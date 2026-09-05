ఏపీలోని తాడేపల్లిగూడెంలో మార్గదర్శి 134వ శాఖ - ప్రారంభించిన సీఈవో సత్యనారాయణ
ఏపీలోని తాడేపల్లిగూడెంలో మార్గదర్శి 134వ శాఖ ప్రారంభం - నూతన బ్రాంచ్ను ప్రారంభించిన మార్గదర్శి చిట్ఫండ్ చీఫ్ ఎగ్జిక్యూటివ్ ఆఫీసర్ పాతూరి సత్యనారాయణ - హర్షం వ్యక్తం చేసిన ఖాతాదారులు
Published : September 5, 2026 at 8:24 PM IST
Margadarsi 134th Branch in Tadepalligudem : ఏపీలోని పశ్చిమగోదావరి జిల్లా తాడేపల్లిగూడెంలో మార్గదర్శి 134వ శాఖ ఖాతాదారులకు సేవలు అందించేందుకు ముందుకొచ్చింది. నూతన బ్రాంచ్ను మార్గదర్శి చిట్ఫండ్ చీఫ్ ఎగ్జిక్యూటివ్ ఆఫీసర్ పాతూరి సత్యనారాయణ లాంఛనంగా ప్రారంభించారు. మదుపరుల అంచనాలకు తగ్గట్టుగా ఎప్పటికప్పుడు తమ సేవలను మరింత విస్తరింప చేస్తున్నామని ఆయన పేర్కొన్నారు.
మార్గదర్శి అంటే సామాన్య ప్రజల కలల సాకారానికి నిదర్శనమని మార్గదర్శి చిట్ ఫండ్ చీఫ్ ఎగ్జిక్యూటివ్ ఆఫీసర్ పాతూరి సత్యనారాయణ పేర్కొన్నారు. లక్షలాది కుటుంబాలకు మార్గదర్శి ఆర్థికంగా ఆసరాగా నిలుస్తుందని తెలిపారు. విద్య, వాణిజ్యంగా అభివృద్ధి చెందుతున్న పశ్చిమ గోదావరి జిల్లా తాడేపల్లిగూడెంలో మార్గదర్శి చిట్స్ తన 134వ, ఆంధ్రప్రదేశ్లో 42వ శాఖను ప్రారంభించడం చాలా సంతోషంగా ఉందన్నారు.
పండితుల వేద మంత్రోచ్చరణ, ఖాతాదారులు హర్షాతిరేకాల మధ్య సీఈవో పాతూరి సత్యనారాయణ, ఉపాధ్యక్షులు పి.రాజాజీ, జి.బలరామకృష్ణ, జనరల్ మేనేజర్ కె.రవీంధ్రనాథ్లు బ్రాంచిలో తొలి చిట్ వేసిన ఖాతాదారులు నారాయణ శ్రీదేవి, రామారావు దంపతుల నుంచి నగదు అందుకుని, రశీదు అందించి సంస్థ కార్యకలాపాలు ప్రారంభించారు.
ఏ ఆపద వచ్చినా తోడుగా మార్గదర్శి : ఈ సందర్భంగా మార్గదర్శి నూతన శాఖను తాడేపల్లిగూడెం ఎమ్మెల్యే బొలిశెట్టి శ్రీనివాస్ సందర్శించారు. తాడేపల్లిలో నూతన బ్రాంచ్ను ప్రారంభించడం చాలా సంతోషంగా ఉందని ఎమ్మెల్యే అన్నారు. రామోజీరావు ప్రారంభించిన మార్గదర్శిని నేడు ఆయన వారసులు ముందుకు తీసుకువెళ్తున్నారని ప్రశంసించారు. పేదలకు ఏ ఆపద వచ్చినా మార్గదర్శి గుర్తుకు వస్తుందని అన్నారు.
" మార్గదర్శి 134వ బ్రాంచ్ను తాడేపల్లి గూడెంలో ఏర్పాటు చేయటం చాలా సంతోషంగా ఉంది. మార్గదర్శి అంటే ఒక నమ్మకం, అందుకే ఇక్కడి స్థానికులు చిట్టీలు వేసి మదుపు చేసుకునేందుకు ముందుకు వస్తున్నారు. రామోజీరావు ప్రారంభించిన మార్గదర్శిని నేడు ఆయన వారసులు ముందుకు తీసుకువెళ్తున్నారు. తాడేపల్లిగూడెం వాసులు మార్గదర్శి సేవలను వినియోగించుకోవాలని కోరుతున్నాం." - బొలిశెట్టి శ్రీనివాస్, తాడేపల్లిగూడెం ఎమ్మెల్యే
" మార్గదర్శి 134వ బ్రాంచ్ను తాడేపల్లి గూడెంలో ఏర్పాటు చేయటం చాలా ఆనందంగా ఉంది. అంతకుముందు ఏలూరు లేదా రాజమండ్రి వెళ్లాల్సి వచ్చేంది. ఖాతాదారుల శ్రేయస్సును దృష్టిలో పెట్టుకొని మార్గదర్శి మరో ముందడుగు వేసింది." - ఎన్వీ రమణరావు, ఖాతాదారుడు
నిజమైన స్నేహితుడిలా మార్గదర్శి : 64 ఏళ్లుగా ప్రతి కుటుంబానికి వ్యక్తిగత, వ్యాపార అవసరాల్లో నిజమైన స్నేహితుడిలా మార్గదర్శి తోడుగా ఉందని ఖాతాదారులు సంతోషం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. ఎన్నో ఏళ్లుగా మార్గదర్శి చిట్స్లో పొదుపు చేస్తున్నామని, తమ ఆర్థిక అవసరాలకు తోడుగా ఉంటుందని ఖాతాదారులు ఆనందం వ్యక్తం చేశారు. పద్మవిభూషణ్ రామోజీరావు 1962లో హైదరాబాద్లోని హిమాయత్ నగర్లో తొలి శాఖను ప్రారంభించగా నేడు తెలంగాణ, ఆంధ్రప్రదేశ్, తమిళనాడు, కర్ణాటక రాష్ట్రాల్లో శాఖోపశాఖలుగా విస్తరించి అంచెలంచెలుగా ఎదిగిందని గుర్తు చేసుకుంటున్నారు.
"మార్గదర్శి సంస్థ తాడేపల్లికి రావటం చాలా ఆనందంగా ఉంది. ఇదివరకు మార్గదర్శి కోసం దూర ప్రాంతాలను వెళ్లేవాళ్లం, ఇప్పుడు ఆ అవస్థలు ఉండవు. 64 ఏళ్లుగా ప్రతి కుటుంబానికి వ్యక్తిగత, వ్యాపార అవసరాల్లో నిజమైన స్నేహితుడిలా మార్గదర్శి తోడుగా ఉంది" - ఉమామహేశ్వరరావు, ఖాతాదారుడు
" ఇన్నాళ్లు మాకు మార్గదర్శి బ్రాంచ్ రాజమండ్రిలో ఉండేది. ఇప్పుడు తాడేపల్లి గూడెంకు రావడంతో చాలా సంతోషంగా ఉంది. 30 ఏళ్లుగా మార్గదర్శిలో పొదుపు చేస్తున్నాం. మాకు ఏ ఇబ్బంది వచ్చినా మార్గదర్శి ఉందనే ధైర్యం ఉంటుంది." - రవిశేఖర్, ఖాతాదారుడు
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