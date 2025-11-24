ETV Bharat / state

ఆయుధాలు వదిలేస్తాం - మాకు అప్పటి వరకు సమయమివ్వండి : మావోయిస్టుల లేఖ

కూంబింగ్‌ ఆపివేస్తే సాయుధ పోరాటం విరమిస్తామంటూ మావోయిస్టుల పేరుతో లేఖ - మూడు రాష్ట్రాల ప్రభుత్వాలు తమకు సమయం ఇవ్వాలని మావోయిస్టులు అభ్యర్థిస్తున్నట్లు లేఖ

Maoists Make Key Statement on Laying Down Arms
Maoists Make Key Statement on Laying Down Arms (Eenadu)
author img

By ETV Bharat Telangana Team

Published : November 24, 2025 at 2:17 PM IST

|

Updated : November 24, 2025 at 3:27 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

Maoist's Key Statement on Laying Down Arms : ఆయుధాలను వీడటంపై మావోయిస్టులు కీలక ప్రకటన చేశారు. మహారాష్ట్ర, ఛత్తీస్‌గఢ్‌, మధ్యప్రదేశ్‌ రాష్ట్రాల్లో భద్రతా బలగాలు కూంబింగ్‌ ఆపరేషన్‌ నిలిపివేస్తే ఆయుధాలను వదిలే తేదీని ప్రకటిస్తామని తెలిపారు. ఈ మేరకు ఆ 3 రాష్ట్రాల ముఖ్యమంత్రులకు విజ్ఞప్తి చేశారు. మధ్యప్రదేశ్‌, మహారాష్ట్ర, ఛత్తీస్‌గఢ్‌ (ఎంఎంసీ) స్పెషల్‌ జోనల్‌ కమిటీ అధికార ప్రతినిధి అనంత్‌ పేరిట బహిరంగ లేఖ విడుదల అయింది.

ఫిబ్రవరి 15 వరకు సమయం ఇవ్వాలి : దేశం, ప్రపంచంలో మారుతున్న పరిస్థితులను అంచనా వేస్తూ, ఆయుధాలు త్యజించడం ద్వారా సాయుధ పోరాటాన్ని తాత్కాలికంగా నిలిపివేయాలని తమ పార్టీ కేంద్ర కమిటీ, పొలిట్‌ బ్యూరో సభ్యుడు కామ్రేడ్‌ సోను దాదా ఇటీవల తీసుకున్న నిర్ణయాన్ని తాము సమర్థిస్తున్నామని ప్రకటనలో పేర్కొన్నారు. కేంద్ర కమిటీ సభ్యులు చంద్రన్న, సతీశ్‌ దాదా ఇటీవల ఈ నిర్ణయాన్ని సమర్థించారని తెలిపారు. ఎంఎంసీ స్పెషల్‌ జోనల్‌ కమిటీ సైతం తుపాకులను వదిలేయాలని భావిస్తోందని, అయితే 3 రాష్ట్రాల ప్రభుత్వాలు తమకు వచ్చే ఏడాది ఫిబ్రవరి 15 వరకు టైం ఇవ్వాలని అభ్యర్థిస్తున్నామని అన్నారు.

ఇతర ఉద్దేశాలేమీ లేవు : ప్రజాస్వామ్య కేంద్రీకరణ సూత్రాలకు తమ పార్టీ కట్టుబడి ఉన్నందున ఈ నిర్ణయాన్ని సమష్టిగా చేరుకునేందుకు తమకు కొంత టైం పడుతుందని తెలిపారు. తమ సహచరులను సంప్రదించి, పద్ధతి ప్రకారం వారికి ఈ సందేశాలు తెలియజేసేందుకు టైం కావాలని కోరారు. ఇంత టైం అడిగేందుకు ఇతర ఉద్దేశాలేమీ లేవని వెల్లడించారు. త్వరగా కమ్యూనికేట్‌ చేసేందుకు తమకు వేరే సులభ మార్గాలు లేనందున ఈ వ్యవధిని కోరుతున్నామని, భద్రతా బలగాలు తమ కార్యకలాపాలు నిలిపివేయాలని విజ్ఞప్తి చేశారు. పీఎల్‌జీఏ వారోత్సవాన్ని నిర్వహించబోమని, తమ అన్ని కార్యకలాపాలను నిలిపివేస్తామని హామీ ఇస్తున్నామని లేఖలో పేర్కొన్నారు.

