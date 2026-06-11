ఒమన్ తీరంలో వాణిజ్య నౌకపై అమెరికా దాడి - ఏపీ వ్యక్తి మృతి
అమెరికా దాడుల్లో ఏపీకి చెందిన మెరైన్ ఇంజినీర్ పట్నాల సురేష్ మృతి - ఆయన విశాఖ శ్రీహరిపురానికి చెందిన వ్యక్తిగా గుర్తింపు - సురేష్ మృతిపై కుటుంబానికి సమాచారం ఇచ్చిన అధికారులు
Published : June 11, 2026 at 9:30 PM IST|
Updated : June 11, 2026 at 9:38 PM IST
AP Man Patnala Suresh Died In US Attack : ఒమన్ తీరంలో భారతీయ సిబ్బందితో ప్రయాణిస్తున్న నౌకపై అమెరికా చేసిన దాడిలో ముగ్గురు భారతీయులు మృతి చెందిన విషయం తెలిసిందే. వీరిలో ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలోని విశాఖపట్నానికి చెందిన మెరైన్ ఇంజినీర్ సురేష్ పట్నాల (44) ఉన్నారు. ఈ విషయాన్ని ఆయన కుటుంబ సభ్యులు, దిల్లీలోని ఆంధ్రా భవన్ అధికారులు ధ్రువీకరించారు.
సురేష్కు భార్య భార్గవి, 13, 10 ఏళ్ల వయసున్న ఇద్దరు కుమారులు ఉన్నారు. త్వరలో (జూన్ 24న) 15వ వివాహ వార్షికోత్సవం అని, అంతలోనే తన భర్త శాశ్వతంగా దూరమయ్యారని భార్గవి విలపించారు. 5 నెలలపాటు విధుల్లో ఉన్న సురేష్, త్వరలోనే ఇంటికి వచ్చేందుకు సిద్ధమైనట్లు తెలిసింది. ఇందుకు సంబంధించి ఇప్పటికే అనుమతి కూడా పొందినట్లు కుటుంబ సభ్యులు వెల్లడించారు.
ఏం జరిగిందంటే? : "నౌక జనరేటర్లో సమస్య తలెత్తడంతో దాన్ని తనిఖీ చేసేందుకు సురేష్ వెళ్లారు. అదే సమయంలో దాడి జరగడంతో తప్పించుకునేందుకు అవకాశం లేకుండా పోయింది. దీంతో ఆయన అక్కడికక్కడే ప్రాణాలు కోల్పోయినట్లు అధికారులు చెప్పారు. వాస్తవానికి మరో చీఫ్ ఇంజినీర్కు తోడుగా ఉండేదుకు పది రోజుల డ్యూటీ కోసం సురేష్ వెళ్లారు. కానీ, అక్కడి పరిస్థితుల కారణంగా విధులు నిర్వర్తించాల్సిన కాలాన్ని పొడిగించారు. ఈ దాడికి ముందు సుమారు వారం రోజులుగా నౌక ఆ ప్రాంతంలోనే ఉంది. అక్కడ ఆంక్షలు, జామర్ల కారణంగా ఆడియో, వీడియో కాల్స్ చేసుకోవడం కుదరలేదు. కేవలం టెక్స్ట్ మెసేజ్లు మాత్రమే పంపించుకోగలిగాం" అని భార్గవి వివరించారు.
కేంద్ర ప్రభుత్వం అండగా ఉంటుంది : ఒమన్ తీరంలో బుధవారం అమెరికా జరిపిన దాడిలో గల్లంతైన ముగ్గురు భారతీయ నావికులు మరణించారని కేంద్ర షిప్పింగ్ శాఖ మంత్రి సర్బానంద సోనోవాల్ నేడు (గురువారం) తెలిపారు. భారతీయ సిబ్బందితో ప్రయాణిస్తున్న సెటెబెలో అనే వాణిజ్య ట్యాంకర్పై అమెరికా బుధవారం దాడి చేయడం కలకలం సృష్టించింది. దాడి జరిగిన సమయంలో నౌకలో నుంచి 21 మంది సురక్షితంగా బయటపడగా, ముగ్గురు గల్లంతయ్యారు. అయితే, ఈ దాడులపై భారత్ తీవ్రంగా తప్పుబట్టింది. వాణిజ్య నౌకలపై దాడులను ఆపాలని డిమాండ్ చేసింది.
ఈ కష్ట సమయంలో బాధిత కుటుంబాలకు కేంద్రం అండగా ఉంటుందని కేంద్రమంత్రి సర్బానంద సోనోవాల్ తెలిపారు. మృతదేహాలను స్వదేశానికి రప్పించేందుకు కేంద్ర ప్రభుత్వం అన్ని రకాల చర్యలు చేపట్టిందని పేర్కొన్నారు. అలాగే, ఈ ఘటనను సముద్రయాన సమాజానికి తీరని లోటుగా ఆయన అభివర్ణించారు. ఈ మేరకు ఆయన ఎక్స్లో ఓ పోస్ట్ చేశారు.
It is deeply unfortunate to learn of the tragic incident aboard the Palau-flagged MT Settebello. Sadly, three Indian seafarers initially reported missing are now confirmed dead after bodies have been located and identified.— Sarbananda Sonowal (@sarbanandsonwal) June 11, 2026
This is a profound loss to our maritime family. The…
నౌకలపై పదేపదే దాడులు : మరోవైపు, గల్ఫ్ ప్రాంతంలో ఉద్రిక్తతలు పెరిగిన నేపథ్యంలో, మస్కట్లోని భారత రాయబార కార్యాలయం స్పందించింది. ఈ ఘటనను నిశితంగా పరిశీలిస్తున్నట్లు తెలిపింది. అలాగే, ఒమన్ ప్రాంతంలో తీవ్రమవుతున్న ఉద్రిక్తతలపై ఆందోళన వ్యక్తం చేసింది. నౌకలపై పదేపదే జరుగుతున్న దాడులు తీవ్ర బాధాకరమని పేర్కొంది. "ఒమన్లోని షినాస్ పోర్టు సమీపంలో ఒక నౌకకు సంబంధించిన ఘటన గురించి మాకు తెలిసింది. మేము పరిస్థితిని నిశితంగా పర్యవేక్షిస్తున్నాం. మరిన్ని వివరాల కోసం స్థానిక అధికారులతో సమన్వయం చేసుకుంటున్నాం" అని ఎక్స్లో పేర్కొంది.
We have learnt of an incident involving a vessel off Shinas port of Oman, earlier today . We are closely monitoring the situation and coordinating with the local authorities for further details.— India in Oman (Embassy of India, Muscat) (@Indemb_Muscat) June 11, 2026
ఒమన్ తీరంలో గల్లంతైన ముగ్గురు భారతీయులు మృతి- అమెరికా దాడిని తప్పుబట్టిన కేంద్రం
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