మాస్ ప్రాంతాల్లోనే 'మావోయిస్టు'ల షెల్టర్లు - నెలకు రూ.40 వేల అద్దె
విజయవాడ చుట్టుపక్కల ఐదుచోట్ల ఇదే వ్యూహం - అన్నిచోట్లా వీరికి కొందరు స్థానికులు సాయం చేసినట్లు సమాచారం
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : November 21, 2025 at 8:03 AM IST
Maoists Renting Houses in Mass Areas : పోలీసుల నిఘా పెద్దగా లేనిచోట్ల పూర్తిగా మాస్ ప్రాంతాలు చుట్టుపక్కల వారు దృష్టి సారించని ఏరియాలనే మావోయిస్టులు తలదాచుకునేందుకు ఎంచుకున్నారు. ఛత్తీస్గఢ్లో భద్రతా బలగాల నుంచి తీవ్ర ఒత్తిడి కారణంగా బయటకు వచ్చిన మావోయిస్టులు విజయవాడ పరిసర ప్రాంతాల్లో ఇళ్లను అద్దెకు తీసుకునేందుకు పలు జాగ్రత్తలు తీసుకున్నట్లు తెలిసింది. విజయవాడ శివార్లలో మూడుచోట్ల, కానూరు కొత్త ఆటోనగర్, గన్నవరంలోని ఇళ్ల నుంచి మొత్తం 32 మందిని పోలీసు, ఆక్టోపస్ బృందాలు అరెస్టు చేశాయి. అన్నిచోట్లా వీరికి కొందరు స్థానికులు సాయం చేసినట్లు సమాచారం.
రేకుల ఇంట్లో అద్దెకు : విజయవాడ శివారు రామవరప్పాడు రైల్వేస్టేషన్ పక్కనే రైవస్ కాలవ ఒడ్డున అద్దెకు తీసుకున్న రేకుల ఇంట్లో బీమా అలియాస్ రంగు, అతని భార్య మంగి ఉన్నారు. ఇతను గుర్కాపూర్లో పోలీసులపై చేసిన దాడిలో ఓ కాలు కోల్పోయాడు. ఆగస్టు చివరి వారంలో అద్దెకు దిగారు. జాతీయ రహదారి పనుల కోసం వచ్చామని ఐదారు నెలలు ఉండి వెళ్తామని ఇంటి యజమానికి చెప్పారు. పోలీసులు తొలుత ఆ ఇంటి తలుపు తట్టగానే రంగు తలుపు తీశాడు. మీరెవరని ప్రశ్నించగా గ్రామ సచివాలయ ఉద్యోగులమని సమాధానమిచ్చారు.
అనుమానంతో వెంటనే తలుపులు మూసేశాడు. బలవంతంగా నెట్టి లోపలకు వెళ్లగా కత్తితో దాడికి దిగాడు. పోలీసులు గట్టిగా పట్టుకుని, అదుపులోకి తీసుకుని తరలించారు. అతని భార్య మంగి కూడా తీవ్రంగా ప్రతిఘటిస్తూ పెద్దగా కేకలు వేసింది. ఆమెను వాహనం ఎక్కించడానికి తీవ్రంగా ప్రయాసపడాల్సి వచ్చింది. కృష్ణా జిల్లా రిజిస్ట్రేషన్ నంబరు గల ద్విచక్ర వాహనంపై తిరిగేవారని ఇరుగుపొరుగు వారు చెబుతున్నారు. స్థానికంగా ఎవరైనా వీరికి సాయం చేశారా అనే కోణంలో పోలీసులు విచారిస్తున్నారు.
రోడ్డు పనులు చేసేందుకు వచ్చామని : కానూరు కొత్త ఆటోనగర్లోని వాణిజ్య భవనంలో మూడో అంతస్తులో అద్దెకు రజని అనే మహిళ మాట్లాడినట్లు తెలిసింది. భవనం యజమాని విదేశాల్లో ఉంటున్నారు. సూపర్వైజర్ ఒకరు భవనాన్ని పర్యవేక్షిస్తుంటారు. ఆ భవనానికి ‘టు లెట్’ బోర్డు ఉండడంతో సూపర్వైజర్ను సంప్రదించి దాదాపు 3వేల చదరపు అడుగుల విస్తీర్ణం గల గోదామును నెలకు రూ.40వేల అద్దెకు మాట్లాడుకున్నారు. రోడ్డు పనులు చేసేవారు ఆరుగురు ఉంటారని చెప్పారు. అడ్వాన్సుగా రూ.10వేలు చెల్లించి మిగిలింది ఈ నెలాఖరుకు ఇస్తామని చెప్పారు. ఇక్కడే 27మంది మావోయిస్టులు అరెస్టయ్యారు. రోజూ వీరికోసం కారులో రెండు పూటలా భోజనాలు వచ్చేవి. ఎవరు పంపారనే దానిపై పోలీసులు విచారిస్తున్నారు.
