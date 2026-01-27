మేడారంలో న్యూజిలాండ్ 'హాకా' - ఆకట్టుకున్న మావోరి తెగ కళాకారులు
మేడారాన్ని సందర్శించిన న్యూజిలాండ్కు చెందిన మావోరి తెగ కళాకారులు - గద్దెల ప్రాంగణంలో మావోరి తెగ సంప్రదాయ 'హాకా' నృత్యం ప్రదర్శన - మావోరి తెగ ప్రతినిధులను సన్మానించిన మంత్రి సీతక్క
Published : January 27, 2026 at 1:29 PM IST
New Zealand Maori Tribals Visited Medaram : సమ్మక్క-సారలమ్మ మహాజాతరకు భక్తులు పోటెత్తుతున్నారు. రాష్ట్రాల నుంచే కాకుండా విదేశాల నుంచి సైతం భక్తులు వచ్చి గద్దెలను దర్శించుకుంటున్నారు. మహాజాతర సందర్భంగా సోమవారం న్యూజిలాండ్కు చెందిన మావోరి తెగ కళాకారులు మేడారాన్ని సందర్శించారు. గద్దల ప్రాంగణంలో మావోరి తెగ వారి సంప్రదాయ నృత్యమైన హాకా నృత్యాన్ని ప్రదర్శించింది. ఈ 'హాక' నృత్యం అనేది మావోరి తెగలో యుద్ధానికి సిద్ధమయ్యే సమయంలో తమ సైనికుల్లో ఉత్సాహం నింపేందుకు, శత్రువుల్లో భయాన్ని కలిగించే విధంగా చేసే సంప్రదాయ నృత్యంగా చేస్తారని ప్రతినిధులు తెలిపారు. ఈ నృత్యంలో ముఖభావాలు, శరీర చలనలు అత్యంత ప్రభావవంతంగా ఉంటాయి.
గద్దల ప్రాంగణంలో మావోరి తెగ సంప్రదాయ నృత్యం : తెలంగాణ-న్యూజిలాండ్ సాంస్కృతిక మార్పిడి కార్యక్రమంలో భాగంగా మంత్రి సీతక్క ప్రత్యేక చొరవతో మావోరి తెగ ప్రతినిధులు మేడారం జాతరకు సందర్శించారు. సీతక్క స్వయంగా కళాకారులతో కలిసి నృత్యం చేశారు. ఆదివాసీ సంస్కృతికి దేశ సరిహద్దులు, భాషలు అడ్డుకావని, ప్రపంచంలోని ఎక్కడైనా ఆదివాసీలు అడవి, ప్రకృతి మీదే ఆధారపడి జీవనం సాగిస్తారని మంత్రి సీతక్క మాట్లాడారు. అనంతరం న్యూజిలాండ్ చెందిన మావోరి తెగ కళాకారులకు సీతక్క వన దేవతల దర్శనం చేయించారు. వన దేవతల వైభవం, చరిత్రను స్వయంగా వారికి వివరించారు. ఈ సందర్భంగా బంగారం, వన దేవతల ప్రసాదాన్ని అందజేసి తెగ ప్రతినిధులను సన్మానించారు.
రేపటి నుంచి నాలుగు రోజుల పాటు మహాజాతర : మరోవైపు సమక్క-సారలమ్మ మహా జాతరకు సర్వం సిద్ధమైంది. రేపటి నుంచి నాలుగు రోజుల పాటు సాగే మహా ఘట్టాన్ని సమర్థంగా భక్తులకు ఇబ్బందులు లేకుండా నిర్వహించేందుకు అన్ని శాఖలు సన్నద్ధమయ్యాయి. ఈ సారి సౌకర్యాల కల్పనతోపాటు నిర్మాణ పనులనూ ఏకకాలం చేపట్టారు. జాతరకు వచ్చే భక్తులకు ఎలాంటి ఇబ్బంది లేకుండా చర్యలు చేపడుతున్నట్లు అధికారులు వెల్లడించారు. ఒకవైపు వన దేవతల గద్దెల పునర్నిర్మాణ పనులు సాగుతున్న సమయంలోనే లక్షలాది మంది ముందస్తుగా అమ్మలను దర్శించుకున్నారు.
భద్రతకు పెద్దపీట : పార్కింగ్ సౌకర్యం, ట్రాఫిక్ నియంత్రణ, గద్దెల దర్శనం సందర్భంలో తోపులాట నివారణ, రద్దీ సందర్భాల్లో చోరీల కట్టడి అంశాలపై పోలీసు శాఖ భారీ కసరత్తు చేసింది. ట్రాఫిక్ తగ్గేంచేందుకు రూట్ మ్యాప్లను సిద్ధం చేసింది. 33 చోట్ల దాదాపు 1500 ఎకరాల్లో మూడు లక్షల వాహనాలు నిలిపేలా పార్కింగ్ స్థలాలను సిద్ధం చేశారు. ఏఐని వినియోగిస్తూ యాప్ ద్వారా ట్రాఫిక్ సమస్యలు, దర్శన సమయాల్లో రద్దీని నియంత్రించే చర్యలు చేపట్టనున్నారు. జాతరలో తప్పిపోయే అవకాశం ఉన్న పిల్లలు, వృద్ధులకు క్యూఆర్ కోడ్ ద్వారా జీపీఆర్ఎస్ను అనుసంధానం చేయడం వల్ల ఇక పిల్లలను ఇట్టే గుర్తించే సౌకర్యాన్ని అందుబాటులోకి తెచ్చారు. సీసీ కెమెరాలు ఫేస్ రికజ్నేషన్ స్టాఫ్ట్వేర్తో దొంగలను పట్టుకొనేందుకు సీసీఎస్, షీటీమ్లు సన్నద్ధమయ్యారు.
విశాల బస్టాండ్ ప్రాంగణాలు : జాతరకు ఆర్టీసీ విశాలమైన ప్రాంగణాలు ఏర్పాటు చేసింది. 4 వేల బస్సులను ప్రయాణికులను తరలించేందుకు ఆర్టీసీ సిద్ధంగా ఉంచింది. ఈ నెల 31 వరకు మొత్తంగా 20 లక్షల మంది ప్రయాణిస్తారని అంచనా వేస్తోంది. మహిళలకు ఉచిత ప్రయాణ పథకం వర్తింపజేశారు.
గద్దెల ప్రాంగణంలో దర్శనం వెసులుబాటు : ప్రధాన జాతర తేదీల్లో భక్తుల రద్దీ కారణంగా గద్దెల ప్రాంగణం వద్ద అమ్మల దర్శనం ఆషామాషీ విషయం కాదు. ఈ సారి గద్దెల పునర్నిర్మాణం నేపథ్యంలో ప్రాకారం విస్తరించారు. రూ.100 కోట్లతో చేపట్టిన ఈ పనులు ఈ సారి జాతరకే వన్నె తీసుకొచ్చాయి. గద్దె విస్తరణ నేపథ్యంలో ఏకకాలంలో 9-10 వేల మంది దర్శించుకొనే వెసులుబాటు ఉంటుందని అధికారులు చెబుతున్నారు.
