ఒడిశా టూ కృష్ణా జిల్లా - గంజాయి పట్టుబడినా వాళ్లు దొరకరు
చాపకింద నీరులా మాదకద్రవ్యాల అమ్మకాలు - ఎగువ రాష్ట్రాల నుంచి వస్తున్న రైళ్లే వీరి రవాణాకు ఆధారం
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : October 17, 2025 at 1:38 PM IST
Ganja Illegal Transport in Krishna District : రాష్ట్రంలో గంజాయి, మాదకద్రవ్యాల రవాణాను వ్యాపారంగా చేసుకున్న వారిపై ప్రభుత్వం కొరడా ఝుళిపిస్తోంది. కొందరు ఈ కేసుల్లో అరెస్టయి జైలుకు వెళ్లినా వారి తీరు మార్చుకోవడం లేదు. ఈ అక్రమ వ్యాపారాన్ని వదలడం లేదు. ఇందుకు కారణం ఈ అక్రమ వ్యాపారంలో జైలుకు వెళ్లొచ్చినా సులభంగా డబ్బు సంపాదించి ఆస్తులు కూడగట్టవచ్చనే దురాశే. ఇలాంటివారికి చెక్ పెట్టేలా ప్రభుత్వం పీడీ, ఎన్డీపీఎస్ చట్టాల అమలును కట్టుదిట్టం చేస్తుంది.
ఒడిశా నుంచి గంజాయి వివిధ రూపాల్లో కృష్ణా జిల్లాకు చేరుతోంది. పోలీసుల ఎత్తులకు పైఎత్తులు వేస్తూ అక్రమంగా ఇక్కడికి దిగుమతి చేస్తున్నారు. గతంలో గుంటూరు పరిసర ప్రాంతాల్లో దొంగిలించిన ద్విచక్రవాహనాలను ఒడిశా తీసుకెళ్లి అక్కడ విక్రయించి ఆ సొమ్ముతో గంజాయి కొని రైళ్ల ద్వారా తీసుకొచ్చేవారు. ఈ గుట్టును పోలీసులు పసిగట్టి తనిఖీలు ముమ్మరం చేయడంతో రవాణాదారులు, కొత్త మార్గాలను ఎంచుకుంటున్నారని పోలీసు అధికారులు తెలుపుతున్నారు.
గంజాయి దొరికినా వాాళ్లు తప్పించుకుంటున్నారు : సూపర్ఫాస్ట్ రైళ్లలోని జనరల్ బోగీల్లో సీట్ల కింద బ్యాగులు పెట్టి వారు మాత్రం వేరే సీట్లలోనో, మరుగుదొడ్లు, తలుపుల వద్దనో ఉంటూ ప్రయాణిస్తున్నారు. విజయవాడ, గుంటూరు నగరాల శివారుకు రైలు చేరుకోగానే వాటిని ముందుగానే ఎంపిక చేసుకున్న ప్రాంతంలో పడేస్తున్నారు. తనిఖీల్లేవని భావించినప్పుడు నేరుగా రైల్వేస్టేషన్లలోనే బ్యాగులతో దిగి వెళ్తున్నారు. ఒకవేళ రైళ్లలో పోలీసుల తనిఖీల్లో గంజాయి దొరికినా రవాణా చేస్తున్నవారు తప్పించుకుంటున్నారు. ఇటీవల పోలీసులు ప్రత్యేక బృందాలతో తనిఖీలు ముమ్మరం చేయడంతో గంజాయి పట్టుబడుతోంది.
రైళ్లే వీరి రవాణాకు ఆధారం : పశ్చిమబెంగాల్, బిహార్, ఝార్ఖండ్, ఒడిశా తదితర రాష్ట్రాల నుంచి పెద్దఎత్తున వలస కూలీలు వస్తున్నారు. ఇందులో భవన నిర్మాణ పనుల్లో పని చేసే యువతే ఎక్కువ. ఆయా రాష్ట్రాల్లో స్థానికంగా గంజాయి లభిస్తుండడంతో కొంతమంది వెంట తీసుకొస్తున్నారు. జిల్లాలో చాపకింద నీరులా అమ్మకాలు జరిగిపోతున్నాయి. ఎగువ రాష్ట్రాల నుంచి వస్తున్న రైళ్లే వీరి రవాణాకు ఆధారం. ఇక్కడికి వస్తున్న దాంతో పోలిస్తే పోలీసులకు పట్టుబడుతోంది తక్కువే.
ఇటీవల తనిఖీల్లో నల్లపాడు, కొత్తపేట, పెదకాకాని పోలీస్స్టేషన్ల పరిధిలో గంజాయి దొరికింది. గురువారం ఝార్ఖండ్ నుంచి కేరళ వెళ్తున్న రైల్లో ఎస్-5 బోగీలో రైల్వే పోలీసులు తనిఖీ చేయగా 4.4 కిలోల సరకు పట్టుబడింది. రవాణా చేస్తున్న వ్యక్తిని మాత్రం గుర్తించలేకపోయారు. జిల్లా కేంద్రానికి వచ్చిన గంజాయి విక్రయానికి ప్రత్యేకంగా కొంతమంది పని చేస్తున్నారు. కొన్ని కళాశాలల యువత కూడా బానిసలుగా మారడంతో విక్రేతలు బాగా సొమ్ము చేసుకుంటున్నారు.
