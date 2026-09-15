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మార్గదర్శి తర్వాతే భర్త, పిల్లలని ఆ రోజే నిర్ణయించుకున్నాను : శైలజా కిరణ్‌

హైదరాబాద్‌లోని జూబ్లీ ఎన్ క్లేవ్‌లో నిర్వహించిన 'ఏ కప్ ఆఫ్ కాఫీ విత్ సీఈఓ' కార్యక్రమానికి మార్గదర్శి ఎండీ శైలజా కిరణ్ ముఖ్య అతిథిగా హాజరయ్యారు. మార్గదర్శి తనప్రయాణం ఎలా మొదలైందన్న విషయాలను పంచుకున్నారు.

Shailaja Kiron
'ఏ కప్ ఆఫ్ కాఫీ విత్ సీఈఓ' కార్యక్రమంలో మాట్లాడుతున్న మార్గదర్శి ఎండీ శైలజా కిరణ్ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Telangana Team

Published : September 15, 2026 at 7:19 PM IST

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Sailaja Kiron at A Cup of Coffee with CEO Event : స్పష్టమైన లక్ష్యం దానిని సాధించేందుకు కావాల్సిన పట్టుదల ఉంటే ఏ రంగంలోనైనా రాణించగలమని మార్గదర్శి ఎండీ శైలజా కిరణ్ అన్నారు. హైదరాబాద్‌ మాదాపూర్‌లోని జూబ్లీ ఎన్ క్లేవ్‌లో నిర్వహించిన 'ఏ కప్ ఆఫ్ కాఫీ విత్ సీఈఓ' కార్యక్రమానికి శైలజా కిరణ్ ముఖ్య అతిథిగా హాజరయ్యారు.

వారినే జీవిత భాగస్వామిగా ఎంపిక చేసుకోవాలి

ఈ సందర్భంగా మార్గదర్శి సంస్థతో తనకు ఉన్న అనుబంధం, సంస్థలో తన ప్రయాణం ఎలా మొదలైందన్న విషయాలను శైలజా కిరణ్ పంచుకున్నారు. ఆడపిల్లలకు నచ్చిన రంగాల్లో రాణించే స్వేచ్ఛను ఇచ్చే వారినే, జీవిత భాగస్వామిగా ఎంపిక చేసుకోవాలని సూచించారు. లెక్కలంటే భయపడే తనను నమ్మి రామోజీరావు మార్గదర్శి ఎండీ బాధ్యతలను అప్పగించారని గుర్తు చేసుకున్నారు. అయితే వ్యాపారాన్ని ముందుకు తీసుకువెళ్లాలనే తపన, ఆసక్తే తనను ముందుకు నడిపాయని శైలజా కిరణ్ వెల్లడించారు.

మార్గదర్శి తర్వాతే భర్త, పిల్లలని ఆ రోజే నిర్ణయించుకున్నాను : శైలజా కిరణ్‌ (ETV Bharat)

"సమావేశంలో నా పక్కనే కూర్చున్న ఛైర్మన్‌ (రామోజీరావు) మార్గదర్శి మేనేజింగ్‌ డైరెక్టర్‌గా మీ పేరు ప్రకటించబోతున్నానని చెప్పారు. అప్పుడు నా వయస్సు 27 సంవత్సరాలు. నా గుండె వేగంగా కొట్టుకుంది. నా జీవితంలో మార్గదర్శికే తొలి ప్రాధాన్యం ఇవ్వాలని ఆ రోజే నిర్ణయించుకున్నాను. నా భర్త, పిల్లలు కూడా మార్గదర్శి తర్వాతే అని ఆ రోజే నిర్ణయించుకున్నాను. ఎందుకంటే నేను ప్రజల సొమ్మును నిర్వహిస్తున్నాను. దానికి పూర్తి జవాబుదారి నేనే. కాబట్టి ఈ విషయంలో మరింత అప్రమత్తంగా ఉంటాను. ఇలా చెబుతున్నందుకు క్షమించాలి. మహిళలు ఎక్కువ పనులు చేయలేరని చాలా మంది వ్యక్తులు అనుకుంటారు. ఇంటి బాధ్యత విషయంలో మాత్రం మహిళలకు పూర్తి ఘనత ఇస్తారు. వాళ్లు మాత్రమే ఇంటిని చూడగలరని భావిస్తారు. వ్యాపారం మగవారికి మాత్రమేనని అనుకోవడం ఓ సంప్రదాయంగా వస్తోంది. కానీ ఇది మారుతోంది. మహిళలూ క్రీయాశీలపాత్ర పోషిస్తున్నారు. స్పష్టమైన లక్ష్యం, పట్టుదల ఉంటే ఏ రంగంలోనైనా రాణించగలం" - శైలజా కిరణ్‌, మార్గదర్శి ఎండీ

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TAGGED:

మార్గదర్శి ఎండీ శైలజా కిరణ్
A CUP OF COFFEE WITH CEO
SHAILAJA KIRON
MARGADARSI MD SHAILAJA KIRON

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