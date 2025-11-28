ETV Bharat / state

జనవరి 1న ఆయుధాలను విడిచి లొంగిపోతాం : మావోయిస్టుల లేఖ

ఎంఎంసీ జోన్‌ ప్రతినిధి అనంత్‌ పేరుతో మావోయిస్టుల లేఖ - అందరం జనవరి 1న ఒకేసారి లొంగిపోతామని కీలక ప్రకటన - మల్లోజుల, ఆశన్న లొంగుబాటు, హిడ్మా ఎన్‌కౌంటర్‌తో పార్టీ బలహీనమైనట్లు వెల్లడి

Maoists Key Decision to Surrender
Maoists Key Decision to Surrender (Eenadu)
By ETV Bharat Telangana Team

Published : November 28, 2025 at 3:33 PM IST

Maoists Key Letter On Surrender : మావోయిస్టులు ఊహించని విధంగా కీలక ప్రకటన చేశారు. ఎంఎంసీ (మహారాష్ట్ర-మధ్యప్రదేశ్‌-ఛత్తీస్‌గఢ్‌) జోన్‌ ప్రతినిధి అనంత్‌ పేరుతో ఓ లేఖను విడుదల చేశారు. వచ్చే సంవత్సరం జనవరి 1న ఆయుధాలను విడిచి లొంగిపోతామని అందులో పేర్కొన్నారు. ఒక్కొక్కరు కాకుండా అందరం ఒకేసారి లొంగిపోతామని తెలిపారు. మావోయిస్టు అగ్రనేతలు మల్లోజుల వేణుగోపాల్, ఆశన్న లొంగుబాటు, గెరిల్లా వ్యూహకర్త హిడ్మా ఎన్‌కౌంటర్‌తో పార్టీ మరింత బలహీనమైందని పేర్కొన్నారు. మిగతావారు కూడా లొంగిపోవాలన్న కేంద్ర ప్రభుత్వం విజ్ఞప్తితో ఈ నిర్ణయం తీసుకున్నట్లు వివరించారు. ఈ ప్రక్రియ పూర్తయ్యే వరకు మూడు రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు సంయమనం పాటించి, భద్రతా కార్యకలాపాలను పూర్తిగా నిలిపివేయాలని మావోయిస్టులు కోరారు. జోన్‌లో ఎటువంటి అరెస్టులు కానీ ఎన్‌కౌంటర్‌లు, అవాంఛనీయ సంఘటనలు జరగకూడదని వారు ప్రత్యేకంగా పేర్కొన్నారు.

పునరావాసాన్ని అంగీకరిస్తాం : 2026 జనవరి 1న సాయుధ పోరాటాన్ని విరమించుకుంటామని మావోయుస్టులు ఆ లేఖలో స్పష్టంగా పేర్కొన్నారు. ఆయుధాలను అప్పగించి ప్రభుత్వం కల్పించే పునరావాసాన్ని అంగీకరిస్తామని చెప్పారు. తమకు సహకరించే ఏదైనా రాష్ట్రంలో లొంగిపోవడానికి సిద్ధమని పేర్కొన్నారు. అందరూ లొంగిపోయే వరకు మహారాష్ట్ర, మధ్యప్రదేశ్‌, ఛత్తీస్‌గఢ్‌ రాష్ట్రాల ప్రభుత్వాలు కొంత సంయమనం పాటించాలని కోరారు. ఈ ప్రక్రియ శాంతియుతంగా పూర్తయ్యేందుకు అనుకూలమైన వాతావరణాన్ని కల్పించాలని మహారాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి దేవేంద్ర ఫడ్నవీస్, ఛత్తీస్‌గఢ్ ముఖ్యమంత్రి, హోంమంత్రి విష్ణుదేవ్ సాయి, విజయ్ శర్మ, మధ్యప్రదేశ్ ముఖ్యమంత్రి మోహన్ యాదవ్‌లకు లేఖ ద్వారా విజ్జప్తి చేశారు. జనజీవన స్రవంతిలో కలిసేందుకు తమకు కొంత సమయం కావాలని గతవారం మావోయిస్టులు ప్రభుత్వానికి లేఖ రాసిన సంగతి తెలిసిందే.

Maoists Key Decision to Surrender
Maoists Letter (ETV)

సోషల్ మీడియాలో ప్రకటన : మావోయిస్టు పార్టీ పొలిట్‌బ్యూరో సభ్యుడు దేవ్‌జీ సహా మరో 50 మంది పోలీసుల అదుపులో ఉన్నారని వారిని వెంటనే కోర్టులో హాజరుపరచాలని దండకారణ్య స్పెషల్‌ జోనల్‌ కమిటీ (డీకేఎస్‌జడ్‌సీ) గురువారం ఒక ప్రకటన విడుదల చేస్తూ డిమాండ్‌ చేసింది. డీకేఎస్‌జడ్‌సీ కార్యదర్శి వికల్ప్‌ పేరిట వెలువడిన ఈ ప్రకటనలో హిడ్మా ఎన్‌కౌంటర్‌ అంశాల గురించి ప్రస్తావించారు. ఈ నెల 22వ తేదీతో ఉన్న ఆ ప్రకటన గురువారం సోషల్​ మీడియాలో వెలుగుచూసింది. నవంబరు 18న ఆంధ్రప్రదేశ్‌ మారేడుమిల్లి అడవుల్లో జరిగిన బూటకపు ఎన్‌కౌంటర్‌లో హిడ్మా సహా ఆరుగురు మావోయిస్టులు మరణించారని ఆ లేఖలో పేర్కొన్నారు.

దండకారణ్య బంద్​కు పిలుపు : ఈ నెల 19న అదే ప్రాంతంలో సురేశ్, శంకర్‌ సహా ఏడుగురిని పోలీసులు బూటకపు ఎన్‌కౌంటర్‌లో చంపారని ఆరోపించారు. అప్పుడే దేవ్‌జీ సహా మరో 50 మందిని వివిధ ప్రాంతాల నుంచి అదుపులోకి తీసుకున్నారని చెప్పారు. బూటకపు ఎన్‌కౌంటర్లకు నిరసనగా ఈ నెల 30న ఛత్తీస్‌గఢ్‌ దండకారణ్య బంద్‌ను విజయవంతం చేయాలని కోరారు. సెప్టెంబరు 21న కోసాదాదా, రాజుదాదాలనూ బూటకపు ఎన్‌కౌంటర్‌లో హతమార్చినట్లు వారు ఆరోపించారు. గిరిజన ప్రజల రాజ్యాంగ హక్కులను విస్మరిస్తూ దండకారణ్యం మొత్తం ప్రస్తుతం సైనిక కంటోన్మెంట్‌గా రూపాంతరం చెందిందని పేర్కొన్నారు. కార్పొరేట్‌ గనుల కోసం లక్షల చెట్లను ఇష్టారితీన నరికి వేస్తున్నారని, అభయారణ్యాల పేరుతో స్థానిక ప్రజలను నిర్వాసితులను చేయడానికి తాఖీదులు జారీ చేస్తున్నారని మండిపడ్డారు.

LETTER IN THE NAME OF MMC ANANT
MAOIST PARTY
POLITBURO MEMBER DEVJI
SPECIAL ZONAL COMMITTEE
MAOISTS KEY DECISION TO SURRENDER

