సమ్మక్క, సారలమ్మ జాతర - సొంత వాహనాల వారికి అనువైన మార్గాలు ఇవే
ఈనెల 28 నుంచి 31 వరకు జరగనున్న మేడారం జాతర - ఉభయ జిల్లాల నుంచి లక్షలాది మంది ప్రయాణికులు రాకపోకలు - ప్రమాద రహిత ప్రయాణాల కోసం అవగాహన కార్యక్రమాలు
Published : January 21, 2026 at 10:31 AM IST
Different Ways Of Routes To Go Medaram Jatara : ములుగు జిల్లా తాడ్వాయి మండలం మేడారంలో సమ్మక్క, సారలమ్మ జాతర ఈనెల 28 నుంచి 31 వరకు జరగనుంది. ఖమ్మం, ఇల్లెందు, కొత్తగూడెం, పాల్వంచ, మణుగూరు, భద్రాచలం, బూర్గంపాడు, సారపాక, సింగరేణి కార్మిక ప్రాంతాల నుంచి ఎక్కువ మంది జాతరకు హాజరవుతారు. ఉభయ జిల్లాల నుంచి లక్షలాది మంది ప్రయాణికులు రాకపోకలు సాగిస్తారు. వన దేవతల క్షేత్రానికి వెళ్లే రోడ్లను మెరుగుపరిచేందుకు ఆర్అండ్బీ అధికారులు ఉపక్రమించారు. గుంతలమయంగా మారిన రహదారులకు మరమ్మతులు చేపడుతున్నారు.
- ఖమ్మం జిల్లా వారి కోసం : ఖమ్మం జిల్లా వాసులకు మేడారం చేరుకునేందుకు రెండు మార్గాలు ఉన్నాయి. అందులో ఒకటి, ఖమ్మం-మహబూబాబాద్-నర్సంపేట-పస్రా మీదుగా సుమారు 200-250కి.మీ. ప్రయాణించి మేడారం చేరుకోవచ్చు. ఈ మార్గం గుండా రోడ్లు విశాలంగా ఉన్నాయి. ముఖ్యంగా ఆర్టీసీ బస్సుల ద్వారా మేడారం వెళ్లేవారు ఈ మార్గాన్ని ఎంచుకోవటం ఉత్తమం. అలాగే ఖమ్మం, వైరా నియోజకవర్గాల ప్రజలు ఇల్లెందు-గుండాల-కన్నాయిగూడెం-పస్రా మీదుగా సుమారు 180-200కి.మీ. ప్రయాణంతో మేడారం చేరుకోవచ్చు. ఇది అత్యంత దగ్గరే అయినా అటవీమార్గం కావడంతో ప్రయాణ వసతులు తక్కువగా ఉంటాయి.
- సత్తుపల్లి నియోజకవర్గ ప్రజలు కొత్తగూడెం మీదుగా, మధిర నియోజకవర్గం వాసులు ఖమ్మం మీదుగా ఇల్లెందు చేరుకుని ఇదే మార్గంలో మేడారం వెళ్లొచ్చు.
- ద్విచక్రవాహనాలు, కార్లలో ప్రయాణించేవారికి ఈ మార్గం అనువైనది. ఆర్టీసీ ప్రయాణికులకు తగినన్ని సర్వీసులు అందుబాటులో ఉండకపోవచ్చు.
భద్రాద్రి జిల్లా వాసులకు దారి : -
- కొత్తగూడెం పరిసర ప్రాంతాలకు చెందినవారు అనిశెట్టిపల్లి-ఆళ్లపల్లి-గుండాల-పస్రా మీదుగా మేడారం వెళ్లేందుకు ప్రత్యామ్నాయ మార్గం ఉంది. ఈ రహదారి గుండా ఆర్టీసీ బస్సులు నడవవు. ప్రైవేటు వాహనదారులు వెళ్లవచ్చు.
