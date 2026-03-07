జన జీవన స్రవంతిలోకి మావోయిస్టులు - సీఎం సమక్షంలో నేడు భారీ సంఖ్యలో లొంగుబాటు
సీఎం రేవంత్ రెడ్డి సమక్షంలో లొంగిపోనున్న 126 మంది మావోయిస్టులు - లొంగిపోనున్న మావోయిస్టు పార్టీలోని కంప్యూటర్, సిగ్నల్ ఆపరేటర్లు - 124 ఆయుధాలను అప్పగించనున్నట్లు సమాచారం
Maoists (ETV Bharat)
Published : March 7, 2026 at 12:48 PM IST
Maoists Surrender in the Presence of CM Revanth Reddy : మావోయిస్టు లొంగుబాటుకు సంబంధించి కీలక పరిణామం చోటుచేసుకుంది. సాయంత్రం బంజారాహిల్స్లోని కమాండ్ కంట్రోల్ సెంటర్లో సీఎం రేవంత్ రెడ్డి సమక్షంలో 126 మంది మావోయిస్టులు ఆయుధాలతో లొంగిపోనున్నారు. మావోయిస్టులు 124 ఆయుధాలను అప్పగించనున్నట్లు సమాచారం. దేవ్జీకి చెందిన పీఎల్జీఏ కమిటీ మొత్తం సరెండర్ కానున్నట్లు తెలుస్తోంది. ఇటీవల లొంగిపోయిన మావోయిస్టు అగ్రనేతలు దేవ్జీ, బడే చొక్కారావు, నూనె నరసింహారెడ్డి, మల్లా రాజిరెడ్డి గన్మెన్లు లొంగిపోనున్నారు. మావోయిస్టు పార్టీలోని కంప్యూటర్, సిగ్నల్ ఆపరేటర్లు, పీఎల్జీఏకు చెందిన బెటాలియన్ లొంగిపోనుంది.