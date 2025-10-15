మంగళగిరిలో మార్గదర్శి చిట్ఫండ్స్ - 126వ శాఖను ప్రారంభించిన ఎండీ శైలజాకిరణ్
Margadarsi 126th Branch in Guntur : ఆంధ్రప్రదేశ్లోని గుంటూరు జిల్లా మంగళగిరిలో మార్గదర్శి చిట్ఫండ్స్ 126వ శాఖను సంస్థ ఎండీ సీహెచ్ శైలజాకిరణ్ లాంఛనంగా ప్రారంభించారు. 1962లో రామోజీరావు ప్రారంభించిన ఈ సంస్థ దక్షిణ భారతదేశంలో నాలుగు రాష్ట్రాల్లో 125 బ్రాంచిలతో ఇప్పటివరకు కార్యకలాపాలు సాగిస్తోందని, కొత్తగా లక్ష్మీనరసింహస్వామి అనుగ్రహంతో మంగళగిరిలో 126వ శాఖను ఏర్పాటు చేయడం సంతోషంగా ఉందని శైలజాకిరణ్ తెలిపారు. మార్గదర్శి మున్ముందు కూడా మరింత ఉత్సాహంతో జైత్రయాత్రను కొనసాగించాలని కోరుకుంటున్నట్లు ఆమె చెప్పారు. మార్గదర్శి చిట్ఫండ్ ఖాతాదారులకు ఉత్తమమైన సేవలు అందించేందుకు తమ సిబ్బంది ఎల్లప్పుడూ సిద్ధంగా ఉంటారని అన్నారు.
సభ్యులకు ఎక్స్ప్రెస్ చెల్లింపులు : మార్గదర్శి చిట్ఫండ్లో ఇప్పటివరకు రెండున్నర లక్షల మందికి పైగా సభ్యులుగా చేరారని మార్గదర్శి ఎండీ శైలజాకిరణ్ వెల్లడించారు. సాంకేతికతను వినియోగించుకుంటూ ఖాతాదారులకు నిరంతరం ఎక్స్ప్రెస్ చెల్లింపులు చేస్తున్నట్లు తెలిపారు. ఏ ప్రాంతంలో ఉన్నా, ఏ స్థితిలో ఉన్నా, ఏ అవసరానికైనా వ్యక్తిగతంగా, సంస్థాగతంగా వారి అవసరాలు, వ్యాపారాలు, స్టార్టప్స్ను ఏర్పాటు చేయాలన్న ఆర్ధిక సేవలను సులభంగా పొందేలా చిట్ఫండ్స్ సేవలు అందిస్తున్నాయని అన్నారు.
ఎలాంటి కలంకం లేకుండా 63 ఏళ్లు : చిట్ఫండ్స్తో మధ్య తరగతి కుటుంబాల ప్రజలు తమ ఎదుగుదలను చూశారని తెలిపారు. తమ సంపాదనలో కొంత పొదుపు చేయాలనే ముందుచూపుతో ఉన్న వారిని ప్రోత్సహిస్తూ జీవితం స్థిరంగా ఉండేందుకు మార్గదర్శి చిట్ఫండ్స్ అన్ని రకాలుగా ప్రోత్సాహం అందిస్తుందన్నారు. మార్గదర్శి 63 ఏళ్ల ప్రస్తానంలో ఎలాంటి కలంకం లేకుండా ఎంతో మంది జీవితాల్లో ఆనందం నింపిందన్నారు. వ్యక్తిగతంగానే కాకుండా వారి పిల్లల చదువులు, వివాహాలు, స్థిరాస్తుల కొనుగోలు వంటి వాటి ద్వారా వారి జీవితంలో మార్గదర్శి భాగస్వామి అయిందని చెప్పారు. అవసరమైన సమయంలో ప్రజలకు సహాయం చేసే నిజమైన స్నేహితుడిగా మార్గదర్శి నిలిచిందని వెల్లడించారు.
"1962లో రామోజీరావు గారు స్థాపించిన ఈ మార్గదర్శి చిట్ఫండ్స్ 63 ఏళ్లలో 125 బ్రాంచులను పూర్తి చేసుకుంది. 126వ బ్రాంచ్ మంగళగిరిలో 38వ బ్రాంచ్ ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఇవాళ ప్రారంభమైంది. లక్ష్మీనరసింహస్వామి అనుగ్రహంతో మార్గదర్శి మున్ముందు కూడా మరింత ఉత్సాహంతో జైత్రయాత్రను కొనసాగించాలని కోరుకుంటున్నాను. ఖాతాదారులకు మార్గదర్శి సిబ్బంది ఉత్తమమైన సేవలు అందిస్తారు" -శైలజాకిరణ్, మార్గదర్శి చిట్ఫండ్స్ సంస్థ మేనేజింగ్ డెరెక్టర్
ఉద్యోగ విరమణ సమయంలో ఆసరాగా : ప్రణాళికాబద్దంగా పొదుపు చేసిన వారికి తమ ఉద్యోగ విరమణ సమయంలో తమ భవిష్యత్తు, స్థిరత్వం, భద్రతకు మార్గదర్శి చిట్ఫండ్స్ ఆసరాగా నిలిచిందని శైలజాకిరణ్ వివరించారు. ఈ కార్యక్రమంలో రామోజీరావు మనుమడు సుజయ్, మార్గదర్శి చిట్ఫండ్స్ వైస్ ప్రెసిడెంట్ పి. రాజాజీ, డెవలప్మెంట్ హెడ్ జి. బలరామకృష్ణ, జనరల్ మేనేజర్ అడ్మిన్ ఎ. బాలకృష్ణ, జీఎం డెవలప్మెంట్ కె. రవీంద్రనాథ్, మంగళగిరి శాఖ బ్రాంచి మేనేజర్ కె. హరిసూరి బాబు, ఇతర శాఖల మేనేజర్లు పాల్గొన్నారు.
మంత్రి నారా లోకేశ్ అభినందనలు : మంగళగిరిలో మార్గదర్శి శాఖ ప్రారంభించడంపై ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర విద్య, ఐటీశాఖల మంత్రి నారా లోకేశ్ అభినందనలు తెలిపారు. తన తరఫున మంగళగిరి తెలుగుదేశం పార్టీ మహిళా నేతలు మార్గదర్శి ఎండీ శైలజాకిరణ్కు వీవర్ శాలలో తయారు చేసిన మంగళగిరి చేనేత పట్టు వస్త్రాలను బహుకరించి శుభాకాంక్షలు తెలిపారు. ఈ సందర్భంగా మంత్రి నారా లోకేశ్కు మార్గదర్శి ఎండీ శైలజాకిరణ్ ధన్యవాదాలు తెలిపారు.
