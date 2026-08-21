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కుట్రలు, కేసులు - అంతిమంగా గెలిచిన న్యాయం - మార్గదర్శి విజయ ప్రస్థానమిలా

మార్గదర్శిపై నాటి ముఖ్యమంత్రి వైఎస్‌ రాజశేఖరరెడ్డి ఆయన అనుయాయుల కుట్రలు - ఎప్పటికీ న్యాయమే గెలుస్తుంది - సుప్రీంకోర్టు తాజాగా ఇచ్చిన తీర్పుతో మరోసారి రూఢీ

Margadarsi Journey
Margadarsi Journey (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : August 21, 2026 at 12:41 PM IST

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Margadarsi Journey: ఫిర్యాదులు లేకున్నా, డిపాజిటర్లకు చెల్లింపులు ఆగకున్నా, నాటి పాలకులు కక్ష కట్టారు. మాట వినని మీడియా సంస్థలను దారికి తెచ్చుకోవడానికి నాటి ముఖ్యమంత్రి వైఎస్‌ రాజశేఖరరెడ్డి ఆయన అనుయాయులు కుట్రలకు తెగపడగా ఎప్పటికీ న్యాయమే గెలుస్తుందన్న చారిత్రక వాస్తవం సుప్రీంకోర్టు తాజాగా ఇచ్చిన తీర్పుతో మరోసారి రూఢీ అయింది. మార్గదర్శి ఫైనాన్షియర్స్‌పై కక్షగట్టి దాఖలు చేసిన కేసులు, కోర్టుల తీర్పులు, అంతిమంగా న్యాయం గెలుపు తదితర పరిణామాల క్రమం ఇలా ఉన్నాయి.

2006 నవంబరు 6న లోక్‌సభలో నాటి రాజమండ్రి ఎంపీ ఉండవల్లి అరుణ్‌కుమార్‌ మార్గదర్శి ఫైనాన్షియర్స్‌ సంస్థ డిపాజిట్ల సేకరణ అంశంపై ప్రశ్నలు లేవనెత్తారు. 1998లో రిజర్వ్‌ బ్యాంక్‌ ఆఫ్‌ ఇండియా (ఆర్బీఐ) సడలించిన నిబంధనలకు అనుగుణంగానే మార్గదర్శి ఫైనాన్షియర్స్‌లో మార్పులు చేసిన విషయాన్ని సంస్థ ఆర్బీఐకి నివేదించింది. మార్గదర్శి ఫైనాన్షియర్స్‌ సంస్థను ఇబ్బందులకు గురి చేయడమే లక్ష్యంగా రాష్ట్ర ప్రభుత్వం 2006 డిసెంబరు 19న జీవోలు 800, 801 పేరుతో ప్రత్యేక విచారణకు ఆదేశాలు జారీ చేసింది. సీఐడీ ఆధ్వర్యంలో కృష్ణ రాజు నేతృత్వంలో ప్రత్యేక దర్యాప్తు బృందం (సిట్‌) ఏర్పాటయింది.

క్రిమినల్‌ ఫిర్యాదు: అనుకున్నదే తడవుగా మార్గదర్శి ఫైనాన్షియర్స్‌ కార్యాలయంలో సిట్‌ బృందాలు విచారణ పేరుతో తనిఖీలు చేపట్టాయి. సిబ్బందిని భయ భ్రాంతులకు గురిచేస్తూ కార్యాలయంలో హడావుడి చేసి ఆందోళనలు రేకెత్తేలా ప్రయత్నించాయి. పలు రికార్డులను స్వాధీనం చేసుకున్నాయి. ఉమ్మడి రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా డిపాజిట్‌దారులను వేధింపులకు గురిచేశాయి. మార్గదర్శి ఫైనాన్షియర్స్‌ సంస్థ ఆస్తులను ఎటాచ్‌ చేసేందుకూ సిట్‌ ప్రయత్నించింది. ఆ ప్రయత్నాలపై సంస్థ సుప్రీంకోర్టును ఆశ్రయించగా 2007 ఆగస్టులో సర్వోన్నత న్యాయస్థానం రాష్ట్ర ప్రభుత్వ చర్యలపై స్టే విధిస్తూ ఆదేశాలు జారీ చేసింది. అయినా ప్రభుత్వ వేధింపులు మాత్రం ఆగలేదు. అప్పటి సిట్‌ అధికారి కృష్ణ రాజు 2008 జనవరిలో నాంపల్లి కోర్టులో కేసు నంబరు 540/2008తో మార్గదర్శి ఫైనాన్షియర్స్‌పై క్రిమినల్‌ ఫిర్యాదు చేశారు.

