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కామారెడ్డిలో మార్గదర్శి చిట్​ఫండ్స్ 131వ బ్రాంచ్ - వినియోగదారుల హర్షం

కామారెడ్డిలో మార్గదర్శి చిట్​ఫండ్స్ 131వ శాఖ ప్రారంభం - చిట్ ఫండ్స్‌తో పేద కుటుంబాలకు ఆర్థిక క్రమశిక్షణతో పాటు భరోసా ఉంటుందన్న శైలజా కిరణ్ -తమ అవసరాలను తీర్చుకుంటున్నామని హర్షం వ్యక్తం చేసిన వినియోగదారులు

Margadarsi Chit Funds' 131st Branch Inaugurated in Kamareddy
Margadarsi Chit Funds' 131st Branch Inaugurated in Kamareddy (ETV Bharatr)
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By ETV Bharat Telangana Team

Published : June 29, 2026 at 12:56 PM IST

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Margadarsi Chit Fund's 131st Branch Inaugurated in Kamareddy : కామారెడ్డిలో మార్గదర్శి చిట్ ఫండ్స్ 131వ శాఖను మార్గదర్శి చిట్ ఫండ్స్ ఎండీ శైలజా కిరణ్​ లాంఛనంగా ప్రారంభించారు. ఈ సందర్భంగా నిర్వహించిన ప్రత్యేక పూజలో ఉద్యోగులు, సిబ్బందితో కలిసి పాల్గొన్నారు. చిట్ ఫండ్స్‌తో పేద కుటుంబాలకు ఆర్థిక క్రమశిక్షణతో పాటు భరోసా ఉంటుందని శైలజా కిరణ్ తెలిపారు. మార్గదర్శి చిట్ ఫండ్స్ సేవలు మధ్య తరగతి కుటుంబాలకు ఆర్థిక ఆసరాగా నిలుస్తున్నాయని ఆమె అన్నారు. వ్యవసాయ, పారిశ్రామిక ప్రాంతంగా ఉన్న కామారెడ్డిలో నూతన శాఖను ఏర్పాటు చేయటం సంతోషంగా ఉందని తెలిపారు.

చిట్స్ నిర్వహణపై పలు సూచనలు : కామారెడ్డి బ్రాంచిలో తొలి చిట్ వేసిన ఖాతాదారుడు రాజమౌళి నుంచి డీడీ తీసుకున్న శైలజా కిరణ్​ రసీదు అందించారు. అనంతరం సిబ్బందితో సమావేశమై చిట్స్ నిర్వహణపై పలు సూచనలు చేశారు. ఎన్నో సంవత్సరాలుగా మార్గదర్శి చిట్స్‌లో పొదుపు చేస్తున్నామని, తద్వారా తమ అవసరాలను తీర్చుకుంటున్నామని వినియోగదారులు హర్షం వ్యక్తం చేశారు. ఈ కార్యక్రమంలో మార్గదర్శి సీఈవో సత్యనారాయణ రావు, వైస్ ప్రెసిడెంట్ బలరామకృష్ణ, అడ్మిన్ రాజాజీ, కామారెడ్డి బ్రాంచ్ మేనేజర్ దామోదర్ సహా పలువురు ఉద్యోగులు పాల్గొన్నారు.

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