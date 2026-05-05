డాక్యుమెంట్స్​ ఫోర్జరీ చేసి రుణాలు - వెలుగులోకి మోహన్​ గ్యాంగ్​ అక్రమాలు

వెలుగులోకి 'మోహన్ గ్యాంగ్' మోసపూరిత కార్యకలాపాలు - వివిధ ఆర్ధిక సంస్ఠల నుంచి రూ.60 లక్షలు రుణం - సరైన ధృవీకరణ లేకుండానే రుణాలిచ్చిన బ్యాంకులు

Fake Loan Documents
Published : May 5, 2026 at 3:39 PM IST

Fake Loan Documents : పత్రాలను ఫోర్జరీ చేసి ఒక కంపెనీ పేరుతో రుణాలు పొందిన 'మోహన్ గ్యాంగ్' మోసపూరిత కార్యకలాపాలు ఇప్పుడు వెలుగులోకి వస్తున్నాయి. వారు రాజ్ ఎంటర్‌ప్రైజెస్‌కు చెందిన అసలైన జీఎస్టీ నంబర్‌ను సంపాదించారు. అయితే వారు తమ సొంత పేరు మీద ఒక ప్రత్యేక బ్యాంకు ఖాతాను తెరిచి, దానిని కంపెనీ వివరాలతో అనుసంధానించి అనేక రుణాలను పొందారు. అంతేకాకుండా వారు ఎంఎస్ఎంఈ ఉద్యమ్ రిజిస్ట్రేషన్ సర్టిఫికెట్‌ను కూడా ఫోర్జరీ చేశారు. చివరికి వారు అసలు సంస్థ బ్యాంకు స్టేట్‌మెంట్‌ల కాపీలను ఫోర్జరీ చేసి సమర్పించే వరకు వెళ్లారు. మోహన్ గ్యాంగ్ మోసపూరిత పథకాలకు సంబంధించిన అనేక కీలక వివరాలు ఇప్పుడు వెలుగులోకి వస్తున్నాయి.

మోసానికి గల కారణాలు ఏమిటి ?: వస్త్ర వ్యాపారంలో ఎదురుదెబ్బలు ఎదుర్కొన్న మోహన్, ఆర్థిక స్థిరత్వాన్ని తిరిగి పొందే ప్రయత్నంలో అక్రమ మార్గాలను ఆశ్రయించాడు. ఫిర్యాదిదారు మధుసూదన్ రావు రాజ్ ఎంటర్‌ప్రైజెస్‌కు యజమాని. ఆ సంస్థకు కేవలం ఒకే ఒక్క క్యాష్ క్రెడిట్ లోన్ ఖాతా ఉండేది. వ్యాపార రుణాల కోసం ఇప్పటికే ఉన్న ఈ ఖాతాను ఉపయోగించడం వల్ల నిధులు అందులో జమ అవుతాయని నమ్మిన మోహన్, ఒక పథకాన్ని రూపొందించాడు. అతను రాజ్ ఎంటర్‌ప్రైజెస్ పేరు మీద తన ఉద్యోగి పసుపులేటి మణికంఠ పేరు మీద ఒక కరెంట్ ఖాతాను తెరిచి, దానిని తన మోసాన్ని అమలు చేయడానికి ఉపయోగించాడు.

వివిధ ఆర్ధిక సంస్ఠల నుంచి రూ.60 లక్షలు : వారు కంపెనీ భాగస్వామ్య పత్రాన్ని సంపాదించి అందులో తమ పేర్లను చేర్చి ఫోర్జరీ చేశారు. అంతేకాకుండా తమ వాదనలకు విశ్వసనీయతను చేకూర్చడానికి రాజ్ ఎంటర్‌ప్రైజెస్ సైనేజ్ ఉన్న ఒక దుకాణం ముందు ఫోటో సెషన్‌ను కూడా ఏర్పాటు చేశారు. ఈ విధంగా వారు వివిధ ఆర్థిక సంస్థల నుంచి సుమారుగా రూ.60 లక్షల వ్యాపార రుణాలను పొందారు. నిందితులు కేవలం రెండు నెలల వ్యవధిలోనే ఈ వ్యాపార రుణాలన్నింటినీ పొంది ఆ తర్వాత నిధులను దుర్వినియోగం చేశారు.

సరైన ధృవీకరణ లేకుండా ఆమోదం : రుణాల ద్వారా వచ్చిన మొత్తం డబ్బును మణికంఠ పేరు మీద తెరిచిన మోసపూరిత రాజ్ ఎంటర్‌ప్రైజెస్ ఖాతాలో జమ చేశారు. మోహన్ ఈ ఖాతాకు సంబంధించిన ఆన్‌లైన్ బ్యాంకింగ్ ఐడి, పాస్‌వర్డ్‌ను స్వాధీనం చేసుకుని వాటిని తన సొంత అవసరాల కోసం ఉంచుకున్నాడు. నిధులు జమ అయిన వెంటనే అతను వాటిని తన వ్యక్తిగత ఖాతాకు బదిలీ చేసుకున్నాడు. ఈ బదిలీలు IMPS, RTGS, UPI ద్వారా జరిగాయి. అతను నకిలీ సర్టిఫికెట్లతో కరెంట్ ఖాతా తెరవడానికి దరఖాస్తు చేసుకున్నప్పటికీ, కోటక్ మహీంద్రా బ్యాంక్ అధికారులు సరైన ధృవీకరణ చేయకుండానే ఆ దరఖాస్తును ఆమోదించారు.

నోటీసులలో ఈ చర్యల గురించి వివరాలు : అదేవిధంగా హెచ్‌డిబి ఫైనాన్స్, టాటా క్యాపిటల్, నియో గ్రోత్ ఫైనాన్స్, కినారా క్యాపిటల్ సంస్థలు మోసపూరిత పత్రాలు సమర్పించినప్పటికీ భారీ వ్యాపార రుణాలను మంజూరు చేశాయి. సైబర్ క్రైమ్ పోలీసులు ఈ సంస్థలకు నోటీసులు జారీ చేశారు. ఈ రుణాలను ఎవరు మంజూరు చేశారు? ఏ అర్హత ప్రాతిపదికన వాటిని ఆమోదించారు? అనే వివరాలను ఆ నోటీసులలో తెలియజేయాలని కోరారు.

మారం మోహన్ A1గా కస్టడి : అంతేకాకుండా ఈ ప్రక్రియకు సంబంధించిన సమస్త రికార్డులను పోలీసుల ఎదుట సమర్పించాలని వారు సంబంధిత సంస్థలను ఆదేశించారు. రుణ మోసపు కుట్రకు ప్రధాన సూత్రధారి అయిన మారం మోహన్ (A1)ను తమ కస్టడీకి అప్పగించాలని కోరుతూ పోలీసులు ఒక పిటిషన్‌ను దాఖలు చేశారు. నిందితుడి నుంచి మోసపూరిత కార్యకలాపాలకు సంబంధించిన మరిన్ని వివరాలను రాబట్టాల్సిన అవసరం ఉందని ఆ పిటిషన్‌లో పేర్కొంటూ ఈ క్రమంలో అతన్ని మూడు రోజుల పాటు విచారించడానికి అనుమతి ఇవ్వాలని కోరారు. ఈ అంశం మంగళవారం విచారణకు వచ్చే అవకాశం ఉంది.

