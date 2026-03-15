మార్గదర్శి ఎండీ శైలజాకిరణ్​కు ధర్మజ్యోతి పురస్కారం - ప్రదానం చేసిన పూర్వ సీజేఐ జస్టిస్ ఎన్​. వి. రమణ

ధర్మజ్యోతి పురస్కారాన్ని అందుకున్న మార్గదర్శి ఎండీ శైలజాకిరణ్ - ​ప్రదానం చేసిన పూర్వ సీజేఐ జస్టిస్ ఎన్​. వి. రమణ

Margadarshi MD Sailaja Kiron Gets Dharmajyoti Award
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : March 15, 2026 at 10:05 AM IST

Margadarshi MD Sailaja Kiron Gets Dharmajyoti Award: అభివృద్ధి అంటే ఆర్థిక పురోగతి, సాంకేతికాభివృద్ధి అంటామని, కానీ నిజమైన అభివృద్ధి అంటే మానవ విలువలను కూడా అదే స్థాయిలో పెరగడమని మార్గదర్శి చిట్‌ఫండ్‌ ఎండీ సీహెచ్ శైలజాకిరణ్‌ అన్నారు. గుంటూరు స్వధర్మ సేవా సంస్థ ఆధ్వర్యంలో ధర్మజ్యోతి పురస్కారాన్ని సుప్రీంకోర్టు పూర్వ ప్రధాన న్యాయమూర్తి జస్టిస్‌ ఎన్‌. వి. రమణ శైలజాకిరణ్‌కు ప్రదానం చేశారు.

మార్గదర్శి ఎండీ శైలజా కిరణ్​కు ధర్మజ్యోతి పురస్కారం: సమాజంలో శాంతి, మానవత్వం, నైతిక విలువలు పెంచటం ద్వారా శాంతిభద్రతల పరిరక్షణ కోసం ప్రతిఒక్కరూ పని చేయాలని సుప్రీంకోర్టు పూర్వ ప్రధాన న్యాయమూర్తి జస్టిస్ ఎన్.వి.రమణ అన్నారు. గుంటూరులో స్వధర్మ సేవా సంస్థ ఏర్పాటు చేసిన ధర్మజ్యోతి పురస్కార ప్రదానోత్సవంలో ఆయన ముఖ్య అతిథిగా పాల్గొని మార్గదర్శి ఎండీ శైలజా కిరణ్ కు అవార్డును అందజేశారు.

ముఖ్య అతిథిగా పూర్వ సీజేఐ జస్టిస్​ ఎన్​.వి.రమణ: గుంటూరుకు చెందిన స్వధర్మ సేవా సంస్థ దాదాపు 20 సంవత్సరాలుగా సామాజిక సేవారంగాల్లో కృషి చేస్తున్న వారికి ధర్మజ్యోతి పురస్కారాలు అందజేస్తున్నారు. 2026 సంవత్సరానికి గాను మార్గదర్శి ఎండీ సిహెచ్. శైలజా కిరణ్​కు పురస్కారం ప్రకటించారు. ఈ కార్యక్రమం గుంటూరు బృందావన్ గార్డెన్స్​లోని అన్నమయ్య కళావేదికపై నిర్వహించారు. ఈ సందర్భంగా జస్టిస్ రమణ మాట్లాడుతూ సమాజంలో అశాంతి రోజురోజుకీ పెరుగుతుండటంపై ప్రతి ఒక్కరూ ఆలోచించాలని సూచించారు.

అందరూ ధర్మం, న్యాయం ఆచరించాలని మానవతా విలువలు పాటించాలని కోరారు. ఇప్పుడు పురస్కారం అందుకుంటున్న శైలజా కిరణ్​కు రాజకీయ చదరంగంలో వేధింపులకు గురయ్యారని, అయినా ధైర్యంగా నిలబడ్డారు అందుకే ఇప్పుడు ఇలాంటి వేదికపై ఉన్నారని తెలిపారు. ఉత్తమ క్రమశిక్షణ వల్లే ఇది సాధ్యమైందని అభిప్రాయపడ్డారు. సమాజం గురించి ప్రతి ఒక్కరూ ఆలోచించినప్పుడే శాంతి భద్రతలు బాగుంటాయని అభిప్రాయపడ్డారు.

