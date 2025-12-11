నేటి సమాజంలో మహిళలను చూసే దృక్కోణం మారాలి : మార్గదర్శి ఎండీ శైలజా కిరణ్
ఆడపిల్లలకు మేమున్నామనే విశ్వాసాన్నికుటుంబం కల్పించాలి - ఆ విశ్వాసమే తనను ఉన్నత స్థానాలకు చేర్చిందని తెలిపిన శైలజా కిరణ్ - ఉమెన్ 5.0 పవర్, ప్రోగ్రెస్, పాసిబులిటీ పేరిట ఇక్ఫాయ్ క్యాంపస్లో సదస్సు
Published : December 11, 2025 at 7:21 PM IST
Women 5.0 Power, Progress, Possibility Conference in Hyderabad : సమాజంలో మహిళలను చూసే దృక్కోణం మారాలని మార్గదర్శి ఎండీ శైలజా కిరణ్ అభిప్రాయపడ్డారు. ఆడపిల్లలకు తామున్నామనే బలమైన విశ్వాసాన్ని కుటుంబం కల్పించాలని తెలిపారు. ఆ విశ్వాసమే తనను ఉన్నత స్థానాలకు చేర్చిందని అన్నారు. ఉమెన్ 5.0 పవర్, ప్రోగ్రెస్, పాసిబులిటీ పేరిట హైదరాబాద్ శంకర్పల్లిలో ఇక్ఫాయ్ క్యాంపస్లో నిర్వహించిన సదస్సులో శైలజా కిరణ్ పాల్గొని మాట్లాడారు.
"అన్ని అంశాల్లోనూ మహిళలు నేడు పురుషులకు ఏ మాత్రం తక్కువ కాదు. మహిళలు గొప్పగా ఆలోచిస్తున్నారు. భారీలక్ష్యాలను నిర్దేశించుకుంటున్నారు. పరిణామక్రమంలో చోటుచేసుకుంటున్న అనేక మార్పుల వెనుక మహిళలు ఉంటున్నారు. కానీ వారికి ఆ మేరకు గుర్తింపు లభించడం లేదని నా అభిప్రాయం. ప్రజలకు గొప్ప సేవలు అందిస్తున్న వారు ఇక్ఫాయ్ నుంచి ప్రాతినిధ్యం వహిస్తున్నారు. ఉమన్ 1.0, 2.0, 3.0, 4.0 ద్వారా ఆ విషయాలను ఇక్కడ ప్రదర్శించారు" -శైలజా కిరణ్, మార్గదర్శి ఎండీ
గొప్ప లక్ష్యాలవైపు మహిళల అడుగులు : ఈ కార్యక్రమంలో ఐఎఫ్హెచ్ఈ రిజిస్ట్రార్ ప్రొఫెసర్ విజయలక్ష్మి, యూనివర్శిటీ ఆఫ్ హైదరాబాద్ స్కూల్ ఆఫ్ సోషల్ సైన్సైస్ డీన్ ప్రొఫెసర్ సునీతా రాణి, ఐఐటీ హైదరాబాద్ ప్రొఫెసర్ రాజలక్ష్మి సహా పలువురు ప్రముఖులు, విద్యార్థులు పాల్గొన్నారు. ఆధునిక సమాజంలో మహిళలకు ఉన్న అవకాశాలు, నాయకత్వం, సమానత్వం సహా పలు విభాగాల్లో వారి పాత్రపై చర్చించారు. నేటి మహిళలు పురుషులతో పోలిస్తే ఏ రంగంలోనూ తక్కువ కాదని శైలజా కిరణ్ అన్నారు. మహిళలు గొప్ప లక్ష్యాలను నిర్దేశించుకుని వాటిని సాధించే దిశగా అడుగులు వేస్తున్నారని అభిప్రాయపడ్డారు.
"సమాజంలో ఎవరైతే ఉన్నతమైన స్థానాల్లో ఉన్నారో వాళ్లు కష్టపడి చూసిన అనుభవాలు పంచుకోవడానికి మా కాన్ఫరెన్స్ ఒక ముఖ్యమైన వేదిక. దీని ద్వారా మా పిల్లలు, విద్యార్థులు, ఫ్యాకల్టీ ఫ్యూచర్ జనరేషన్ లీడర్స్ అవ్వాలని ఆకాంక్షతో అందరికీ అడ్రస్ చేయడం జరిగింది. దాని వల్ల మేము చాలా స్ఫూర్తి పొందాము" -విజయలక్ష్మి, రిజిస్ట్రార్ ఐఎఫ్హెచ్ఈ
