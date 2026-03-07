ETV Bharat / state

విద్య, వైద్యంలో ప్రజలకు అందించే సేవ గొప్పది : మార్గదర్శి ఎండీ శైలజా కిరణ్‌

విద్య, వైద్యంలో ప్రజలకు అందించే సేవ గొప్పది - లయన్స్‌ క్లబ్‌ ఆస్పత్రిలో రెటీనా మాడ్యులర్‌ ఓటీని ప్రారంభించిన మార్గదర్శి ఎండీ - సూపర్‌ స్పెషాలిటీ హాస్పిటల్‌గా మార్చాలని సర్కార్‌కు విజ్ఞప్తి

Shailaja kiran Inaugurated Eye Operation Theatre
Shailaja kiran Inaugurated Eye Operation Theatre (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Telangana Team

Published : March 7, 2026 at 12:06 PM IST

|

Updated : March 7, 2026 at 12:21 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

Retina Modular Operation Theatre : విద్య, వైద్యం, విపత్తుల వేళ ప్రజలకు అందించే సేవ గొప్పదని మార్గదర్శి ఎండీ శైలజా కిరణ్‌ తెలిపారు. కరీంనగర్‌ జిల్లా రేకుర్తిలోని లయన్స్‌ క్లబ్‌ కంటి ఆస్పత్రిలో రెటీనా మాడ్యులర్‌ ఆపరేషన్‌ థియేటర్‌ను శైలజా కిరణ్ ప్రారంభించారు. డాక్టర్‌ భాస్కర్‌ మడేకర్‌ ఆశయ సాధన దిశగా పేదలకు కంటి చూపును అందించే లక్ష్యంతో ఈ ఆస్పత్రి పని చేస్తోందని కొనియాడారు.

కరీంనగర్‌ లయన్స్‌ క్లబ్‌ కంటి ఆసుపత్రి బృందం 9 వేల 272 గ్రామాల్లో పేదలకు మెరుగైన సేవల్ని అందించడం ప్రశంసనీయమని శైలజా కిరణ్ కొనియాడారు. ఆస్పత్రి వ్యవస్థాపకుడు డాక్టర్‌ మడేకర్‌ అప్పట్లో మార్గదర్శి చిట్‌ఫండ్ ఖాతాదారుడని ఈ సందర్భంగా గుర్తు చేసుకున్నారు. రాష్ట్ర ప్రభుత్వం గుర్తించి రేకుర్తి కంటి ఆస్పత్రిని సూపర్‌ స్పెషాలిటీ హాస్పిటల్‌గా మార్చాలని ఆమె కోరారు. ఈ కార్యక్రమంలో మార్గదర్శి చిట్‌ఫండ్‌ వైస్‌ ప్రెసిడెంట్స్‌ రాజాజీ, శ్రీనివాస్, రికవరీ జీఎం చంద్రయ్య, బ్రాంచి మేనేజర్‌ సురేశ్‌ బాబు, రేకుర్తి ఆసుపత్రి వైస్‌ ఛైర్మన్‌ చిదుర సురేశ్, కార్యదర్శి సురేశ్, లయన్స్‌ క్లబ్‌ సభ్యులు కోల అన్నారెడ్డి, డాక్టర్‌ మురళీధర్‌రావు తదితరులు పాల్గొన్నారు.

''ఇప్పటి వరకు ఈ ఆసుపత్రి డాక్టర్లు ఎనిమిది లక్షలకు పైగా ప్రజలకు సేవలు అందించారు. ఇక్కడ చాలా నోబెల్​ టీమ్ ఉంది. పేద ప్రజలకు ఎంతో కమిట్​మెంట్​తో సేవ చేస్తున్నారు. కరీంనగర్​ జిల్లాలో కంటి సమస్య ఉన్న ప్రతి ఒక్కరూ కూడా ఈ ఆసుపత్రిలో ధైర్యంగా చూపించుకోవచ్చు. ఇక్కడ కేవలం రూ.50 ఫీజు​తో కంటికి సంబంధించిన అన్ని పరీక్షలు చేస్తారు. ఈ ఆసుపత్రి లయన్స్​ క్లబ్​ ఆధ్వర్యంలో నడుస్తోంది. లయన్స్​ క్లబ్​ సభ్యులందరూ కూడా ఎంతో సేవా దృక్పథంతో ఎన్నో మంచి కార్యాలు చేయాలి. అలాగే కరీంనగర్​ జిల్లా ప్రజలు ఈ సేవలను అందుకోవాలి. దీని గురించి వాళ్లు ఎన్నో అవగాహన కార్యక్రమాలు చేయటంతో పాటు గ్రామాల్లో క్యాంపులు నిర్వహించడం వంటివి చేస్తున్నారు. ఇప్పటికి దాదాపుగా 8000 క్యాంప్స్​ నిర్వహించారు. ఈ ఆస్పత్రి అభివృద్ధి కోసం ఎంతో కృషి చేస్తున్నారు.'' - శైలజా కిరణ్‌, మార్గదర్శి ఎండీ

'రామోజీ గ్రూపు సంస్థల విజయానికి అదే ప్రధాన కారణం' - మార్గదర్శి చిట్‌ఫండ్స్‌ ఎండీ శైలజా కిరణ్‌

చదువు అంటే ఎలా సంపాదించాలో కాదు, ఎలా జీవించాలో నేర్పించేది : మార్గదర్శి ఎండీ శైలజా కిరణ్

Last Updated : March 7, 2026 at 12:21 PM IST

TAGGED:

RETINA MODULAR OPERATION THEATRE
MARGADARSI MD SAILAJA KIRON
KARIMNAGAR LIONS CLUB HOSPITAL
కరీంనగర్ లయన్స్‌ క్లబ్‌ ఆస్పత్రి
MARGADARSHI MD SHAILAJA KIRON

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.