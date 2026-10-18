బంతితో 'లాభం' లేదు! - మార్కెట్లో భారీ డిమాండ్ ఉన్నా చేతికి రూపాయి రావట్లేదు!
Marigold Flower Farmers Issue : ఎల్నినో ప్రభావం, పురుగుల ఉధృతి కారణంగా బంతి పూల దిగుబడి పడిపోయింది. కిలో రూ.60కు అమ్మాల్సిన పూలను రూ. 20కు విక్రయిస్తున్నామని రైతులు ఆవేదన వ్యక్తం చేస్తున్నారు.
Published : October 18, 2026 at 8:40 AM IST
Marigold Flower Farmers Issue : హిందూ సంప్రదాయాల్లో పూజలు, ఫంక్షన్లు, పండుగల వేళ పూల పాత్ర ప్రత్యేకమైనది. పువ్వులు లేనిదే ఏ శుభకార్యమూ జరగదంటే అతిశయోక్తి కాదు. బతుకమ్మ, దసరా, దీపావళి పండుగల వేళ ముఖ్యంగా బంతిపూల అవసరం గురించి చెప్పాల్సిన పని లేదు. సాధారణంగా పూలకు ఇంత డిమాండ్ ఉన్న సమయంలో సాగుదారులకు మంచి లాభాలు రావాలి. కానీ క్షేత్రస్థాయిలో పరిస్థితులు భిన్నంగా ఉన్నాయి. వర్షాలు లేక పూల దిగుబడి, నాణ్యత తగ్గడంతో పాటు మార్కెట్ లేక నష్టాల పాలవుతున్నామని బంతి రైతులు ఆవేదన వ్యక్తం చేస్తున్నారు.
పెద్ద ఎత్తున పూల సాగు
బతుకమ్మ, దసరా, దీపావళి ఈ పండుగ సీజన్లో పూలకు మంచి గిరాకీ ఉంటుంది. మార్కెట్లో ఎక్కడ చూసినా బంతి పూల బేరం వినిపిస్తూనే ఉంటుంది. ముఖ్యంగా బతుకమ్మ పేర్చేందుకు, దుర్గామాత మండపాల అలంకరణలకు, దీపావళి నోములకు ఇలా అన్నింటికీ అందుబాటు ధరలో దొరికేవి బంతి పూలు మాత్రమే. వరి వంటి పంటలతో పోల్చుకుంటే బంతి సాగుకు నీటి అవసరం, పెట్టుబడి కాస్త తగ్గుతాయి. మార్కెటింగ్కు సైతం ఇబ్బంది లేకుండా ఏటా మంచి డిమాండ్ ఉండటంతో రైతులు పెద్ద ఎత్తున సాగుకు మొగ్గు చూపుతున్నారు.
పూలపైనా ఎల్నినో ప్రభావం
మహబూబ్నగర్ జిల్లా నవాబ్పేట మండలం వెంకటేశ్వర్ల తండాలో దాదాపు 20 నుంచి 25 ఏళ్లుగా రైతులు బంతి సాగు చేస్తున్నారు. సుమారు 200 మంది రైతులు 100కు పైగా ఎకరాల్లో ఏటా పూలనే పండించి అమ్ముతారు. ఈసారి ఎల్నినో ప్రభావం అన్ని పంటలతో పాటు బంతిపూలపైనా చూపిందని రైతులు ఆందోళన వ్యక్తం చేస్తున్నారు.
"ఈ సంవత్సరం వర్షాలు తగ్గడంతో చాలా ఇబ్బందులు పడుతున్నాం. ధరలు సైతం అనుకూలంగా లేవు. గతంతో పోల్చితే పంట దిగుబడి కూడా తగ్గింది. గతంలో ఎకరాకు రూ.30 వేలు ఖర్చు అయ్యేది. ఈ ఏడాది పురుగుల బెడద ఉండటంతో రూ.60 వేల వరకు ఖర్చు అయ్యింది. గతంలో కిలో పూలు రూ.60కు అమ్మగా, ప్రస్తుతం రూ.20 చొప్పున అమ్ముతున్నాం" - రైతులు
గతంలో రూ.60, నేడు రూ.20
వర్షాలు సమృద్ధిగా కురిస్తే బంతి చెట్లు ఏపుగా పెరగడంతో పాటు పూలు మంచి నాణ్యతతో పెద్ద సైజులో వస్తాయి. ఈసారి ఎండల తీవ్రత ఎక్కువ ఉండటంతో మొక్కల పెరుగుదల మందగించగా, పూలు పూర్తిగా విచ్చుకోవట్లేవని రైతులు చెబుతున్నారు. పురుగుల ఉద్ధృతి సైతం ఎక్కువగా ఉండటంతో పెట్టుబడి పెరిగిందని రైతులు అంటున్నారు. ఏటా బంతి పూల కోసం హైదరాబాద్, నల్గొండ తదితర ప్రాంతాల నుంచి చేను వద్దకే వ్యాపారులు వచ్చే వారని, ఈ ఏడాది ఎవరూ రాకపోవడంతో హైదరాబాద్ గుడిమల్కాపూర్ మార్కెట్కు తరలిస్తున్నామంటున్నారు. ఇంతకు ముందు కిలో పూలు రూ.60 నుంచి రూ.70 అమ్మగా, ప్రస్తుతం రూ.20కు కిలో చొప్పున ఇచ్చి రావాల్సి వచ్చిందంటున్నారు.
"వర్షాలు పడితేనే పంట బాగా పండుతుంది. ఈ ఏడాది వర్షాలు సరిగా కురవకపోవడంతో పూలు పూయడం లేదు. గతంలో పండుగ సీజన్లో ఎక్కువగా పూలు విక్రయించేవాళ్లం. అయితే ఈ ఏడాది దిగుబడి తక్కువగా ఉండటంతో పాటు పూలకు సరైన ధరలు లేకపోవడంతో నష్టపోతున్నాం. మమ్మల్ని ప్రభుత్వమే ఆదుకోవాలి" - రైతులు
బోర్లు సైతం అడుగంటుతుండటంతో
ఎల్నినో ప్రభావానికి తోడు మహారాష్ట్ర, కర్ణాటక నుంచి పూలు వస్తుండటంతోనూ ధరలు తగ్గుతున్నాయని రైతులు చెబుతున్నారు. పొలంలో బోర్లు సైతం అడుగంటుతుండటంతో తోటలు వదిలేస్తున్నామని, కనీసం దీపావళి వరకైనా పూలు పూచే పరిస్థితి లేదని ఆవేదన వెలిబుచ్చుతున్నారు.