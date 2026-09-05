తాడేపల్లిగూడెంలో ‘మార్గదర్శి’ 134వ శాఖ - ప్రారంభించిన సీఈవో సత్యనారాయణ
పశ్చిమ గోదావరి జిల్లా తాడేపల్లిగూడెంలో మార్గదర్శి 134వ శాఖ ప్రారంభం - నూతన బ్రాంచ్ను ప్రారంభించిన మార్గదర్శి చిట్ఫండ్ చీఫ్ ఎగ్జిక్యూటివ్ ఆఫీసర్ పాతూరి సత్యనారాయణ - హర్షం వ్యక్తం చేసిన ఖాతాదారులు
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : September 5, 2026 at 7:24 PM IST
Margadarsi 134th Branch in Tadepalligudem : పశ్చిమగోదావరి జిల్లా తాడేపల్లిగూడెంలో మార్గదర్శి 134వ శాఖ ఖాతాదారులకు సేవలు అందించేందుకు ముందుకు వచ్చింది. నూతన బ్రాంచ్ను మార్గదర్శి చిట్ఫండ్ చీఫ్ ఎగ్జిక్యూటివ్ ఆఫీసర్ పాతూరి సత్యనారాయణ లాంఛనంగా ప్రారంభించారు. మదుపరుల అంచనాలకు తగ్గట్టుగా ఎప్పటికప్పుడు తమ సేవలను మరింత విస్తరింప చేస్తున్నామని ఆయన పేర్కొన్నారు.
మార్గదర్శి అంటే సామాన్య ప్రజల కలల సాకారానికి నిదర్శనమని మార్గదర్శి చిట్ ఫండ్ చీఫ్ ఎగ్జిక్యూటివ్ ఆఫీసర్ పాతూరి సత్యనారాయణ పేర్కొన్నారు. లక్షలాది కుటుంబాలకు మార్గదర్శి ఆర్థికంగా ఆసరాగా నిలుస్తుందని తెలిపారు. విద్య, వాణిజ్యంగా అభివృద్ధి చెందుతున్న పశ్చిమ గోదావరి జిల్లా తాడేపల్లిగూడెంలో మార్గదర్శి చిట్స్ తన 134వ, ఆంధ్రప్రదేశ్లో 42వ శాఖను ప్రారంభించడం చాలా సంతోషంగా ఉందన్నారు. పండితుల వేద మంత్రోచ్చరణ, ఖాతాదారులు హర్షాతిరేకాల మధ్య సీఈవో పాతూరి సత్యనారాయణ, ఉపాధ్యక్షులు పి. రాజాజీ, జి. బలరామకృష్ణ, జనరల్ మేనేజర్ కె. రవీంధ్రనాథ్లు బ్రాంచిలో తొలి చిట్ వేసిన ఖాతాదారులు నారాయణ శ్రీదేవి, రామారావు దంపతుల నుంచి నగదు అందుకుని, రశీదు అందించి సంస్థ కార్యకలాపాలు ప్రారంభించారు.
ఏ ఆపద వచ్చినా తోడుగా మార్గదర్శి : ఈ సందర్భంగా మార్గదర్శి నూతన శాఖను తాడేపల్లిగూడెం ఎమ్మెల్యే బొలిశెట్టి శ్రీనివాస్ సందర్శించారు. తాడేపల్లిలో నూతన బ్రాంచ్ను ప్రారంభించడం చాలా సంతోషంగా ఉందని ఎమ్మెల్యే అన్నారు. రామోజీరావు ప్రారంభించిన మార్గదర్శిని నేడు ఆయన వారసులు ముందుకు తీసుకువెళ్లుతున్నారని చెప్పారు. పేదలకు ఏ ఆపద వచ్చినా మార్గదర్శి గుర్తుకు వస్తుందని అన్నారు. తాడేపల్లిగూడెం వాసులు మార్గదర్శి సేవలను వినియోగించుకోవాలని కోరారు.
నిజమైన స్నేహితుడిలా మార్గదర్శి : 64 ఏళ్లుగా ప్రతి కుటుంబానికి వ్యక్తిగత, వ్యాపార అవసరాల్లో నిజమైన స్నేహితుడిలా మార్గదర్శి తోడుగా ఉందని ఖాతాదారులు సంతోషం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. ఎన్నో ఏళ్లుగా మార్గదర్శి చిట్స్లో పొదుపు చేస్తున్నామని, తమ ఆర్థిక అవసరాలకు తోడుగా ఉంటుందని అక్కడికి వచ్చిన వినియోగదారులు తమ ఆనందం వ్యక్తం చేశారు. పద్మవిభూషణ్ రామోజీరావు 1962లో హైదరాబాద్లోని హిమాయత్ నగర్లో తొలి శాఖను ప్రారంభించగా నేడు తెలంగాణ, ఆంధ్రప్రదేశ్, తమిళనాడు, కర్ణాటక రాష్ట్రాల్లో శాఖోపశాఖలుగా విస్తరించి అంచెలంచెలుగా ఎదిగిందని గుర్తు చేసుకుంటున్నారు.
నమ్మకమైన సేవలు, ఆర్ధిక క్రమశిక్షణ : మేనేజింగ్ డైరెక్టర్ శైలజాకిరణ్ నాయకత్వంలో వృత్తిపరమైన నిబద్ధత, నమ్మకమైన సేవలు, ఆర్ధిక క్రమశిక్షణ అనే విలువలను పునాదులుగా చేసుకొని తమ కార్యకలాపాలు నిర్వహిస్తున్నారని ఖాతాదారులు అన్నారు. ఇప్పటి వరకు మార్గదర్శి కార్యాలయానికి వెళ్లాలంటే ఏలూరు లేదా రాజమండ్రి వెళ్లాల్సి వచ్చేందని, ఇప్పుడు తాడేపల్లిగూడెంలోనే ఆఫీస్ ప్రారంభించడం తమకు ఎంతో సంతోషంగా ఉందన్నారు. అనుకున్న సమయంలో ఖాతాలకు డబ్బులు చెల్లిచడం వల్ల తమకు ఏ ఇబ్బంది వచ్చినా మార్గదర్శి ఉందనే ధైర్యం ఉంటుందని పేర్కొన్నారు.
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