భాషా పరిరక్షణకు కృషి చేయాలని సూచన: ప్రభుత్వాలు మారినా సంస్కృతి ఆచార వ్యవహారాలు మారకూడదని, మన సంస్కృతి కొనసాగాలంటే మాతృ భాష బాగుండాలని స్పష్టం చేశారు. గత ప్రభుత్వం తెలుగు మాధ్యమంలో బోధన పూర్తిగా తీసి వేసిందని భాషా ప్రేమికులు ఈ విషయంలో కోర్టుకు వెళ్లాల్సి వచ్చిందని అన్నారు. ప్రస్తుతం ప్రభుత్వం తెలుగు మాధ్యమం విషయంలో చొరవ చూపాలని, భాషా పరిరక్షణకు కృషి చేయాలని సూచించారు. కృత్తిమ మేథ మానవ మేధస్సు కు మించినది కాదని స్పష్టం చేశారు.

"శైలజాకిరణ్‌ పడిన కష్టాలు చాలా తక్కువ మందికి మాత్రమే తెలుసు. యువతలో స్ఫూర్తి రగిలించడానికి శైలజాకిరణ్‌ తన జీవిత చరిత్రను తెలియజేసేలా పుస్తకాన్ని రచించాలి"-జస్టిస్‌ ఎన్‌వీ రమణ, సుప్రీంకోర్టు పూర్వ ప్రధాన న్యాయమూర్తి

మానవ సేవలో ప్రతి ఒక్కరూ భాగం కావాలన్న ఎండీ శైలజాకిరణ్​: ధర్మ జ్యోతి అవార్డు అందుకున్న సందర్భంగా శైలజా కిరణ్ మాట్లాడుతూ సమాజంలో నైతిక విలువలు పెంచటంలో స్వధర్మ సంస్థ కృషి అభినందనీయమని కొనియాడారు. మనం నిజాయతీ, నిబద్దతతో పనిచేస్తే అది సమాజ అభివృద్ధికి దోహదం చేస్తుందని అభిప్రాయపడ్డారు. మానవ సేవలో ప్రతి ఒక్కరూ భాగం కావాలని సూచించారు. ఈ విషయంలో స్వర్గీయ రామోజీరావు గారు, తన తండ్రి సుందరనాయుడు తనకు ఆదర్శమని గుర్తు చేసుకున్నారు. ప్రభుత్వాల వల్ల మంచి సమాజం ఏర్పడదని పౌరుల స్పృహ వల్ల ఏర్పడుతుందని అభిప్రాయపడ్డారు. అవార్డును కృతజ్ఞత, వినయంతో స్వీకరిస్తున్నట్లు శైలజాకిరణ్‌ చెప్పారు. నీతి నిజాయతి, నిబద్ధతతో పని చేయటం ద్వారా సమాజ అభివృద్ధికి ప్రతి ఒక్కరూ పాటుపడాలని కోరారు.

10 లక్షల మొక్కలు నాటాలనే లక్ష్యం: సమాజంలో భిన్నమైన అభిప్రాయాలు ఉంటాయని అందరినీ కలిపేది మంచితనం మాత్రమేనని వ్యాఖ్యానించారు. మార్గదర్శి తరపున లక్ష మొక్కలు నాటి పెంచామని ఇప్పుడు 10 లక్షల మొక్కలు నాటాలనే లక్ష్యాన్ని పెట్టుకున్నామని ప్రకటించారు. అలాగే 100 మంది పిల్లల్ని తన జీతంతో చదివించాలని భావిస్తున్నట్లు చెప్పారు. ధర్మ జ్యోతి పురస్కారం ద్వారా వచ్చిన మొత్తాన్ని బృందావన్ గార్డెన్స్ వేంకటేశ్వరస్వామి ఆలయానికి అందిస్తున్నట్లు ప్రకటించారు.

"మనం నిజాయతీ, నిబద్దతతో పనిచేస్తే అది సమాజ అభివృద్ధికి దోహదం చేస్తుంది. మానవ సేవలో ప్రతి ఒక్కరూ భాగం కావాలి. పౌరుల స్పృహ వల్ల మంచి సమాజం ఏర్పడుతుంది. నీతి నిజాయతి, నిబద్ధతతో పని చేయటం ద్వారా సమాజ అభివృద్ధికి ప్రతి ఒక్కరూ పాటుపడాలి"-సీహెచ్‌ శైలజాకిరణ్‌, మార్గదర్శి చిట్‌ఫండ్‌ ఎండీ

ఈ కార్యక్రమంలో స్వధర్మ సేవా సంస్థ అధ్యక్షులు కొర్రపాటి రామారావు, విశ్రాంత ఆచార్యులు ఆరేటి కృష్ణకుమారి, వేంకటేశ్వరస్వామి ఆలయ నిర్వాహకులు పాల్గొన్నారు. ధర్మజ్యోతి పురస్కార గ్రహీతలపై ప్రచురించిన పుస్తకాన్ని ఆవిష్కరించారు.

శైలజా కిరణ్​కు ధర్మజ్యోతి పురస్కారం
