ఇంద్రకీలాద్రి అమ్మవారికి స్వర్ణ కమలాలను సమర్పించిన మార్గదర్శి చిట్ఫండ్స్
Margadarsi Offers Golden Lotus : దుర్గాష్టమి పర్వదినాన విజయవాడ ఇంద్రకీలాద్రిపై ఆధ్యాత్మిక శోభ ఉట్టిపడుతోంది. జగన్మాత పూజ కోసం మార్గదర్శి చిట్ఫండ్స్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ సంస్థ స్వర్ణ కమలాలను కానుకగా సమర్పించింది.
Published : October 18, 2026 at 12:28 PM IST
Margadarsi Group Offers Golden Lotus to Kanaka Durgamma : దసరా శరన్నవరాత్రి మహోత్సవాల్లో అత్యంత పవిత్రమైన, మహిమాన్వితమైన దుర్గాష్టమి పర్వదినాన విజయవాడ ఇంద్రకీలాద్రిపై ఆధ్యాత్మిక శోభ ఉట్టిపడుతోంది. శక్తి క్షేత్రంలో జగన్మాత పూజ కోసం మార్గదర్శి చిట్ఫండ్స్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ సంస్థ స్వర్ణ కమలాలను కానుకగా సమర్పించింది. ఉదయం ఇంద్రకీలాద్రికి వచ్చిన మార్గదర్శి చిట్ఫండ్స్ మేనేజింగ్ డైరెక్టర్ శైలజా కిరణ్, రామోజీ ఫిల్మ్సిటీ మేనేజింగ్ డైరెక్టర్ విజయేశ్వరి అమ్మవారిని దర్శించుకున్నారు. దుర్గమ్మ దివ్య మంగళ స్వరూపాన్ని కనులారా వీక్షించి, ప్రత్యేక పూజలు నిర్వహించారు.
బంగారు కమలాల సమర్ఫణ
అనంతరం అమ్మవారి అలంకరణ కోసం తెచ్చిన రెండు స్వర్ణ పుష్పాలను కనకదుర్గమ్మ మూలవిరాట్ సన్నిధిలో ఉంచారు. ఆ తర్వాత ఆశీర్వచన మండపంలో ఆలయ ఈవో శీనా నాయక్కు రసీదు సహా పసిడి పుష్పాలను అందజేశారు. అమ్మవారి అలంకరణకు అదనపు శోభను చేకూర్చేలా నిష్ణాతులైన స్వర్ణకారులు అత్యంత నైపుణ్యంతో 22 క్యారెట్ల మేలిమి బంగారంతో ఈ పుష్పాలను అద్భుతంగా తీర్చిదిద్దారు. ఈ రెండు స్వర్ణ కమలాల బరువు 280.25 గ్రాములుగా ఉంది. నవరాత్రి పర్వదినాన ఆ జగన్మాతకు ఈ స్వర్ణ కమలాలు కానుకగా సమర్పించి మొక్కు చెల్లించుకున్నట్లు మార్గదర్శి చిట్ ఫండ్స్ ఎండీ శైలజాకిరణ్ తెలిపారు.
"అమ్మవారి అలంకరణకు మరింత శోభ చేకూర్చేలా 22 క్యారెట్ల బంగారంతో రెండు స్వర్ణ కమలాలను నిష్ణాతులైన స్వర్ణకారులతో ప్రత్యేకంగా చేయించాం. వీటి మొత్తం బరువు 280.25 గ్రాములు. నవరాత్రి పర్వదినాన జగన్మాతకు ఈ స్వర్ణ కమలాలను సమర్పించి మా మొక్కు చెల్లించుకున్నాం." - సీహెచ్ శైలజా కిరణ్, మార్గదర్శి చిట్ఫండ్స్ ఎండీ
అమ్మవారి ఆశీస్సులు ఎల్లప్పుడూ ఉండాలి
ప్రముఖ ఆర్థిక సంస్థ మార్గదర్శి చిట్ఫండ్స్ విజయవాడ కనకదుర్గమ్మకు అత్యంత భక్తి ప్రపత్తులతో దివ్యమైన పసిడి పుష్పాలను కానుకగా సమర్పించిందని ఆలయ ఈవో శీనా నాయక్ తెలిపారు. అమ్మవారి ఆశీస్సులు ఎల్లప్పుడూ ఆ సంస్థపై ఉండాలని ఈవో ఆకాంక్షించారు.
శ్రీ దుర్గాదేవిగా దుర్గమ్మ దర్శనం
ఇంద్రకీలాద్రిపై శరన్నవరాత్రి ఉత్సవాలు ఎనిమిదో రోజు వైభవంగా సాగుతున్నాయి. నేడు శ్రీ దుర్గాదేవి అలంకరణలో అమ్మవారు భక్తులకు దర్శనమిస్తున్నారు. ఈ సందర్భంగా భక్తులు పెద్దఎత్తున అమ్మవారిని దర్శించుకుంటున్నారు.
లింగ సమానత్వం సాధించడంలో స్త్రీ, పురుషులు సమాన భాగస్వాములు : మార్గదర్శి ఎండీ శైలజాకిరణ్