తెలంగాణలో SIR సర్వే - ముందస్తు ఏర్పాట్ల ప్రక్రియ వేగవంతం
తెలంగాణలో ఎస్ఐఆర్ నిర్వహణకు సన్నద్ధం - 2002 ఓటరు జాబితాతో 2025 జాబితా మ్యాపింగ్ - ముందస్తు ప్రణాళికలో రాష్ట్ర ఎన్నికల అధికారులు - బిహార్లో విజయవంతమైన 'సర్' సర్వే
Published : December 23, 2025 at 8:26 AM IST
Preparing for SIR in Telangana : తెలంగాణలో త్వరలోనే ఎస్ఐఆర్ సర్వే నిర్వహిస్తామని కేంద్ర ఎన్నికల ప్రధాన కమిషనర్ జ్ఞానేశ్కుమార్ తెలిపిన రెండు రోజుల్లోనే సర్వేకు కావాల్సిన ముందస్తు ఏర్పాట్ల ప్రక్రియ రాష్ట్రంలో వేగంగా కొనసాగుతోంది. మూడో దశలో తెలంగాణలోనూ ఎస్ఐఆర్ ఉంటుందని సీఈసీ స్పష్టం చేయడంతో రాష్ట్ర ఎన్నికల యంత్రాంగం క్షేత్రస్థాయిలో మ్యాపింగ్ సర్వే వేగవంతం చేసింది. ఉమ్మడి ఆంధ్రప్రదేశ్లో చివరిసారిగా 2002లో ఎస్ఐఆర్ సర్వే నిర్వహించారు. నాటి ఓటర్ల జాబితాతో పాటు 2025 జాబితాను కూడా అధికారులు బీఎల్వోలకు అందించారు.
దీని ఆధారంగా బీఎల్వోలు ప్రతి ఓటరు ఇంటికి వెళ్లి వివరాలను సేకరిస్తారు. పాత జాబితాలోని పేరు, ప్రస్తుత జాబితాలోనూ ఉంటే మ్యాపింగ్ చేస్తూ వస్తున్నారు. వారి సంతానం వివరాలను సైతం సేకరిస్తున్నారు. సంతానం పేర్లు ఓటరు జాబితాలో ఉంటే వాటిని మ్యాపింగ్ చేస్తూ, పాత జాబితాలోని ఓటర్లు చనిపోయినా కొత్త జాబితాలో ఉంటే వారి పేర్లను తొలగిస్తున్నారు. రాష్ట్రంలో ఎస్ఐఆర్ చేపడుతున్నట్లు ప్రకటన వెలువడితే ఈ మ్యాపింగ్ ఎంతో కీలకంగా మారనుంది. ఇప్పటికే ఎస్ఐఆర్ బిహార్లో విజయవంతమైందని కేంద్ర ఎన్నికల సంఘం తెలిపింది.
83.04 లక్షల కుటుంబాల వారీగా సర్వే : తాజాగా రాష్ట్రంలో చేపడుతున్న మ్యాపింగ్లో పలుచోట్ల 2002 జాబితాలో ఉన్న ఓటర్లలో సగటున 50 శాతం కూడా స్థానికంగా ఉండటం లేదని బీఎల్వోల సర్వేలో వెల్లడి అవుతున్నట్లు సమాచారం. కొన్నిచోట్ల 30 శాతానికి మించి కూడా లేనట్లు బీఎల్వోలు చెబుతున్నారు. రాష్ట్రంలో మొత్తం 33 జిల్లాలు, 76 రెవెన్యూ డివిజన్లు, 620 మండలాలు, 13 పురపాలిక కార్పొరేషన్లు, 129 పురపాలికలు, 10,434 రెవెన్యూ గ్రామాలు, 12,769 గ్రామ పంచాయతీల వివరాలను విభాగాల వారీగా అధికారులు గుర్తించి సమాచారం అంతా ఒక దగ్గర పెట్టుకున్నారు. రాష్ట్రంలో మొత్తం 83.04 లక్షల కుటుంబాలు ఉన్నాయి. రాష్ట్రంలో ఎస్ఐఆర్ సర్వే నిర్వహిస్తే ఈ కుటుంబాల వారీగా ఇంటింటికి వెళ్లి బీఎల్వోలు ఓటర్ల జాబితాపై సర్వే నిర్వహించనున్నారు. ఇందులో భాగంగా కేంద్రం గుర్తించిన మొత్తం 11 కార్డులను ప్రామాణికంగా తీసుకోనున్నారు.
ప్రామాణికంగా తీసుకునే 11 కార్డులు ఇవే :
- కేంద్ర, రాష్ట్ర ప్రభుత్వ, పీఎస్యూ ఉద్యోగుల గుర్తింపు కార్డు
- పాస్పోర్టు
- సాధికార సంస్థ జారీ చేసిన జనన ధ్రువీకరణ పత్రం
- గుర్తింపు పొందిన బోర్డు/ విశ్వవిద్యాలయం జారీ చేసిన విద్యా ధ్రువీకరణ పత్రం
- 01-07-1987 కంటే ముందు దేశంలో ప్రభుత్వ/ స్థానిక సంస్థలు/ బ్యాంకులు/ ఎల్ఐసీ జారీ చేసిన ఆధారాలు
- కుల ధ్రువీకరణ పత్రం
- అటవీ హక్కుల పత్రం
- స్థానిక అధికారుల ద్వారా రూపొందించిన కుటుంబ గుర్తింపు పత్రం
- జాతీయ గుర్తింపు కార్డు
- ప్రభుత్వం ద్వారా జారీ అయిన భూమి లేదా ఇంటి కేటాయింపు పత్రం
- అధికారిక స్థిర నివాస ధ్రువీకరణ పత్రం
హైదరాబాద్ వచ్చిన సీఈసీ జ్ఞానేశ్కుమార్ : త్వరలో తెలంగాణలోనూ ఓటరు ప్రత్యేక సమగ్ర సవరణ (ఎస్ఐఆర్)ను నిర్వహించనున్నట్లు కేంద్ర ఎన్నికల ప్రధాన కమిషనర్ (సీఈసీ) జ్ఞానేశ్కుమార్ ఇటీవల తెలిపిన విషయం తెలిసిందే. ఎస్ఐఆర్ జరగని అన్ని రాష్ట్రాల్లోనూ మూడో దశలో సర్వే ఉంటుందని ఆయన వెల్లడించారు. బిహార్లో ఎస్ఐఆర్ విజయవంతం అయింది. అయితే అక్కడ 65 లక్షల ఓట్లను సీఈసీ తొలగించింది. దీనిపై ప్రతిపక్షాల నుంచి తీవ్ర వ్యతిరేకత వచ్చింది. ఓట్ల చోరీ జరిగిందని ఆరోపించాయి. అయితే దీనిపై విచారణ జరిపిన సర్వోన్నత న్యాయస్థానం మాత్రం తొలగించిన 65 లక్షల మంది ఓటర్ల జాబితాను ప్రచురించాలని ఈసీని ఆదేశించింది. ప్రస్తుతం 12 రాష్ట్రాల్లో ఎస్ఐఆర్ కొనసాగుతోంది.
త్వరలో తెలంగాణలోనూ SIR - 930 మంది ఓటర్లకు ఒక బీఎల్వో : కేంద్ర ఎన్నికల ప్రధాన కమిషనర్
SIR గడువు పెంచిన ఎలక్షన్ కమిషన్- ఆ 6 రాష్ట్రాలు, యూటీలకు మాత్రమే!