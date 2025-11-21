ETV Bharat / state

కూలీలమని చెప్పి ఇల్లు అద్దెకు తీసుకున్న మావోయిస్టులు- పోలీసుల విచారణలో సూపర్​వైజర్​

అసాంఘిక శక్తులకు అడ్డా కొత్త ఆటోనగర్‌?- పారిశ్రామికవాడలో గతంలోనూ పెద్ద సంఖ్యలో రాకెట్‌ లాంచర్ల నిల్వల

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : November 21, 2025 at 10:22 AM IST

2 Min Read
Maoists in Autonagar Vijayawada : అసాంఘిక, సంఘ వ్యతిరేక కార్యకలాపాలకు కానూరు కొత్తఆటోనగర్‌ అడ్డాగా మారింది. నిత్యం వేల మంది కార్మికులు ఇక్కడ పని చేస్తుంటారు. సమీపంలోనే వీఐపీలు, అధికారుల నివాసాలు ఉంటాయి. 28 మంది మావోయిస్టులు పట్టుబడే వరకు నిఘా, స్పెషల్‌బ్రాంచ్, పోలీసుల పర్యవేక్షణ లేకపోవడం విమర్శలకు తావిస్తోంది. ఈ పారిశ్రామికవాడలో గతంలోనూ పెద్ద సంఖ్యలో రాకెట్‌ లాంచర్ల నిల్వలను పోలీసులు పట్టుకున్నారు.

ఆటోనగర్‌లో రాత్రి 7 దాటితే నిర్మానుష్యమే : ఆటోనగర్‌లోని మోటార్‌షెడ్లు, గోదాములు, ఇతర మోటార్‌ఫీల్డుకు చెందిన వ్యాపార లావాదేవీలు జరుగుతుంటాయి. ఇక్కడ భవనాలు కూడా సంబంధిత వ్యాపార వర్గాలకే అద్దెకు ఇవ్వాల్సి ఉంటుందని సమీప పరిశ్రమల వారు చెబుతున్నారు. నివాసం ఉండేందుకు అద్దెకు ఇస్తుండడంతో అసాంఘిక శక్తులకు ఈ ప్రాంతంలోని భవనాలు సురక్షితంగా మారాయి. అద్దెకిచ్చే సమయంలో కనీస జాగ్రత్తలు పాటించడం లేదు. ఇక్కడ పనిచేసే సిబ్బందికి ప్రత్యేక గుర్తింపు కార్డులు లేవు. దీంతో స్థానిక కార్మికులు ఎవరు, బయట నుంచి వచ్చిందెవరో తెలియని గందరగోళం నెలకొంది. ఇక్కడ భవన నిర్మాణాలు అధికంగా జరుగుతుండడంతో ఇతర రాష్ట్రాల నుంచి కార్మికులు బతుకుదెరువు కోసం వస్తుంటారు. రాత్రి 7 దాటితే ఆటోనగర్‌లో కార్మికుల సంచారం అంతగా ఉండదు. ఆదివారాలైతే నిర్మానుష్యంగా ఉంటుంది. దీన్ని ఆసరాగా చేసుకొని గంజాయి, రేషన్‌ మాఫియాలు, సంఘ వ్యతిరేకశక్తులు సులువుగా ఇక్కడికి చొరబడుతున్నాయి.

'ఆపరేషన్ సంభవ్‌ పెద్ద విజయం' - రంపచోడవరం మన్యం పరిసరాల్లో పర్యటించిన డీజీపీ

కూలి పనులకు వచ్చినవారు బయటకు రాకుండా ఉంటారా? : భవనం సూపర్‌వైజర్‌ రాజును పోలీసులు అదుపులోకి తీసుకొని విచారిస్తున్నారు. నెలలుగా భవనం ఖాళీగా ఉండడంతో ఓ మహిళ వచ్చి రోడ్డు పనులకు కూలీలు వస్తున్నారని, రెండు నెలలు అద్దెకు అడగ్గా ఇచ్చానని అతడు చెప్పినట్లు తెలిసింది. ‘వివరాలు కనుక్కోకుండా ఎలా ఇచ్చారు? వారు గుర్తింపు కార్డులు చూపలేదా? 1, 2 అంతస్తులు కాకుండా చివరి అంతస్తులోనే ఎందుకు దిగారు? కూలి పనులకు వచ్చినవారు ఎందుకని బయటకు రాకుండా లోపల ఉన్నారని అనుమానం రాలేదా? వీరిని ఎవరు పిలిపించారు? వీరేనా ఇంకా ఎవరైనా వచ్చారా? వారి వద్ద ఆయుధాలు కనిపించలేదా? అనే వివరాలు రాబట్టినట్లు తెలుస్తోంది.

ఐఈడీ, ల్యాండ్‌మైన్‌ తయారీలో దిట్ట - ఎదురుకాల్పుల్లో టెక్‌ శంకర్‌ మృతి

ఇదిలా ఉండగా మరోవైపు విజయవాడ శివారు రామవరప్పాడు రైల్వేస్టేషన్‌ పక్కనే రైవస్‌ కాలవ ఒడ్డున అద్దెకు తీసుకున్న రేకుల ఇంట్లో బీమా అలియాస్‌ రంగు, అతని భార్య మంగి ఉన్నారు. ఇతను గుర్కాపూర్‌లో పోలీసులపై చేసిన దాడిలో ఓ కాలు కోల్పోయాడు. ఆగస్టు చివరి వారంలో అద్దెకు దిగారు. జాతీయ రహదారి పనుల కోసం వచ్చామని ఐదారు నెలలు ఉండి వెళ్తామని ఇంటి యజమానికి చెప్పారు. పోలీసులు తొలుత ఆ ఇంటి తలుపు తట్టగానే రంగు తలుపు తీశాడు. మీరెవరని ప్రశ్నించగా గ్రామ సచివాలయ ఉద్యోగులమని సమాధానమిచ్చారు.అనుమానంతో వెంటనే తలుపులు మూసేశాడు. బలవంతంగా నెట్టి లోపలకు వెళ్లగా కత్తితో దాడికి దిగాడు. పోలీసులు గట్టిగా పట్టుకుని, అదుపులోకి తీసుకుని తరలించారు. అతని భార్య మంగి కూడా తీవ్రంగా ప్రతిఘటిస్తూ పెద్దగా కేకలు వేసింది. ఆమెను వాహనం ఎక్కించడానికి తీవ్రంగా ప్రయాసపడాల్సి వచ్చింది. కృష్ణా జిల్లా రిజిస్ట్రేషన్‌ నంబరు గల ద్విచక్ర వాహనంపై తిరిగేవారని ఇరుగుపొరుగు వారు చెబుతున్నారు. స్థానికంగా ఎవరైనా వీరికి సాయం చేశారా అనే కోణంలో పోలీసులు విచారిస్తున్నారు.

