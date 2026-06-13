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200 రోజులకు పైగా జైలులో ఉన్న మావోయిస్టులు - నలుగురికి బెయిల్‌ మంజూరు

గతేడాది నవంబర్​లో అరెస్టైన మావోయిస్టులు - 200 రోజులకు పైగా జ్యుడీషియల్‌ కస్టడీలో నిందితులు - డిఫాల్ట్‌ బెయిల్‌ కోరుతూ పిటిషన్‌ - బెయిల్‌కు కఠిన షరతులు - షరతులు పాటించిన అనంతరం విడుదల

Bail Granted To Four Maoist Who Was Arrested In Vijayawada Last year
Bail Granted To Four Maoist Who Was Arrested In Vijayawada Last year (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : June 13, 2026 at 1:37 PM IST

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Bail Granted To Four Maoist Who Was Arrested In Vijayawada Last year : విజయవాడలో గత ఏడాది అరెస్టైన నలుగురు మావోయిస్టులకు మచిలీపట్నం జిల్లా కోర్టు బెయిల్‌ మంజూరు చేసింది. పొడియం రెంగు అలియాస్‌ బీమ (ఏ1), మదకం మదన్‌ అలియాస్‌ మదనన్న (ఏ2), సోది మనీలా (ఏ3), సోది మంగి (ఏ4)లకు జిల్లా ప్రధాన న్యాయమూర్తి జి. గోపీ షరతులతో కూడిన బెయిల్‌ను మంజూరు చేస్తూ ఉత్తర్వులు జారీ చేశారు.

గత ఏడాది నవంబర్‌లో అరెస్టు : గత ఏడాది నవంబర్‌లో విజయవాడలోని కానూరు వద్ద ఉన్న కొత్త ఆటోనగర్‌లోని ఓ భవనంలో మావోయిస్టులు బస చేస్తున్నట్లు వచ్చిన పక్కా సమాచారంతో ఆక్టోపస్‌, గ్రేహౌండ్స్‌ పోలీసులు విస్తృతస్థాయిలో తనిఖీలు జరిపారు. స్థానిక పోలీసుల సహకారంతో నలువైపుల నుంచి భవనాన్ని తమ ఆధీనంలోకి తీసుకున్నారు. ఆ క్రమంలోనే నవంబర్​ 18వ తేదీన విజయవాడ నగరంలోని పలు ప్రాంతాల్లో పోలీసులు ప్రత్యేక ఆపరేషన్‌ నిర్వహించి ఈ నలుగురు మావోయిస్టులను అరెస్టు చేశారు. అనంతరం వారిపై పటమట పోలీస్‌ స్టేషన్‌లో కేసు నమోదు చేశారు. అప్పటి నుంచి వీరు నెల్లూరులోని కేంద్ర కారాగారంలో జ్యుడీషియల్‌ రిమాండ్‌లో ఉన్నారు.

డిఫాల్ట్‌ బెయిల్‌ కోరుతూ పిటిషన్‌ : నిందితులు 200 రోజులకు పైగా జ్యుడీషియల్‌ కస్టడీలో ఉన్న నేపథ్యంలో డిఫాల్ట్‌ బెయిల్‌ మంజూరు చేయాలని వారి తరఫు న్యాయవాది పిచ్చుక శ్రీనివాస్‌ జిల్లా కోర్టులో పిటిషన్‌ దాఖలు చేశారు. కేసు విచారణలో భాగంగా పోలీసులు దాఖలు చేసిన ఛార్జిషీట్‌పై కోర్టు కొన్ని అభ్యంతరాలు వ్యక్తం చేసి తిరిగి పంపించిందని ఆయన వాదించారు.

మావోయిస్టుల తరఫున న్యాయవాది శ్రీనివాస్‌ మాట్లాడుతూ నిందితులు చాలా కాలంగా జైలులో ఉన్నారని, చట్టపరంగా వారికి డిఫాల్ట్‌ బెయిల్‌ మంజూరు చేయాల్సిన అవసరం ఉందని వాదించారు. అంతేకాకుండా కేంద్ర ప్రభుత్వం చేపట్టిన ‘ఆపరేషన్‌ కగార్‌’ ప్రభావంతో మావోయిస్టులు ఆయుధాలు వదిలి లొంగిపోతున్న పరిస్థితులు ఏర్పడ్డాయని కోర్టు దృష్టికి తీసుకెళ్లారు. మరోవైపు ప్రభుత్వం తరఫున పబ్లిక్‌ ప్రాసిక్యూటర్‌ వెంకటేశ్వరరావు తమ వాదనలు వినిపించారు. ఈ నెల 2వ తేదీన ఇరుపక్షాల వాదనలు పూర్తయ్యాయి.

న్యాయస్థానం కీలక నిర్ణయం : ఇరుపక్షాల వాదనలు పరిశీలించిన జిల్లా ప్రధాన న్యాయమూర్తి జి. గోపీ, నిందితుల తరఫు వాదనలతో ఏకీభవిస్తూ నలుగురికీ బెయిల్‌ మంజూరు చేశారు. అయితే కొన్ని షరతులు కూడా విధించారు.

బెయిల్‌కు కఠిన షరతులు : ప్రతి నిందితుడు రూ.25 వేల చొప్పున రెండు పూచీకత్తులు సమర్పించాలని, అందులో ఒకరు స్థానిక వ్యక్తి పూచీకత్తుదారుగా ఉండాలని కోర్టు ఆదేశించింది. అలాగే కోర్టు అనుమతి లేకుండా మావోయిస్టులు పటమట పోలీస్‌ స్టేషన్‌ పరిధిని దాటి వెళ్లరాదని స్పష్టం చేసింది. ఈ షరతులు పాటించిన అనంతరం నలుగురు మావోయిస్టులు జైలు నుంచి విడుదల కానున్నారు.

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4 మావోయిస్టులకు బెయిల్‌ మంజూరు
BAIL GRANTED TO FOUR MAOIST NEWS

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