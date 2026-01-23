ETV Bharat / state

తల్లిదండ్రులు ఎన్నో ఆశలు పెట్టుకుంటారు - వారితో పిల్లలు ప్రేమగా ఉండాలి: మార్గదర్శి ఎండీ శైలజాకిరణ్​

విశాఖ జిల్లా కాపులుప్పాడలోని ప్రకాష్ విద్యా నికేతన్‌లో సర్దార్ వల్లభాయ్ పటేల్ జయంతి ఉత్సవాలకు హాజరైన మార్గదర్శి ఎండీ - విద్యార్థినీ, విద్యార్థులు గీసిన చిత్ర ప్రదర్శనను ప్రారంభించిన శైలజా కిరణ్

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : January 23, 2026 at 7:31 PM IST

Margadarsi MD Sailaja Kiron Attend Sardar Vallabhbhai Patel Jayanti Celebrations: తల్లిదండ్రుల పట్ల ప్రతి ఒక్కరూ ప్రేమతో మెలగాలని, మీ మీద ఆశలు పెట్టుకుని వారు జీవితాంతం కష్టపడుతున్నారని మార్గదర్శి చిట్​ఫండ్​ మేనేజింగ్ డైరక్టర్ శైలజా కిరణ్ అన్నారు. ఉపాధ్యాయులతో పాటుగా, సమాజంలో మనకు సేవ చేసే ప్రతి ఒక్కరి పట్ల మనం కృతజ్ఞతగా ఉండాలని సూచించారు. విశాఖ జిల్లా భీమునిపట్నం మండలం కాపులుప్పాడలోని ప్రముఖ విద్యా సంస్థ శ్రీప్రకాష్ విద్యా నికేతన్‌లో ఉక్కు మనిషి సర్దార్ వల్లభాయ్ పటేల్ 150వ జయంతి ఉత్సవాలకు ఆమె ముఖ్యఅతిథిగా హాజరయ్యారు.

ఈ సందర్భంగా విద్యార్థినీ, విద్యార్థులు గీసిన అద్భుతమైన చిత్రాలతో కూడిన ఎగ్జిబిషన్‌ను శైలజా కిరణ్ ప్రారంభించారు. ఆదర్శవంతంగా శ్రీప్రకాష్ విద్యానికేతన్​ను నిర్వహిస్తున్న వాసుప్రసాద్​ని శైలజా కిరణ్ ప్రత్యేకంగా అభినందించారు. సర్దార్ పటేల్ జీవిత చరిత్రలోని ముఖ్య ఘట్టాలను ఈ ఎగ్జిబిషన్‌లో ప్రదర్శించారు. ఈ ప్రధాన ఘట్టాలకు సంబంధించి చిత్రాలను అమె పరిశీలించి వారిని అభినందించారు.

తల్లిదండ్రులు ఎన్నో ఆశలు పెట్టుకుంటారు - వారితో పిల్లలు ప్రేమగా ఉండాలి: మార్గదర్శి ఎండీ శైలజాకిరణ్​ (ETV)

తనను ఉద్దేశించి పిల్లలు ఆత్మీయంగా ఆలపించిన పాట విని ఉద్వేగానికి లోనైన శైలజా కిరణ్ ప్రతి ఒక్కరిని అభినందించి శుభాకాంక్షలు చెప్పారు. శ్రీప్రకాష్ విద్యా సంస్ధ అధినేత వాసుప్రకాష్ తమ సంస్ధ లక్ష్యాలను సర్దార్ పటేల్ 150వ జయంతి సందర్భంగా తమ పిల్లలు రూపొందించిన చిత్రాలతో ఎగ్జిబిషన్ లక్ష్యాలను వివరించారు.

''ప్రతిఒక్కరూ జీవితంలో కనీసం 100 మొక్కలు నాటి పర్యావరణ పరిరక్షణకు పాటుపడాలి. మార్గదర్శి చిట్ ఫండ్ సిబ్బంది ద్వారా లక్ష మొక్కలు నాటాం. ఇప్పుడు 10 లక్షల మొక్కలను నాటాలని లక్ష్యంగా పెట్టుకున్నాం. ప్రతిఒక్కరూ స్వయంకృషితో ఎదిగి అందరి మన్ననలు అందుకోవాలి. తల్లిదండ్రులు పిల్లల మీద ఎన్నో ఆశలు పెట్టుకుంటారని, వారితో ప్రేమగా మెలగాలి.''- శైలజా కిరణ్, మార్గదర్శి చిట్​ఫండ్ మేనేజింగ్ డైరక్టర్

100 మొక్కలు నాటాలని లక్ష్యంగా పెట్టుకోవాలి: ఈ సందర్భంగా ఏర్పాటు చేసిన సమావేశంలో వారిని ఉద్దేశించి ప్రసంగించిన శైలజా కిరణ్ దేశాన్ని సమైక్యంగా ఉంచడంలో సర్దార్ వల్లభాయ్ పటేల్ పాత్ర ఎనలేనిదని కొనియాడారు. 565 సంస్థానాలను కలిపి విలీనం చెయ్యడం ఆయనకే సాధ్యమైందని ఉప ప్రధానిగా, హోం మంత్రిగా ఆయన అందించిన సేవలు శ్లాఘనీయమని అన్నారు. ఆయన నేటి తరానికి ఆదర్శమని పేర్కొన్నారు. ఉత్తమ ప్రజా ప్రతినిధిగా, నేతగా సర్దార్ పటేజీ నేటి తరానికి ఆదర్శమని, పిల్లలు ఆ స్ఫూర్తిని అందుకోవాలని శైలజా కిరణ్ పిలుపునిచ్చారు.

మార్గదర్శి సిబ్బంది ద్వారా లక్ష మొక్కలు నాటామని, ఇప్పుడు 10 లక్షల మొక్కలను నాటాలన్నది లక్ష్యంగా పెట్టుకున్నామని వివరించారు. ప్రతి ఒక్కరూ తన జీవితంలో 100 మొక్కలు నాటాలని లక్ష్యంగా పెట్టుకోవాలని తద్వారా పర్యావరణాన్ని కాపాడాలని పిలుపునిచ్చారు. ప్రతిఒక్కరూ స్వయంకృషితో ఎదిగి అందరి మన్ననలు అందుకోవాలని శైలజా కిరణ్ పేర్కొన్నారు. తల్లిదండ్రులు పిల్లల మీద ఎన్నో ఆశలు పెట్టుకుంటారని వారితో ప్రేమగా మెలగాలని సూచించారు.

