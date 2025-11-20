ETV Bharat / state

ఐఈడీ, ల్యాండ్‌మైన్‌ తయారీలో దిట్ట - ఎదురుకాల్పుల్లో టెక్‌ శంకర్‌ మృతి

దేశవ్యాప్తంగా మావోయిస్టులు వాడే బాంబులన్నింటిలోనూ ముద్ర - అగ్ర నేత హిడ్మా జరిపిన దాడులు, ఆపరేషన్లు అన్నింటిలో సాంకేతిక పాత్రధారిగా శంకర్‌

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : November 20, 2025 at 12:48 PM IST

2 Min Read
Tech Shankar Killed in Making Ieds and Landmines: మావోయిస్టు పార్టీ ఆంధ్ర-ఒడిశా బోర్డర్‌ (AOB) స్పెషల్‌ జోనల్‌ కమిటీ సభ్యుడు, పార్టీ టెక్నికల్‌ టీమ్‌కు ఇన్‌ఛార్జి, ఇంప్రువైజ్డ్‌ ఎక్స్‌ప్లోజివ్‌ డివైజ్‌ (IDE )లు, మందు పాతరల తయారీలో దిట్ట. అల్లూరి సీతారామరాజు జిల్లా మారేడుమిల్లి అటవీ ప్రాంతంలోని జీఎంవలస వద్ద బుధవారం జరిగిన ఎదురుకాల్పుల్లో మృతి చెందిన మెట్టూరు జోగారావు ఎలియాస్‌ టెక్‌ శంకర్‌ ఎలియాస్‌ బాబు పరిచయమిది. కొన్ని ఏళ్లలో దేశ వ్యాప్తంగా మావోయిస్టులు అమర్చిన అనేక ల్యాండ్‌మైన్లు, ఐఈడీల తయారీలో కీలక భాగస్వామిగా మంగళవారం ఎన్‌కౌంటర్‌లో మృతి చెందిన అగ్ర నేత హిడ్మా జరిపిన దాడులు, ఆపరేషన్లు అన్నింటిలో సాంకేతిక పాత్రధారిగా శంకర్‌ వ్యవహరించారు.

ఏవోబీలో సుదీర్ఘకాలం పాటు శంకర్ పని చేశారు. ఆ తర్వాత ఛత్తీస్‌గఢ్‌లోని మాడ్‌ ప్రాంతానికి వెళ్లారు. ఈ సంవత్సరం జూన్‌లో ఏవోబీ స్పెషల్‌ జోనల్‌ కమిటీ కార్యదర్శి గాజర్ల రవి ఎలియాస్‌ ఉదయ్‌ మరణించిన తర్వాత ఏవోబీలో మావోయిస్టు పార్టీ పునర్నిర్మాణానికి టెక్‌ శంకర్‌ విశ్వ ప్రయత్నాలు చేస్తున్నారు. కేంద్ర కమిటీ తరఫున ఏవోబీ బాధ్యతలు చూస్తున్నారు. అలాంటి వ్యక్తి ఎన్‌కౌంటర్‌లో మృతి చెందటం పార్టీకి కోలుకోలేని దెబ్బే.

పదో తరగతి చదివి - పీపుల్స్‌వార్‌లో చేరి :

  • మెట్టూరు జోగారావు (51) స్వస్థలం శ్రీకాకుళం జిల్లా వజ్రపుకొత్తూరు మండలం బాతుపురం గ్రామం.
  • పదో తరగతి వరకూ జోగారావు చదువుకున్నారు. 1988-89 మధ్య కాలంలో రాడికల్‌ విద్యార్థి సంఘంలో చేరారు. అప్పట్లో ఉద్దానం ప్రాంతంలో పీపుల్స్‌వార్‌ దళంలో కమాండర్‌గా పని చేస్తున్న సుధ పిలుపు మేరకు ఆ పార్టీలో చేరి, అజ్ఞాతంలోకి వెళ్లారు.
  • 1992లో ఎంపల్లిగర్రు ప్రాంతంలో బాంబు పేలుడులో పీపుల్స్‌వార్‌ దళ సభ్యులు 4 గురు గాయపడ్డారు. వారిని విశాఖలోని కేజీహెచ్‌కి తరలించటంలో జోగారావు క్రియాశీలకంగా వ్యవహరించారు.
  • ఈ వ్యవహారంలో శంకర్‌ను పోలీసులు అరెస్టు చేశారు. జైలు నుంచి విడుదల అయిన తర్వాత తిరిగి దళంలో చేరి, మందస మండలం రట్టి గ్రామంలో భూస్వామి పులారి లచ్చయ్యను హత్య చేశారు.
  • 30 ఏళ్ల కిందట ఒంగోలు ఎంపీ మాగుంట సుబ్బరామిరెడ్డిని కాల్చి చంపిన కేసులో జోగారావు కీలక పాత్రధారి. అరకు మాజీ ఎమ్మెల్యే కిడారి సర్వేశ్వరరావు, సివేరి సోమల హత్యలోనూ కీలక పాత్ర.
  • 36 సంవత్సరాలుగా అజ్ఞాతంలో ఉన్న జోగారావు భద్రతా బలగాలపై జరిగిన అనేక దాడుల కేసుల్లో నిందితుడు.
  • తొలుత మహేంద్రగిరి దళంలో పని చేశారు. తర్వాత శ్రీకాకుళం డివిజన్‌ సభ్యుడిగా, శ్రీకాకుళం, విజయనగరం జిల్లాలో పని చేశారు.
  • కొప్రడంగి ఎన్‌కౌంటర్‌ నుంచి త్రుటిలో తప్పించుకున్నారు. అనంతరం ఏవోబీకి బదిలీ అయ్యారు. అక్కడ నుంచి అంచెలంచెలుగా ఎదిగారు.

22 కేసులు - రూ.20 లక్షల రివార్డు: జోగారావు ఎక్కువ కాలం ఏవోబీలోనే పని చేశారు. కొన్ని ఏళ్ల పాటు ఛత్తీస్‌గఢ్‌లోని మాడ్‌ ప్రాంతానికి వెళ్లి అక్కడ పార్టీ బాధ్యతలు నిర్వహించారు. ఆయనపై ఏపీలో 22కు పైగా కేసులు ఉన్నాయి. వీటిలో అల్లూరి సీతారామరాజు జిల్లా పరిధిలోనే 19 కేసులు ఉండగా, శ్రీకాకుళం జిల్లా మందస పోలీస్‌స్టేషన్‌లో మరో 3 కేసులు ఉన్నాయి. అలాగే ఆయనపై రూ.20 లక్షల రివార్డు ఉంది.

