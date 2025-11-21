హైదరాబాద్ మెట్రో స్వాధీనానికి ముహూర్తం! - ఎంతో కీలకంగా మారనున్న మార్చి నెల
హైదరాబాద్ మెట్రో రైలు - రాష్ట్ర ప్రభుత్వ మెట్రో స్వాధీనానికి కీలక నిర్ణయం - అనుమతుల కోసం కేంద్రానికి రాష్ట్ర ప్రభుత్వ ప్రతిపాదనలు
Published : November 21, 2025 at 12:24 PM IST
Hyderabad Metro : హైదరాబాద్ మెట్రో రైలుకు రాబోయే మార్చి నెల ఎంతో కీలకంగా మారనుంది. మార్చి 31 లోగా మొదటి దశ మెట్రోను ఎల్ అండ్ టీ నుంచి రాష్ట్ర ప్రభుత్వం స్వాధీనం చేసుకునే ప్రక్రియ పూర్తి చేయాలని సర్కారు భావిస్తోంది. రెండోదశలో విస్తరణ ప్రతిపాదనల్లో సాధ్యాసాధ్యాలు పరిశీలించి మార్చిలోపు అనుమతులపై నిర్ణయం తీసుకుంటామని కేంద్రం చెబుతోంది. మెట్రోరైలు2(ఏ)లో 5 మార్గాలు ఉన్నాయి. 2(బి)లో 3 మార్గాలు ఉన్నాయి. ఈ రెండు మార్గాలను రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ప్రతిపాదించింది. కేంద్ర, రాష్ట్ర ప్రభుత్వ ఉమ్మడి భాగస్వామ్యంలో నిర్మించాలని నిర్ణయించారు. అనుమతుల కోసం కేంద్రానికి రాష్ట్ర సర్కారు ప్రతిపాదనలు పంపింది.
తొలగిన ప్రతిష్ఠంభన : మొదటిదశ మెట్రోను నిర్వహిస్తున్న ఎల్ అండ్ టీ హైదరాబాద్ మెట్రోతో జరిగిన చర్చల్లో ప్రాజెక్టును సర్కారుకు స్వాధీనం చేసేందుకు సుముఖంగా ఉన్నట్లు చెప్పింది. దీంతో ప్రతిష్ఠంభన తొలగింది. ఇలా స్వాధీనం ప్రక్రియను మార్చి 31 వరకు పూర్తి చేసేందుకు చర్యలను తీసుకోనుంది.
కేంద్రమంత్రి వ్యాఖ్యలతో క్లారిటీ : రాష్ట్ర ప్రభుత్వం 8 మార్గాల్లో విస్తరణకు ప్రతిపాదించింది. అనుమతులు ఇవ్వాలని కోరుతోంది. హైదరాబాద్లో కేంద్ర పట్టణాభివృద్ధి శాఖ మంత్రి మనోహర్లాల్ ఖట్టర్ మీడియాతో మాట్లాడుతూ, మార్చిలోపు నిర్ణయం తీసుకుంటామని తెలిపారు. ఈలోపే టోకోవర్ ప్రక్రియను పూర్తి చేయాల్సి ఉంటుంది. ఇప్పటికే హైదరాబాద్ మెట్రోకి రూ.13 వేల కోట్ల రుణాలు ఉన్నాయి. అయితే ఇక్కడ సాంకేతిక అవరోధాలు ఎన్నో ఉన్నాయి.
ఎంఎంటీఎస్ రైళ్ల కష్టాలు : సికింద్రాబాద్, సనత్నగర్, ఖైరతాబాద్, సుచిత్ర, అల్వాల్, ఘట్కేసర్, మల్కాజిగిరి నుంచి ఐటీ ఉద్యోగులు ఎంఎంటీఎస్లో రాకపోకలు సాగిస్తుంటారు. తిరుగు ప్రయాణంలో సరిపడా రైళ్లు అందుబాటులో ఉండటం లేదు. ఈ సమస్యకు పరిష్కారంగా 15 కోచ్ల మెమూ రైళ్లు, 10 నుంచి 15 నిమిషాల ఫ్రీక్వెన్సీని అమలు చేస్తే ప్రయాణికుల సంఖ్య అనేది పెరిగే అవకాశం ఉంది.
15 కోచ్లతో ఎంఎంటీఎస్ రైళ్లు : ప్రస్తుతం ఎంఎంటీఎస్ 12 కోచ్ల సామర్థ్యం(3500 నుంచి 3800 మంది), అదే 15 కోచ్లున్న మెమూ రైలు సామర్థ్యం 4500 నుంచి 5000 మంది వరకు(ఇందులో స్టాండింగ్ సహా). అలా కోచ్లను పెంచడం వల్ల 30 నుంచి 40 శాతం అధిక సామర్థ్యం పెరుగుతుంది. దీంతో రద్దీని నియంత్రించడంతో పాటు ఫ్రీక్వెన్సీ పెరగనుంది. అలాగే రైల్వే ప్రజా రవాణా మెరుగుపడనుంది. ప్రస్తుతం లింగంపల్లి నుంచి ఫలక్నుమాకు ప్రతి 15 నుంచి 20 నిమిషాలకో రైలు నడుస్తోంది. ఈ సమయాన్ని 10 నిమిషాలకు తగ్గిస్తే మెరుగైన సేవలు అనేవి అందనున్నాయి.
ఫలక్నుమా-లింగంపల్లి మార్గంలో రద్దీ : ఫలక్నుమా-లింగంపల్లి మార్గంలో నడిచే ఒక్కో ఎంఎంటీఎస్ రైలులో నిత్యం 3 వేల నుంచి 4 వేల మంది ప్రయాణికులు ప్రయాణం చేస్తుంటారు. ఇంత డిమాండ్ ఉన్నా ఆయా మార్గాల్లో రైళ్లు నడపడం లేదు. దీంతో చాలా మంది ప్రత్యామ్నాయాలను ఎంచుకొని ట్రాఫిక్ నరకాన్ని అనుభవిస్తున్నారు. ఈ మార్గంలో రైళ్లు నడపాలని ప్రయాణికులు సైతం కోరుకుంటున్నారు.
