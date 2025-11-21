ETV Bharat / state

హైదరాబాద్​ మెట్రో స్వాధీనానికి ముహూర్తం! - ఎంతో కీలకంగా మారనున్న మార్చి నెల

హైదరాబాద్​ మెట్రో రైలు - రాష్ట్ర ప్రభుత్వ మెట్రో స్వాధీనానికి కీలక నిర్ణయం - అనుమతుల కోసం కేంద్రానికి రాష్ట్ర ప్రభుత్వ ప్రతిపాదనలు

Hyderabad Metro
Hyderabad Metro (ETV Bharat)
By ETV Bharat Telangana Team

Published : November 21, 2025 at 12:24 PM IST

Hyderabad Metro : హైదరాబాద్​ మెట్రో రైలుకు రాబోయే మార్చి నెల ఎంతో కీలకంగా మారనుంది. మార్చి 31 లోగా మొదటి దశ మెట్రోను ఎల్​ అండ్​ టీ నుంచి రాష్ట్ర ప్రభుత్వం స్వాధీనం చేసుకునే ప్రక్రియ పూర్తి చేయాలని సర్కారు భావిస్తోంది. రెండోదశలో విస్తరణ ప్రతిపాదనల్లో సాధ్యాసాధ్యాలు పరిశీలించి మార్చిలోపు అనుమతులపై నిర్ణయం తీసుకుంటామని కేంద్రం చెబుతోంది. మెట్రోరైలు2(ఏ)లో 5 మార్గాలు ఉన్నాయి. 2(బి)లో 3 మార్గాలు ఉన్నాయి. ఈ రెండు మార్గాలను రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ప్రతిపాదించింది. కేంద్ర, రాష్ట్ర ప్రభుత్వ ఉమ్మడి భాగస్వామ్యంలో నిర్మించాలని నిర్ణయించారు. అనుమతుల కోసం కేంద్రానికి రాష్ట్ర సర్కారు ప్రతిపాదనలు పంపింది.

తొలగిన ప్రతిష్ఠంభన : మొదటిదశ మెట్రోను నిర్వహిస్తున్న ఎల్​ అండ్​ టీ హైదరాబాద్​ మెట్రోతో జరిగిన చర్చల్లో ప్రాజెక్టును సర్కారుకు స్వాధీనం చేసేందుకు సుముఖంగా ఉన్నట్లు చెప్పింది. దీంతో ప్రతిష్ఠంభన తొలగింది. ఇలా స్వాధీనం ప్రక్రియను మార్చి 31 వరకు పూర్తి చేసేందుకు చర్యలను తీసుకోనుంది.

కేంద్రమంత్రి వ్యాఖ్యలతో క్లారిటీ : రాష్ట్ర ప్రభుత్వం 8 మార్గాల్లో విస్తరణకు ప్రతిపాదించింది. అనుమతులు ఇవ్వాలని కోరుతోంది. హైదరాబాద్​లో కేంద్ర పట్టణాభివృద్ధి శాఖ మంత్రి మనోహర్​లాల్​ ఖట్టర్​ మీడియాతో మాట్లాడుతూ, మార్చిలోపు నిర్ణయం తీసుకుంటామని తెలిపారు. ఈలోపే టోకోవర్​ ప్రక్రియను పూర్తి చేయాల్సి ఉంటుంది. ఇప్పటికే హైదరాబాద్​ మెట్రోకి రూ.13 వేల కోట్ల రుణాలు ఉన్నాయి. అయితే ఇక్కడ సాంకేతిక అవరోధాలు ఎన్నో ఉన్నాయి.

ఎంఎంటీఎస్​ రైళ్ల కష్టాలు : సికింద్రాబాద్​, సనత్​నగర్​, ఖైరతాబాద్​, సుచిత్ర, అల్వాల్​, ఘట్​కేసర్​, మల్కాజిగిరి నుంచి ఐటీ ఉద్యోగులు ఎంఎంటీఎస్​లో రాకపోకలు సాగిస్తుంటారు. తిరుగు ప్రయాణంలో సరిపడా రైళ్లు అందుబాటులో ఉండటం లేదు. ఈ సమస్యకు పరిష్కారంగా 15 కోచ్​ల మెమూ రైళ్లు, 10 నుంచి 15 నిమిషాల ఫ్రీక్వెన్సీని అమలు చేస్తే ప్రయాణికుల సంఖ్య అనేది పెరిగే అవకాశం ఉంది.

15 కోచ్​లతో ఎంఎంటీఎస్​ రైళ్లు : ప్రస్తుతం ఎంఎంటీఎస్​ 12 కోచ్​ల సామర్థ్యం(3500 నుంచి 3800 మంది), అదే 15 కోచ్​లున్న మెమూ రైలు సామర్థ్యం 4500 నుంచి 5000 మంది వరకు(ఇందులో స్టాండింగ్​ సహా). అలా కోచ్​లను పెంచడం వల్ల 30 నుంచి 40 శాతం అధిక సామర్థ్యం పెరుగుతుంది. దీంతో రద్దీని నియంత్రించడంతో పాటు ఫ్రీక్వెన్సీ పెరగనుంది. అలాగే రైల్వే ప్రజా రవాణా మెరుగుపడనుంది. ప్రస్తుతం లింగంపల్లి నుంచి ఫలక్​నుమాకు ప్రతి 15 నుంచి 20 నిమిషాలకో రైలు నడుస్తోంది. ఈ సమయాన్ని 10 నిమిషాలకు తగ్గిస్తే మెరుగైన సేవలు అనేవి అందనున్నాయి.

ఫలక్​నుమా-లింగంపల్లి మార్గంలో రద్దీ : ఫలక్​నుమా-లింగంపల్లి మార్గంలో నడిచే ఒక్కో ఎంఎంటీఎస్​ రైలులో నిత్యం 3 వేల నుంచి 4 వేల మంది ప్రయాణికులు ప్రయాణం చేస్తుంటారు. ఇంత డిమాండ్​ ఉన్నా ఆయా మార్గాల్లో రైళ్లు నడపడం లేదు. దీంతో చాలా మంది ప్రత్యామ్నాయాలను ఎంచుకొని ట్రాఫిక్​ నరకాన్ని అనుభవిస్తున్నారు. ఈ మార్గంలో రైళ్లు నడపాలని ప్రయాణికులు సైతం కోరుకుంటున్నారు.