కేంద్ర ప్రభుత్వ ఆదేశాల మేరకు ఆర్బీఐ మార్గదర్శి ఫైనాన్షియర్స్‌పై 2008 నవంబరులో కేంద్రానికి నివేదిక ఇచ్చింది. మార్గదర్శి ఫైనాన్షియర్స్‌లో గడువు ముగిసిన డిపాజిట్లను తిరిగి చెల్లించే విధంగా అవకాశం ఇవ్వాలని అందులో సూచించింది. ఆర్బీఐ సలహాతోపాటు సుప్రీంకోర్టు ఆదేశాల మేరకు మార్గదర్శి ఫైనాన్షియర్స్‌ సంస్థ ప్రత్యేకంగా ఎస్క్రో ఖాతాను ఏర్పాటు చేసి కాలం ముగిసిన డిపాజిట్లకు సంబంధించిన మొత్తాన్ని ఎప్పటికప్పుడు జమ చేసింది. 2011-12 సంవత్సరం నాటికి మార్గదర్శి ఫైనాన్సియర్స్‌ ఎస్క్రో ఖాతా ద్వారా దాదాపుగా డిపాజిటర్లందరికీ చెల్లింపులు పూర్తి చేసింది. గడువు ముగిసినప్పటికీ క్లెయిమ్‌ చేయని రూ.5.23 కోట్లు ఎస్క్రో ఖాతాలో ఇప్పటికీ ఉన్నాయి.

స్పెషల్‌ లీవ్‌ పిటిషన్‌: 2011లో మార్గదర్శి ఫైనాన్సియర్స్‌ సంస్థ హైకోర్టులో క్రిమినల్‌ పిటిషన్లను సమర్పించింది. కోర్టు ఈ పిటిషన్లను అనుమతిస్తూ 2018 డిసెంబరులో క్రిమినల్‌ కంప్లయింట్స్‌ను కొట్టి వేసింది. మరోవైపు ఉండవల్లి అరుణ్‌కుమార్‌ అవాస్తవాలను ప్రోది చేస్తూ 2019 డిసెంబరులో సుప్రీంకోర్టులో స్పెషల్‌ లీవ్‌ పిటిషన్‌ (ఎస్‌ఎల్‌పీ)ను దాఖలు చేశారు. తదనంతరం 2024 ఏప్రిల్‌ వరకు కేసు కొనసాగుతూ వచ్చింది. ఉండవల్లి ఎస్‌ఎల్‌పీని స్వీకరించిన సుప్రీంకోర్టు 2024 ఏప్రిల్‌ 9న తిరిగి కేసును తెలంగాణ హైకోర్టుకే పంపింది. వాస్తవ పెట్టుబడిదారులు, డిపాజిటర్ల నుంచి అభ్యంతరాలను ఆహ్వానించాలని, మార్గదర్శి ఫైనాన్షియర్స్‌పై క్రిమినల్‌ ప్రొసీడింగ్స్‌ను కొనసాగించాల్సిన అవసరం ఉందా లేదా తేల్చాలని తెలంగాణ హైకోర్టును సుప్రీంకోర్టు ఆదేశించింది.

ఆర్బీఐ, ఏపీ, తెలంగాణ రాష్ట్రాలను ఈ కేసులో పార్టీలుగా చేసి వాదనలు వినాలని సూచించింది. 2024 సెప్టెంబరు 26న హైకోర్టు రిజిస్ట్రీ పెట్టుబడిదారులు, డిపాజిటర్ల నుంచి క్లెయిమ్‌లను ఆహ్వానిస్తూ పబ్లిక్‌ నోటీస్‌ ఇచ్చారు. పత్రికల్లో ప్రకటనలు ఇచ్చినా డిపాజిట్లన్నీ గతంలోనే చెల్లించినందున ఒక్క డిపాజిటర్‌ కూడా ఫిర్యాదు చేయడానికి ముందుకు రాలేదు. తదనంతర పరిణామ క్రమంలో 2024 జూన్‌ 8న హెచ్‌యూఎఫ్‌ కర్త రామోజీరావు మరణించడంతో న్యాయనిపుణుల సలహా మేరకు తెలంగాణ హైకోర్టులో హెచ్‌యూఎఫ్‌ మధ్యంతర పిటిషన్‌ (ఐఏ) దాఖలు చేసింది.

ఇరువైపుల వాదనలు విన్న తరువాత హెచ్‌యూఎఫ్‌ మధ్యంతర దరఖాస్తును అనుమతిస్తూ మార్గదర్శి ఫైనాన్షియర్స్‌పై ఉన్న క్రిమినల్‌ కేసును కొనసాగించాల్సిన అవసరం లేదని 2025 ఆగస్టు 4న తెలంగాణ హైకోర్టు ఈ కేసును కొట్టివేసింది. హైకోర్టు తీర్పుపై ఉండవల్లి అరుణ్‌ కుమార్‌ 2025 డిసెంబరులో తిరిగి సుప్రీంకోర్టులో ఎస్‌ఎల్‌పీని దాఖలు చేశారు. దాన్ని అనుమతించే ముందు తన వాదనలు వినాలంటూ మార్గదర్శి కేవియట్‌ పిటిషన్‌ను దాఖలు చేసింది. 2026 ఆగస్టు 20న వాద ప్రతివాదనలు విన్న అనంతరం సుప్రీంకోర్టు ఎస్‌ఎల్‌పీని కొట్టి వేస్తూ తీర్పు ఇచ్చింది.

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