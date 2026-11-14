మేడ్చల్లో మార్గదర్శి 136వ బ్రాంచ్ - ప్రారంభించిన ఎండీ శైలజా కిరణ్
Margadarsi 136th Branch in Medchal : తెలంగాణలోని మేడ్చల్లో మార్గదర్శి 136వ బ్రాంచ్ను ఆ సంస్థ ఎండీ శైలజాకిరణ్ ప్రారంభించారు. త్వరలో మరిన్ని నూతన శాఖలను ప్రారంభిస్తామని ఆమె తెలిపారు.
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : November 14, 2026 at 9:56 PM IST
మధ్యతరగతి వారి కలలకు మార్గదర్శి ఎల్లప్పుడూ అండగా ఉంటుందని సంస్థ ఎండీ శైలజా కిరణ్ పేర్కొన్నారు. తెలంగాణలోని మేడ్చల్లో మార్గదర్శి నూతన బ్రాంచ్ను ఆమె ప్రారంభించారు. ఈ సందర్భంగా కొత్తగా చిట్ వేసిన వారికి చిట్ స్లిప్స్ అందించారు. మేడ్చల్లో ఏర్పాటు చేసిన శాఖతో కలిపి మార్గదర్శి బ్రాంచ్ల సంఖ్య 136కు చేరింది.
అన్ని రంగాల సభ్యులు మార్గదర్శిలో సభ్యులుగా ఉన్నారని శైలజా కిరణ్ తెలిపారు. ఇందులో సులభ వాయిదాల్లో పెద్ద మొత్తంలో సేవింగ్స్ చేసుకోవచ్చని పేర్కొన్నారు. దీంతో అన్ని అవసరాలు తీరతాయని చెప్పారు. మార్గదర్శిలో పొదుపు చేసుకుంటే, ఏదైనా అవసరం వచ్చినప్పుడు డబ్బులు ఎక్కడ నుంచి తేవాలనే ఆందోళన ఉండదని తెలిపారు.
"అన్ని రంగాల సభ్యులు మార్గదర్శిలో సభ్యులుగా ఉన్నారు. ఇక్కడే భవిష్యత్ను ప్లాన్ చేసుకుంటున్నారు. ప్రతి రెండు మూడేళ్లకు ఏదో ఒక అవసరం వస్తూనే ఉంటుంది. కనీసం ఒక 30-40 శాతం పొదుపు చేయడం అలవాటు చేసుకుంటే మేలు జరుగుతుంది. సులభ వాయిదాల్లో పెద్ద మొత్తంలో సేవ్ చేయొచ్చు. ఆ పెద్ద మొత్తం సొమ్మును తీసుకొని మళ్లీ పెట్టుబడి పెట్టొచ్చు. మార్గదర్శిలో చెల్లింపులు వేగంగా జరుగుతాయి. ఈ సంస్థలో పొదుపు చేస్తే ఎక్కడికి వెళ్లాలి? ఎలా తేవాలి? అనే సందేహం మీకు జీవితంలో ఉండదు. అన్ని అవసరాలు తీరతాయి"- శైలజా కిరణ్, మార్గదర్శి ఎండీ
మార్గదర్శిలో కస్టమర్లకు మెరుగైన సేవలు అందించేందుకు వీలుగా ఎప్పటికప్పుడు మార్పులు చేస్తున్నట్లు సంస్థ శైలజా కిరణ్ వివరించారు. త్వరలో మరో 10 నూతన శాఖలు ప్రారంభిస్తామని చెప్పారు. ఒడిశా సహా మరికొన్ని రాష్ట్రాల్లో మార్గదర్శిని విస్తరిస్తామని ఆమె వెల్లడించారు.
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