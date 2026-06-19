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స్వస్థలానికి పట్నాల సురేశ్‌ భౌతికకాయం - శోకసంద్రంలో కుటుంబసభ్యులు

ఒమన్ తీరంలో సమీపంలో ఎంటి సెట్టెబెల్లో నౌకపై దాడి - క్షిపణి దాడిలో విశాఖకు చెందిన మెరైన్ ఇంజినీర్ సురేశ్ మృతి

Marine Engineer Body Returned to Hometown
Marine Engineer Body Returned to Hometown (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : June 19, 2026 at 12:23 PM IST

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Marine Engineer Body Returned to Hometown: ఇటీవల ఒమన్‌ తీరంలో నౌకపై అమెరికా చేసిన దాడిలో విశాఖ వాసి సురేశ్ పట్నాల మృతి చెందిన విషయం తెలిసిందే. పట్నాల సురేశ్‌(44) భౌతికకాయాన్ని విశాఖ శ్రీహరిపురంలోని స్వస్థలానికి తరలించారు. ఎంటి సెట్టెబెల్లో నౌకపై జరిగిన దాడిలో సురేశ్ మృతి చెందాడు. నౌకపై దాడిలో సురేశ్‌తో పాటు మరో ఇద్దరు భారతీయులు దుర్మరణం చెందారు.

సురేశ్‌ నౌకలో సీనియర్ మెరైన్ చీఫ్ ఇంజినీర్‌గా విధులు నిర్వహిస్తున్నారు. జూన్ 10న దాడి ఘటన జరగగా సురేశ్‌ మృతి చెందగా జూన్‌ 11న ధ్రువీకరించారు. అతడి కుటుంబం విశాఖ పశ్చిమ నియోజకవర్గంలోని శ్రీహరిపురంలో ఉంటోంది. కాంట్రాక్ట్ ముగించుకుని పెళ్లిరోజు వేడుకలకు ఇంటికి రావాల్సి ఉండగా విషాదం నెలకొంది. కుటుంబసభ్యులు, బంధువులు శోకసంద్రంలో మునిగిపోయారు.

సురేష్‌కు భార్య భార్గవితో పాటు 13, 10 ఏళ్ల వయసున్న ఇద్దరు కుమారులు ఉన్నారు. త్వరలో (జూన్‌ 24న) 15వ వివాహ వార్షికోత్సవం అని, అంతలోనే తన భర్త శాశ్వతంగా దూరమయ్యారని భార్గవి విలపించారు. ఐదు నెలలపాటు విధుల్లో ఉన్న సురేశ్, త్వరలోనే ఇంటికి వచ్చేందుకు సిద్ధమైనట్లు తెలిసింది. ఇందుకు సంబంధించి ఇప్పటికే అనుమతి కూడా పొందినట్లు కుటుంబ సభ్యులు వెల్లడించారు.
ఏం జరిగిందంటే? : ‘‘నౌక జనరేటర్‌లో సమస్య తలెత్తడంతో దాన్ని తనిఖీ చేసేందుకు సురేశ్ వెళ్లారు. అదే సమయంలో దాడి జరగడంతో తప్పించుకునేందుకు అవకాశం లేకుండా పోయింది. దీంతో ఆయన అక్కడికక్కడే ప్రాణాలు కోల్పోయినట్లు అధికారులు చెప్పారు. వాస్తవానికి మరో చీఫ్‌ ఇంజినీర్‌కు తోడుగా ఉండేందుకు పది రోజుల డ్యూటీ కోసం సురేశ్ వెళ్లారు. కానీ, అక్కడి పరిస్థితుల కారణంగా విధులు నిర్వర్తించాల్సిన కాలాన్ని పొడిగించారు. ఈ దాడికి ముందు సుమారు వారం రోజులుగా నౌక ఆ ప్రాంతంలోనే ఉంది. అక్కడ ఆంక్షలు, జామర్ల కారణంగా ఆడియో, వీడియో కాల్స్‌ చేసుకోవడం కుదరలేదు. కేవలం టెక్స్ట్‌ మెసేజ్‌లు మాత్రమే పంపించుకోగలిగాం’’ అని భార్గవి వివరించారు.

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