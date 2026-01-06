ETV Bharat / state

'ప్రైవేట్​' గుప్పిట్లో​ మారేడుమిల్లి - మూడేళ్ల వ్యవధిలో భారీగా ప్రైవేటు రిసార్టులు, కాటేజీలు

అటవీ శాఖ ఆధ్వర్యంలో 'కమ్యూనిటీ బేస్డ్‌ ఎకో-టూరిజం' - 2005 నుంచే పర్యాటక అభివృద్ధికి ప్రభుత్వం ప్రణాళికలు - 'దిఉడ్స్‌' పేరుతో అతిపెద్ద రిసార్ట్సు

MAREDUMILLI TOURISM DEVELOPMENT
MAREDUMILLI TOURISM DEVELOPMENT (EENADU)
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : January 6, 2026 at 10:10 AM IST

Maredumilli Tourism Development : ఎటుచూసినా దట్టమైన అడవులు, నేలను కమ్మేసిన చెట్లనీడన మధ్య ప్రశాంతంగా పారుతున్న జలపాతాలు, ప్రకృతి రమణీయత ఉట్టిపడే దృశ్యాలు, స్వచ్ఛమైన గాలి, ఆహ్లాదకర పరిసరాలూ అన్నీ కలగలిపితే అదే మారేడుమిల్లి. మన్యంలో పర్యాటక ప్రాంతాలంటే బొర్రా గుహలు, అరకులోయ, లంబసింగే కాదు మారేడుమిల్లి పరిసరాల్లోనూ ఆకట్టుకునే ప్రాంతాలు ఉన్నాయి.

ఇక్కడకు వచ్చే సందర్శకుల సంఖ్య అధికంగా పెరుగుతుండటంతో పర్యాటకంగా అభివృద్ధికి ప్రభుత్వం శ్రీకారం చుట్టింది. తొలుత పర్యాటక రంగ అభివృద్ధి రంపచోడవరం ఐటీడీఏ ఆధ్వర్యంలో ప్రారంభమైంది. అటవీ శాఖ కమ్యూనిటీ బేస్డ్‌ ఎకో-టూరిజం (సీబీఈటీ)లో కూడా పనులు చేపట్టింది. మారేడుమిల్లిలో పర్యాటక రంగాన్ని అభివృద్ధి చేస్తే కనువిందు చేసే ఈ సుందర వనాలు 'సిరులు' కురుస్తాయని ముందే ప్రభుత్వాలు ఊహించాయి. అందుకు తగినట్టు వసతులను సమకూరుస్తూ వస్తున్నారు. అయితే గత మూడేళ్లుగా శరవేగంగా విస్తరిస్తున్న పర్యాటకాన్ని ప్రైవేటు సంస్థలు అదునుగా తీసుకొని సొమ్ము చేసుకుంటున్నాయి. ప్రైవేటు వ్యక్తుల ఆధ్వర్యంలో వందల సంఖ్యలో కాటేజీలు, రిసార్టులు ఇక్కడ కనిపిస్తున్నాయి.

పర్యాటక ప్రదేశాలు : మారేడుమిల్లిలో జలతరంగిణి, అమృతధార, పవలస, దుంపవలస, వలస, రాకోట, దుంపధారవాడ వంటి జలపాతాలతో పాటు, 'గుడిస', చావడికోట వంటి కొండలు పర్యాటక ప్రదేశాలుగా చాలా ప్రసిద్ధి చెందాయి. ఎప్పుడూ వందలాది మంది పర్యాటకులు ఇక్కడికి తరలివస్తున్నారు. వారాంతాల్లో (శుక్ర, శని, ఆదివారాలు) మాత్రం ఈ సంఖ్య వేలల్లో ఉంటోంది.

ప్రభుత్వ రంగంలో :

  • మారేడుమిల్లిలో 2005 నుంచే పర్యాటక అభివృద్ధికి ప్రభుత్వం ప్రణాళికలు రూపొందించింది. నాటి రంపచోడవరం ఐటీడీఏ పీవో ముఖేశ్‌కుమార్‌మీనా, ఉమ్మడి తూ.గో.జిల్లా అటవీ శాఖాధికారి ఆనంద్‌మోహన్‌ల ఆధ్వర్యంలో కొన్ని సదుపాయాలను సమకూర్చారు.
  • అటవీ శాఖ ఆధ్వర్యంలో 'కమ్యూనిటీ బేస్డ్‌ ఎకో-టూరిజం' (సీబీఈటీ)లో భాగంగా మారేడుమిల్లిలో 'వనవిహారి', వాలమూరులో 'జంగిల్‌ స్టార్‌ నేచర్‌ క్యాంపు'లను పదిహేనేళ్ల క్రితమే ఏర్పాటు చేశారు. కొన్నేళ్లుగా నూతన కాటేజీలు, వసతి సదుపాయాలను విస్తరిస్తూ వస్తున్నారు.
  • పర్యాటకాభివృద్ధి సంస్థ ఆధ్వర్యంలో ఎనిమిదేళ్ల క్రితమే 'దిఉడ్స్‌' పేరుతో అతిపెద్ద రిసార్ట్సు నిర్మించారు. చెక్కలతో కూడిన ఈ కాటేజీలు 5 స్టార్​ సదుపాయాలతో ఉండడం విశేషం. ఇందులో కూడా మరింత సదుపాయాలను పెంచుతున్నారు.

ప్రైవేటు గుప్పిట : ప్రభుత్వ ప్రచార కార్యక్రమాలు, సినిమా చిత్రీకరణలు, సామాజిక మాధ్యమాల సందడి రూపంలో మారేడుమిల్లికి విస్తృత ప్రాచుర్యం లభించింది. ఈ అవకాశాన్ని పర్యాటకాభివృద్ధి సంస్థ కంటే ప్రైవేటు వ్యవస్థలే బాగా సద్వినియోగం చేసుకుంటున్నాయి. మూడేళ్ల వ్యవధిలో బినామీ పేర్లతో ఇక్కడ భూములను కొనుగోలు చేసి, కాటేజీలు, అతిథి గృహాలు, భారీగా రిసార్టుల నిర్మాణాలు చేపట్టారు. రంపచోడవరం నుంచి మారేడుమిల్లి వరకు 25 కి.మీ. ప్రధాన రహదారులకు ఇరువైపులా రూ.కోట్లతో వీటిని ఏర్పాటు చేశారు. ఒక్క మారేడుమిల్లిలోనే వారి ఆధ్వర్యంలో వందకు పైగా అతిథి గృహాలున్నాయంటేనే మనం అర్థం చేసుకోవచ్చు. వేటుకూరు, కుట్రవాడ, పుల్లంగి, గుడిసె, కూడూరు, ఆకుమామిడి కోట లాంటి చిన్న గ్రామాల్లోనూ వందల సంఖ్యలో హట్‌లు ఏర్పాటుచేశారు. రూ.వేల అద్దెలు చెల్లించలేని వారు ఈ హట్​లను వినియోగించుకుంటున్నారు. పండుగలు, ప్రత్యేక రోజుల్లో రద్దీ తీవ్రంగా పెరుగుతుండటంతో ఇదే అదునుగా తీసుకొని అద్దెలను విపరీతంగా పెంచేస్తున్నారు.

MAREDUMILLI TOURIST PLACE
MAREDUMILLI TOURISM DEVELOPMENT
MAREDUMILI DEVELOPMENT
మారేడుమిల్లి
MAREDUMILLI TOURISM DEVELOPMENT

