ETV Bharat / state

జన జీవన స్రవంతిలోకి మావోయిస్టులు - సీఎం సమక్షంలో నేడు భారీ సంఖ్యలో లొంగుబాటు

సీఎం రేవంత్‌ రెడ్డి సమక్షంలో లొంగిపోనున్న 126 మంది మావోయిస్టులు - లొంగిపోనున్న మావోయిస్టు పార్టీలోని కంప్యూటర్, సిగ్నల్ ఆపరేటర్లు - 124 ఆయుధాలను అప్పగించనున్నట్లు సమాచారం

Maoists
Maoists (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Telangana Team

Published : March 7, 2026 at 12:48 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

Maoists Surrender in the Presence of CM Revanth Reddy : మావోయిస్టు లొంగుబాటుకు సంబంధించి కీలక పరిణామం చోటుచేసుకుంది. సాయంత్రం బంజారాహిల్స్‌లోని కమాండ్ కంట్రోల్‌ సెంటర్‌లో సీఎం రేవంత్‌ రెడ్డి సమక్షంలో 126 మంది మావోయిస్టులు ఆయుధాలతో లొంగిపోనున్నారు. మావోయిస్టులు 124 ఆయుధాలను అప్పగించనున్నట్లు సమాచారం. దేవ్‌జీకి చెందిన పీఎల్‌జీఏ కమిటీ మొత్తం సరెండర్ కానున్నట్లు తెలుస్తోంది. ఇటీవల లొంగిపోయిన మావోయిస్టు అగ్రనేతలు దేవ్‌జీ, బడే చొక్కారావు, నూనె నరసింహారెడ్డి, మల్లా రాజిరెడ్డి గన్‌మెన్లు లొంగిపోనున్నారు. మావోయిస్టు పార్టీలోని కంప్యూటర్, సిగ్నల్ ఆపరేటర్లు, పీఎల్‌జీఏకు చెందిన బెటాలియన్ లొంగిపోనుంది.

TAGGED:

MAOISTS SURRENDER IN TELANGANA
తెలంగాణలో మావోయిస్టులు లొంగిపోయారు
MAOISTS IN TELANGANA
CM REVANTH REDDY

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.