మావోయిస్టుల్లో ఒకరు చికిత్స కోసం గన్నవరంలో పిన్నమనేని ఆసుపత్రి సమీపంలో అద్దెకు తీసుకుని ఉన్నారు. ఆపరేషన్ జరిగిన రోజు కానూరులో పట్టుబడినవారు ఇచ్చిన సమాచారంతో గన్నవరంలో ఒకరిని అరెస్టు చేశారు.
బదిలీపై వెళ్తున్నామని అద్దెకు తీసుకుని : విజయవాడ శివారు ప్రసాదంపాడులోని విజయ ఆగ్రోమిల్లు రోడ్డులో రైలుపట్టాల పక్కన ఓ ఇంట్లోని మొదటి అంతస్తును మావోయిస్టులు మూడు నెలల క్రితం అద్దెకు తీసుకున్నారు. తమది గుంటూరు అని ఏలూరుకు బదిలీపై వెళ్తున్నామని ముగ్గురు వచ్చి అద్దెకు మాట్లాడుకున్నారు. ఆ ఇంట్లో మనీలా ఉంది. పోలీసులు అదుపులోకి తీసుకునేటప్పుడు తీవ్రంగా ప్రతిఘటించింది. నలుగురు పోలీసులను వెనక్కి నెట్టేసింది. గట్టిగా పట్టుకుని అదుపులోకి తీసుకున్నారు. గుణదల రైల్వేస్టేషన్ సమీపంలో ఇంటి నుంచి లక్మ అలియాస్ జగ్గు అలియాస్ మదన్ను అరెస్టుచేశారు. ఆ సమయంలో అతను ఏమరుపాటుగా ఉండడంతో సునాయాసంగా పట్టుకోగలిగారు.
బయట పెద్దగా తిరిగేవారు కాదు : ఏలూరులో ఇటీవల పోలీసులకు పట్టుబడిన మావోయిస్టులు జియో కేబుల్ పనులు చేసేందుకు వచ్చామని చెప్పి ఇల్లు అద్దెకు తీసుకున్నారు. నెలకు రూ.10 వేల అద్దె మాట్లాడుకున్నట్లు తెలిసింది. గత నెల 26న ఇంట్లో దిగారు. నెలాఖరు వరకు ఆ వారం రోజుల అద్దె చెల్లించారు. ఈ నెల అద్దె చెల్లించాలి. ఇంటి యజమాని నగరంలో ఓ కార్పొరేట్ కళాశాలలో సీఈవోగా పనిచేస్తున్నారని తెలిసింది. ఏలూరు గ్రీన్సిటీలో పట్టుబడిన 15 మంది ఇలా అక్కడ పాగావేశారు. ఇంట్లోనే ఉండే ఇద్దరు వ్యక్తులు బయటకు వెళ్లి అల్పాహారం, భోజనాలు తెచ్చేవారని బయట పెద్దగా తిరిగేవారు కాదని స్థానికులు చెబుతున్నారు. మావోయిస్టులు గ్రీన్సిటీకి వచ్చి ఇల్లు అద్దెకు తీసుకోవడానికి ఎవరు మధ్యవర్తిత్వం వహించారనే వివరాలు రాబట్టే పనిలో ఉన్నారు. ఇంటి యజమానిని విచారిస్తున్నట్లు తెలిసింది.
అరెస్ట్ చేసిన మావోయిస్టుల్లో ఇద్దరు మైనర్లు : కృష్ణా పోలీసులు అరెస్టు చేసిన మావోయిస్టుల్లో ఇద్దరు మైనర్లని తేలింది. బుధవారం 28 మంది మావోయిస్టులను విజయవాడలోని తాలూకా కోర్టులో హాజరుపర్చారు. వారిలో ఏ7, ఏ9, ఏ10, ఏ26ల వయసుపై న్యాయాధికారి సందేహం వ్యక్తం చేశారు. గురువారం విజయవాడ ప్రభుత్వాసుపత్రిలో పరీక్షించి ఏ9, ఏ26 మైనర్లుగా, ఏ7, ఏ10 మేజర్లుగా నిర్ధారించారు. వీరిని గురువారం తాలూకా కోర్టులో ప్రవేశపెట్టగా మేజర్లకు వచ్చే నెల 2 వరకు రిమాండ్ విధిస్తూ న్యాయాధికారి లెనిన్ బాబు ఉత్తర్వులిచ్చారు. వీరిని రాజమహేంద్రవరం కేంద్ర కారాగారానికి తరలించారు. మైనర్లను జువైనల్ కోర్టులో హాజరుపర్చాలని న్యాయాధికారి ఆదేశించారు.
