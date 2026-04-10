డీజీపీ ముందు డిప్యూటీ కమాండర్ కేశాలు సహా 42 మంది లొంగుబాటు

పోలీసుల ఎదుట లొంగిపోయిన 42 మంది మావోయిస్టులు - లొంగిపోయిన వారిలో 11 మంది పీఎల్‌జీఏ బెటాలియన్‌ సభ్యులు - సోది కేశాలు లొంగుబాటును కీలకంగా భావిస్తున్న పోలీసులు

By ETV Bharat Telangana Team

Published : April 10, 2026 at 4:12 PM IST

Maoists Surrender Before DGP : మావోయిస్టు పార్టీకి మరో భారీ ఎదురుదెబ్బ తగిలింది. డీజీపీ ఎదుట 42 మంది మావోయిస్టులు లొంగిపోయారు. వారిలో 11 మంది పీఎల్​జీఏ బెటాలియన్​ సభ్యులు ఉన్నారు. బెటాలియన్ కమాండర్ సోది కేశాలు లొంగుబాటును పోలీసులు కీలకంగా భావిస్తున్నారు. లొంగిపోయిన మావోయిస్టులు ఆయుధాలను పోలీసులకు సరెండర్ చేశారు. వీటిలో ఏకే47 సహా పలు అధనాతన ఆయుధాలున్నట్లుగా సమాచారం. లొంగిపోయిన వారిలో ఎక్కువమంది ఛత్తీస్​గఢ్​ క్యాడర్​కు చెందిన మావోయిస్టులు ఉన్నట్లుగా తెలిసింది. ఛత్తీస్​గఢ్​లో కూంబింగ్ పెరగడంతో మావోలు తెలంగాణ పోలీసులను ఆశ్రయించి లొంగిపోయారు.

మిగిలిన ఐదుగురు కూడా లొంగిపోవాలి : తెలంగాణ డీజీపీ శివధర్ రెడ్డి మాట్లాడుతూ లొంగిపోయిన వారిలో ఒక్కరు మాత్రమే తెలంగాణ రాష్ట్రానికి చెందిన వారు ఉన్నారని వెల్లడించారు. అధికశాతం మంది ఛత్తీస్​గఢ్​ ప్రాంతానికి చెందినవారున్నారని తెలిపారు. లొంగిపోయిన మావోయిస్టులకు పునరావాస ప్యాకేజీలను అందిస్తామని శివధర్​ రెడ్డి పేర్కొన్నారు. మొత్తం రూ.1.93 కోట్లను అందజేస్తున్నామని వివరించారు. జనజీవన స్రవంతిలో కలిసిన మావోయిస్టులకు సీఎం ఆదేశాల మేరకు ఆరోగ్యకార్డులను అందజేస్తామన్నారు. గత ఏడాదిన్నర కాలంలో 763 మంది మావోయిస్టులు లొంగిపోయారని శివధర్ రెడ్డి తెలిపారు. తెలంగాణకు చెందిన వాళ్లు సెంట్రల్‌ కమిటీలో 11 మంది ఉండేవారని ఇప్పుడు ఇద్దరు మాత్రమే ఉన్నారన్నారు. మొత్తంగా రాష్ట్రానికి చెందిన వాళ్లు దళంలో ఇంకా ఐదుగురు మిగిలారని వారు కూడా లొంగిపోవాలని డీజీపీ పిలుపునిచ్చారు.