లొంగిపోయిన వారికి ఎలాంటి వేధింపులు ఉండవు : ఈ నెల 22న అజ్ఞాతంలో ఉన్న 37 మంది మావోయిస్టులు లొంగిపోయారని తెలంగాణ డీజీపీ శివధర్​ రెడ్డి తెలిపారు. లొంగిపోయిన మావోయిస్టులను మీడియా ఎదుట ప్రవేశపెట్టారు. వారిలో ముగ్గురు రాష్ట్ర కమిటీ సభ్యుల్లో తెలంగాణ రాష్ట్ర కమిటీ సభ్యుడు కొయ్యల సాంబయ్య అలియాస్‌ ఆజాద్, రాష్ట్ర కమిటీ సభ్యుడు నారాయణ అలియాస్ రమేశ్‌, మరో రాష్ట్ర కమిటీ సభ్యుడు సోమ్‌దా అలియాస్‌ ఎర్ర కూడా ఉన్నట్లు ఆయన వెల్లడించారు. అజ్ఞాతంలో ఉన్నవారు ఎంత త్వరగా బయటకు వస్తే అంత మంచిదని అన్నారు. ప్రభుత్వం, రెవెన్యూ అధికారులు, రాజకీయ నాయకులు, మీడియా ఇలా ఎవరి ద్వారా అయినా మావోయిస్టులు బయటికి రావచ్చని తెలిపారు. మావోయిస్టులు జనజీవన స్రవంతిలో కలవాలని సీఎం రేవంత్​ రెడ్డి కూడా పిలుపునిచ్చారని గుర్తు చేశారు.

పోలీసుల ముందుకు వచ్చిన వారికి పూర్తి భద్రత ఉంటుందని, లొంగిపోయిన వారికి ఎలాంటి వేధింపులు ఉండవని హామీ ఇస్తున్నట్లు స్పష్టం చేశారు. మావోయిస్టు పార్టీని దేవ్‌జీ లీడ్‌ చేస్తున్నారని చెప్పేందుకు కచ్చితమైన సమాచారం లేదని, దేవ్‌జీ, గణపతి కూడా లొంగిపోయేందుకు వస్తే సంతోషిస్తామన్నారు. హిడ్మా లొంగిపోయిన తర్వాత పోలీసులు కాల్చి చంపేశారనేది వాస్తవం కాదన్నారు. గడిచిన 11 నెలల్లో 465 మంది మావోయిస్టులు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఎదుట లొంగిపోయారని తెలిపారు.

ముగ్గురు రాష్ట్ర కమిటీ సభ్యులు సహా 37 మంది మావోయిస్టుల లొంగుబాటు

మావోయిస్టులను కలవరపెడుతున్న వరుస ఎన్​కౌంటర్లు, లొంగుబాట్లు - ఆయుధాలు వీడే యోచనలో ముఖ్యనేతలు

Last Updated : November 24, 2025 at 3:27 PM IST

TAGGED:

MAOIST LETTER TO GOVERNMENT
మావోయిస్టుల లొంగుబాటు
MAOISTS SURRENDER
MAOIST MAKE KEY STATEMENT
MAOISTS LETTER TO OFFICERS

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

21ఏళ్లకే సర్పంచ్​- అత్యంత పిన్న వయస్కురాలిగా ఘనత- శివానీకి పట్టం కట్టిన పల్లెటూరు

సన్​రైజర్స్​ కీలక ప్రకటన- కెప్టెన్​ విషయంలో నో ఛేంజ్​

పైరసీలతో ఏటా సినీ పరిశ్రమకు ఎంత నష్టం కలుగుతుందో తెలుసా?

"ఉమ్రా​ యాత్ర" - ఎలా సాగుతుందో తెలుసుకోండి

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.