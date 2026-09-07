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మార్గదర్శి 135వ బ్రాంచ్‌ ప్రారంభం - ఖాతాదారుల అభిమానమే సంస్థ ఎదుగుదలకు కారణమన్న ఎండీ శైలజా కిరణ్‌

జగ్గయ్యపేటలో మార్గదర్శి బ్రాంచ్‌ను ప్రారంభించిన సంస్థ ఎండీ శైలజా కిరణ్‌ - తొలి చిట్‌ వేసిన కృష్ణా జిల్లా సహకార బ్యాంక్‌ ఛైర్మన్‌ నెట్టెం శ్రీరఘురామ్‌ సతీమణి

MARGADARSI 135TH BRANCH
జగ్గయ్యపేటలో మార్గదర్శి బ్రాంచ్‌ను ప్రారంభించిన సంస్థ ఎండీ శైలజా కిరణ్‌ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Telangana Team

Published : September 7, 2026 at 4:38 PM IST

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Margadarsi Chit Fund 135th Branch : మార్గదర్శిలో ఖాతాదారులుగా చేరిన వారందరూ ఉన్నత స్థితికి చేరాలన్నదే తమ సంస్థ లక్ష్యమని, మార్గదర్శి చిట్​ఫండ్​ మేనేజింగ్ డైరెక్టర్ శైలజా కిరణ్ తెలిపారు. ఆంధ్రప్రదేశ్​లోని ఎన్టీఆర్ జిల్లా జగ్గయ్యపేటలో మార్గదర్శి 135వ శాఖను ఆమె లాంఛనంగా ప్రారంభించారు. శాస్త్రోక్తంగా పూజలు నిర్వహించారు. తొలి చిట్​ను కృష్ణా జిల్లా సహకార బ్యాంకు ఛైర్మన్ నెట్టెం శ్రీరఘురామ్ సతీమణి స్వర్ణ వేయగా, ఆమెకు శైలజా కిరణ్ రసీదు అందించారు.

మార్గదర్శి అంటే నమ్మకం: మార్గదర్శి నూతన శాఖ ప్రారంభోత్సవం సందర్భంగా జగ్గయ్యపేట పట్టణానికి చెందిన పలువురు ప్రముఖులు హాజరై సంస్థ ఎండీ శైలజా కిరణ్, మార్గదర్శి ఉద్యోగులకు శుభాకాంక్షలు తెలిపారు. సంస్థలో ఎన్నో ఏళ్లుగా లావాదేవీలు నిర్వహిస్తున్న పలువురు ఖాతాదారులు జగ్గయ్యపేటలో నూతన శాఖను ఏర్పాటు చేయడంపై సంతోషం వ్యక్తం చేశారు. మార్గదర్శిపై నమ్మకంతోనే సంస్థకు ఎన్నో ఏళ్లుగా ఖాతాదారులుగా ఉన్నట్లు వెల్లడించారు. సంస్థలో మదుపు చేసిన నగదు తమకు ఎన్నో విధాలుగా ఉపయోగపడుతోందని, తమ వృద్ధికి దోహదపడుతోందని తెలిపారు.

జగ్గయ్యపేటలో మార్గదర్శి 135వ బ్రాంచ్‌ ప్రారంభం (ETV Bharat)

'జగ్గయ్యపేటకు చెందిన చాలా మంది విజయవాడ బ్రాంచ్​లో మెంబర్లుగా ఉన్నారు. వాళ్లు తమ అనుభవాన్ని, నమ్మకాన్ని కొత్తవారికి చేరవేస్తున్నారు. సాధారణంగా ఒక వ్యక్తి గురించి గానీ, కంపెనీ గురించి గానీ మంచిగా ప్రచారం చేయాలంటే వారికి దానిపై ఎంతో భరోసా ఉంటే గానీ సాధ్యం కాదు. 64 ఏళ్లుగా మార్గదర్శి స్థిరత్వాన్ని, బలాన్ని సభ్యులు ఎంతగానో నమ్మారు. ఆ విశ్వాసంతోనే మార్గదర్శిని ముందుకు నడిపిస్తున్నారు. మీ ఆదరణ, అభిమానమే మార్గదర్శి ఎదుగుదలకు కారణం.' - సీహెచ్‌ శైలజా కిరణ్‌, మార్గదర్శి ఎండీ