- మణుగూరు పరిసర ప్రాంతాల వారికి ఏటూరునాగారం-తాడ్వాయి మార్గం అత్యంత దగ్గరగా ఉంటుంది. ఇదికాకుండా ఏడూళ్లబయ్యారం, కరకగూడెం మీదుగా ప్రత్యామ్నాయ మార్గం ఉన్నా, ఇరుకు రోడ్ల కారణంగా ప్రైవేటు, ద్విచక్రవాహనదారులు ఎక్కువగా వెళ్తుంటారు.
- అశ్వారావుపేట నియోజకవర్గం ప్రజలు మేడారం చేరుకునేందుకు కుక్కునూరు-భద్రాచలం-మంగపేట-ఏటూరునాగారం - తాడ్వాయి మీదుగా ప్రయానించవచ్చు. ఈ మార్గంలో ఆర్టీసీ బస్సులు కూడా అందుబాటులో ఉంటాయి. ప్రత్యామ్నాయ మార్గమైన అశ్వారావుపేట-దమ్మపేట-ములకలపల్లి-పాల్వంచ-భద్రాచలం మీదుగా బస్సులు తక్కువగా నడుస్తాయి. పైగా దూరం ఎక్కువగా ఉంటుంది.
- కొత్తగూడెం, భద్రాచలం నియోజకవర్గాల ప్రజలు మణుగూరు-మంగపేట-ఏటూరునాగారం-తాడ్వాయి మీదుగా 130-150కి.మీ. ప్రయాణించి మేడారం చేరుకోవచ్చు. జాతర సమయంలో కొత్తగూడెం, భద్రాచలం డిపోల నుంచి మేడారానికి ప్రత్యేక బస్సులు నడుపుతారు. పాల్వంచ, మణుగూరు వంటి ప్రధాన కేంద్రాల నుంచి బస్సులు అందుబాటులో ఉంటాయి.
- ఇల్లెందు నియోజకవర్గ ప్రజలకు గుండాల-కన్నాయిగూడెం-పస్రా మీదుగా మేడారం 120-130కి.మీ. దూరం వస్తుంది.
ఎక్కడ, ఎన్ని బస్సులు? : ఈ నెల 25 నుంచి 31 వరకు వరంగల్ 1,905, కరీంనగర్ 700, ఆదిలాబాద్ 369, హైదరాబాద్ 281, ఖమ్మం రీజియన్ నుంచి 240 బస్సులు నడపనున్నారు. ప్రయాణికుల డిమాండ్కు అనుగుణంగా ఈ సంఖ్యలో మార్పులు చేర్పులు ఉంటాయని ఉన్నతాధికారి ఒకరు తెలిపారు. ఇక భక్తులు కూడా బస్సులు గురించి ఇబ్బందులు పడకుండా ప్రయాణించవచ్చు.
ప్రమాదాలు జరగకుండా : మేడారంలో సమ్మక్క, సారలమ్మ జాతరకు భక్తులంతా కుటుంబ సమేతంగా ప్రయాణిస్తుంటారు. ఈ సమయంలో సొంత వాహనాలపై వెళ్లే వారు తగిన జాగ్రత్తలు వహించాలి. అతి వేగంగా బండి నడపం వల్ల ప్రమాదాలు జరిగే అవకాశం ఉంది. ఈ నేపథ్యంలో మేడారం జాతరకు వచ్చే లక్షల మంది భక్తుల భద్రతే లక్ష్యంగా రహదారి ప్రమాదాల నివారణకు అవగాహన కార్యక్రమాలు చేపట్టాలని రవాణా శాఖ మంత్రి పొన్నం ప్రభాకర్ ఆర్టీసీ అధికారుల్ని ఆదేశించారు. అలాగే జాతర మార్గాల్లో హోర్డింగ్లను ఏర్పాటు చేయడంతోపాటు బస్స్టేషన్లు, ఆర్టీసీ బస్సుల్లో టీవీల ద్వారా రోడ్డు నిబంధనలపై ప్రచారం చేయాలన్నారు.
