీసులు తీశారు.
సీఎం చంద్రబాబు దిగ్భ్రాంతి: మార్కాపురం జిల్లా, రాయవరం సమీపంలో జరిగిన రోడ్డు ప్రమాదంపై ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు దిగ్భ్రాంతి వ్యక్తం చేశారు. టిప్పర్-ప్రైవేట్ ట్రావెల్స్ బస్సు ఢీకొన్న ఘటనలో బస్సులోని పలువురు ప్రయాణికులు సజీవ దహనం కావడంపై తీవ్ర విచారం వ్యక్తం చేశారు. ప్రమాదస్థలం నుంచి సీఎంతో ఎస్పీ ఫోనులో మాట్లాడారు. ప్రమాద వివరాలను చంద్రబాబుకు జిల్లా ఇన్ఛార్జి ఎస్పీ హర్షవర్దన్రాజు సవివరంగా తెలిపారు. ఆపై గాయపడిన వారికి అందుతున్న వైద్య సాయంపై ముఖ్యమంత్రి సమాచారం తెలుసుకున్నారు. ప్రమాదంలో గాయపడిన మరో 20 మందిని తక్షణమే వివిధ ఆసుపత్రులకు తరలించి చికిత్స అందిస్తున్నామని జిల్లా పోలీసు అధికారులు ముఖ్యమంత్రికి వివరించారు. మృతుల సంఖ్య పెరిగే అవకాశం ఉందన్న సమాచారంపై ముఖ్యమంత్రి ఆందోళన వ్యక్తం చేశారు. ప్రమాదానికి గల కారణాలపై సమగ్ర విచారణ జరిపి నివేదిక సమర్పించాలని అధికారులను ఆదేశించారు.
మార్కాపురం జిల్లా, రాయవరం సమీపంలో జరిగిన రోడ్డు ప్రమాదంపై గౌరవ ముఖ్యమంత్రి శ్రీ నారా చంద్రబాబు నాయుడు దిగ్భ్రాంతి వ్యక్తం చేశారు. టిప్పర్-ప్రైవేట్ ట్రావెల్స్ బస్సు ఢీకొన్న ఘటనలో బస్సులోని పలువురు ప్రయాణికులు సజీవ దహనం కావడంపై తీవ్ర విచారం వ్యక్తం చేశారు. అధికారులతో మాట్లాడి…— CMO Andhra Pradesh (@AndhraPradeshCM) March 26, 2026
డిప్యూటీ సీఎం పవన్ దిగ్భ్రాంతి: మార్కాపురం జిల్లా రాయవరం వద్ద చోటు చేసుకున్న రోడ్డు ప్రమాదంలో 13 మంది సజీవ దహనం అయ్యారని తెలిసి తీవ్ర దిగ్భ్రాంతికి లోనయ్యానని డిప్యూటీ సీఎం పవన్ విచారం వ్యక్తం చేశారు. ప్రమాదానికి గల కారణాల గురించి జిల్లా అధికార యంత్రాంగం నుంచి వివరాలు తీసుకున్నానని వెల్లడించారు. క్షతగాత్రులకు మెరుగైన వైద్య చికిత్స అందించాలని అధికారులకు స్పష్టం చేశారు. ఆపై మృతుల కుటుంబాలకు ప్రగాఢ సానుభూతి తెలియజేశారు.
మార్కాపురం జిల్లా రాయవరం వద్ద చోటు చేసుకున్న రోడ్డు ప్రమాదంలో 13 మంది సజీవ దహనం అయ్యారని తెలిసి తీవ్ర దిగ్భ్రాంతికి లోనయ్యాను. ప్రమాదానికిగల కారణాల గురించి జిల్లా అధికార యంత్రాంగం నుంచి వివరాలు తీసుకున్నాను. క్షతగాత్రులకు మెరుగైన వైద్య చికిత్స అందించాలని స్పష్టం చేయడమైనది. మృతుల…— Deputy CMO, Andhra Pradesh (@APDeputyCMO) March 26, 2026
విచారం వ్యక్తం చేసిన మంత్రి లోకేశ్: మార్కాపురం జిల్లాలో బస్సు ప్రమాదంపై మంత్రి లోకేశ్ తీవ్ర దిగ్భ్రాంతిని వ్యక్తం చేశారు. ప్రయాణికులు సజీవ దహనం కావడం తీవ్రంగా కలచివేసిందని లోకేశ్ బాధపడ్డారు. మృతుల కుటుంబాలకు అన్నివిధాలా అండగా ఉంటామని మంత్రి భరోసా ఇచ్చారు. గాయపడిన వారు త్వరగా కోలుకోవాలని కోరుకుంటున్నానని అన్నారు. మృతుల కుటుంబ సభ్యులకు ప్రగాఢ సానుభూతిని తెలియజేశారు.
ప్రమాదస్థలానికి బయల్దేరిన హోంమంత్రి: మార్కాపురం జిల్లాలో రోడ్డు ప్రమాదంపై హోంమంత్రి అనిత దిగ్భ్రాంతి వ్యక్తం చేశారు. బస్సు పూర్తిగా అగ్నికి ఆహుతి కావడం అత్యంత విషాదకరమని ఆమె అన్నారు. పలువురు సజీవదహనం పట్ల తీవ్ర విచారం వ్యక్తం చేసిన హోంమంత్రి, క్షతగాత్రులకు మెరుగైన వైద్యం అందించాలని అధికారులను ఆదేశించారు. అనంతరం జిల్లా కలెక్టర్, ఎస్పీతో మాట్లాడి వివరాలు అడిగి తెలుసుకున్నారు. ప్రస్తుతం హోంమంత్రి అనిత మార్కాపురం జిల్లా ప్రమాదస్థలికి బయల్దేరారు.
ప్రగాఢ సానుభూతిని తెలియజేసిన పలువురు మంత్రులు: మార్కాపురం జిల్లాలో బస్సు ప్రమాదంపై మంత్రులు అచ్చెన్న, నిమ్మల రామానాయుడు, డీఎస్బీవీ స్వామి, ఆనం, టీజీ భరత్ మండిపల్లి రాంప్రసాద్రెడ్డి, బీసీ జనార్దన్రెడ్డి, పల్లా శ్రీనివాసరావు, మంత్రి గొట్టిపాటి రవికుమార్లు తీవ్ర దిగ్భ్రాంతిని వ్యక్తం చేశారు. ప్రమాదంలో పలువురు సజీవదహనం కావడం చాలా బాధాకరమని మంత్రులు విచారం వ్యక్తం చేశారు. మృతుల కుటుంబాలకు ప్రగాఢ సానుభూతి తెలియజేశారు. గాయపడిన వారికి మెరుగైన వైద్యం అందించాలని అధికారులను ఆదేశించారు.
కంట్రోల్ రూమ్ నంబర్లు: మార్కాపురం జిల్లాలో రోడ్డు ప్రమాదంపై పరిస్థితిని ఎప్పటికప్పుడు పర్యవేక్షించేందుకు అధికారులు కంట్రోల్ రూమ్ను ఏర్పాటు చేశారు. కంట్రోల్ రూమ్ నెంబర్లు 6304285613, 9985733999, 7989537285, 9703578434
బస్సు ప్రమాదానికి ముందే డివైడర్ను ఢీకొన్న బైక్ - పోలీసుల క్లారిటీ