'దేశవ్యాప్తంగా ప్రజలకు దశాబ్దాలుగా మార్గదర్శిపై నమ్మకం కొనసాగుతోంది. ఎంతో ప్రతిష్ఠాత్మకమైన మార్గదర్శిలో మదుపు చేసిన డబ్బులు ఎక్కడికీ పోవని అందరూ విశ్వసిస్తున్నారు. చిన్నచిన్న వ్యాపారులు, ఉద్యోగులు సంపాదించిన డబ్బులు దాచిపెట్టుకోవాలంటే వారికి మార్గదర్శి నమ్మకంగా కనిపిస్తోంది.' -నెట్టెం శ్రీరఘురామ్‌, కేడీసీసీ బ్యాంకు ఛైర్మన్‌

మొట్టమొదటిసారిగా తాను ఎంతో నమ్మకంతో మార్గదర్శిలో చిట్ ప్రారంభించినట్లు తొలి చిట్‌ వేసిన మహిళ నెట్టెం స్వర్ణ ఆనందం వ్యక్తం చేశారు. తాము 15 ఏళ్లుగా చిట్​ వేస్తున్నట్లు మరో సభ్యుడు తెలిపారు. దీని ద్వారా తాము ఎంతో ఎదిగామని వివరించారు. ఈ చిట్​ గురించి తాము ఎంతో మందికి సూచించామని, ఇన్నేళ్లలో ఎప్పుడూ ఒక్క పొరపాటు కూడా జరగలేదని మార్గదర్శి 135వ శాఖ ప్రారంభోత్సవానికి వచ్చిన సభ్యులు హర్షం వ్యక్తం చేశారు.

'నేను ఎన్నో ఏళ్లుగా మార్గదర్శిలో మదుపు చేస్తున్నాను. నా జీవితంలో చాలా చిట్​ఫండ్స్​ చూశాను, కానీ మార్గదర్శి లాంటి నిజాయితీగల కంపెనీని చూడలేదు. 1970లో నేను మార్గదర్శిలో సభ్యుడిగా చేరాను. మార్గదర్శి అంటే మనీకి మార్గాన్ని చూపే దర్శిని అని నా అభిప్రాయం. దీనివల్ల చాలా మంది లబ్ధి పొందారు, పొందుతారు.' -నాగేశ్వరరావు, ఖాతాదారుడు

'మార్గదర్శి 135వ బ్రాంచ్​ పెట్టడం నాకెంతో సంతోషంగా ఉంది. మార్గదర్శి దినదినాభివృద్ది చెందాలని కోరుకుంటున్నాను. రామోజీరావు స్థాపించిన ఈ సంస్థ ఎదుగుదల చాలా సంతోషాన్నిచ్చింది.' -జయరాం నాయుడు, ఖాతాదారుడు

'మార్గదర్శిలో ఖాతా తెరవడం వల్ల నేను చాలా లబ్ది పొందాను. 15 ఏళ్లుగా చిట్స్​ వేస్తున్నాను. నేను మార్గదర్శిని చాలా మందికి సూచించాను. అందరూ మంచి పొదుపు పొందారు. మంచి అమౌంట్​తో సంతోషంగా ఉన్నారు. ఆ డబ్బులతో వ్యాపారాల్లో ఎదిగిన వాళ్లు ఉన్నారు.' - ఎస్​.కె.జానీ, ఖాతాదారుడు

'నేను గత 30 సంవత్సరాల నుంచి మార్గదర్శిలో ఖాతాదారునిగా ఉన్నాను. మా ఎదుగుదలకు ఇదెంతో దోహదపడింది. కష్టపడి సంపాదించిన సొమ్ము ధైర్యంగా మదుపు చెయ్యొచ్చు. మార్గదర్శి చిట్స్​లో ఏనాడూ, ఎవ్వరికీ ఎలాంటి సమస్య వచ్చిందే లేదు.' - వెంకట రాజారావు , ఖాతాదారుడు

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MARGADARSI IN JAGGAYYAPETA
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