ఖాళీ అవుతున్న దండకారణ్యం : ఒకప్పుడు సర్కార్కు సమాంతర పాలన - ఇప్పుడు రక్షణ లేదంటూ అర్బన్ బాట
నక్సల్ ప్రభావిత ప్రాంతాల్లో విస్తృతంగా కొనసాగుతున్న ఆపరేషన్ కగార్ - అగ్రనేతలే ఎన్కౌంటర్ల బారిన పడుతుండటం, మరికొందరు లొంగిపోవడంతో తమ ఆయువుపట్టును వదిలి అర్బన్ బాట పడుతున్న మావోయిస్టులు
Published : November 24, 2025 at 9:27 AM IST
Maoists Enter To Main Stream of Public Life : దేశంలోని నక్సల్ ప్రభావిత ప్రాంతాల్లో ఆపరేషన్ కగార్ విస్తృతంగా కొనసాగుతోంది. ఈ నేపథ్యంలో మావోయిస్టుల కేంద్ర స్థానం దండకారణ్యం ఖాళీ అవుతోంది. జనతన సర్కార్ పేరిట అబూజ్మడ్లో ఒకప్పుడు సమాంతర పాలన నడిపిన మావోయిస్టులు, ఇక ఇక్కడ సురక్షితంగా ఉండలేమంటూ దూరంగా వెళ్లిపోతున్నారు.
అగ్ర నేతలే ఎన్కౌంటర్ల బారిన పడి మరణిస్తున్నారు. మరికొందరు లొంగుబాటులో పయనిస్తుండటంతో మిగిలిన క్యాడర్లో ఉన్న వారు దిక్కుతోచని స్థితిలో పడిపోయారు. తమ ఆయువుపట్టును వదిలి అర్బన్ బాట పడుతున్నారు. ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రం విజయవాడ, ఏలూరు, కాకినాడల్లో పోలీసులకు చిక్కిన 50 మంది మావోయిస్టులు ఆ కోవలోనే పట్టణాలకు తరలి ఉంటారనే వాదన వినిపిస్తోంది.
ఆ ప్రాంతంలో జనతన సర్కార్ : వాస్తవానికి భారతదేశ అంతర్గత శత్రువుగా ముద్రపడిన మావోయిస్టు పార్టీ మూడు దశాబ్దాలుగా అబూజ్మడ్ ప్రాంతాన్ని తమ కంచుకోటగా మలుచుకుంది. ప్రభుత్వవర్గాలు అడుగు పెట్టని ఆ ప్రాంతంలో జనతన సర్కార్ను నడిపింది. 1980 దశకంలోనే అప్పటి పీపుల్స్వార్ గ్రూప్ (పీడబ్ల్యూజీ) కార్యదర్శి కొండపల్లి సీతారామయ్య (కేఎస్) పార్టీ కీలక నేతల్ని దండకారణ్యం బాట పట్టించారు.
ఉమ్మడి రాష్ట్రంలో పట్టుకోల్పోయి : అప్పట్లో ఉమ్మడి ఆంధ్రప్రదేశ్లో రాష్ట్ర కమిటీతో పాటు ఉత్తర తెలంగాణ స్పెషల్ జోనల్ కమిటీ, ఆంధ్ర-ఒడిశా సరిహద్దు కమిటీలుండేవి. ఆయా ప్రాంతాల్లోని గడ్చిరోలితో పాటు ఛత్తీస్గఢ్లోని దండకారణ్యమే తమకు సురక్షిత స్థానమవుతుందని ఆనాడే కేఎస్ గ్రహించారు. అందుకే తొలుత గడ్చిరోలిలోకి ఆపై దండకారణ్యంలోకి దళాలను పంపించారు. కేఎస్ ఊహించినట్లుగానే శాంతి చర్చల అనంతరం 2007 ప్రాంతంలో నల్లమలను పోలీసులు జల్లెడ పట్టడంతో క్రమేపీ ఉమ్మడి రాష్ట్రంలో పట్టుకోల్పోయింది.
అప్పట్లో రాష్ట్ర కార్యదర్శి బుర్ర మాధవ్ అలియాస్ చిన్నన్నను నల్లమలలోనే గ్రేహౌండ్స్ బలగాలు ఎన్కౌంటర్లో హతమార్చడంతో మావోయిస్టు దళాలన్నీ దండకారణ్యానికే తరలిపోయాయి. 2021 నవంబర్లో గడ్చిరోలి అడవుల్లో జరిగిన ఎన్కౌంటర్లో మహారాష్ట్ర-మధ్యప్రదేశ్-ఛత్తీస్గఢ్ (ఎంఎంసీ) జోన్ను పర్యవేక్షిస్తున్న కేంద్ర కమిటీ సభ్యుడు మిలింద్ తేల్తుమ్డేతో సహా 26 మంది మావోయిస్టులు మృతి చెందటంతో దండకారణ్యమే ఆఖరి గమ్యస్థానంగా మారింది.
మావోయిస్టుల గతిని మార్చిన ఆపరేషన్ కగార్ : దండకారణ్యం ప్రాంతంలో మావోయిస్టులను ఏరివేసే లక్ష్యంతో 2010 దశకం తొలినాళ్లలోనే ఆపరేషన్ గ్రీన్హంట్ ప్రారంభమయ్యింది. అనంతరం ఆపరేషన్ ప్రహార్ సాగింది. అయితే ఆ రెండు ఆపరేషన్లను మావోయిస్టు పార్టీ ఎదుర్కొని నిలిచింది. అలాగే మావోయిస్టులను అంతమొందించే లక్ష్యంతో కాంగ్రెస్ నేత మహేంద్రకర్మ నేతృత్వంలో ఏర్పాటైన ప్రైవేట్ సైన్య 'సల్వాజుడం'నూ సమర్థంగా తిప్పికొట్టింది.
అయితే గత సంవత్సరం ప్రారంభమైన ఆపరేషన్ కగార్ (అంతం) మాత్రం మావోయిస్టు పార్టీ రూపురేఖలనే మార్చేసింది. ఈ ఏడాదే మావోయిస్టు పార్టీని కోలుకోలేని దెబ్బతీసింది. 680 మంది మావోయిస్టులను పోలీసులు అరెస్ట్ చేయగా, 1,225 మంది లొంగిపోయారు. ఏకంగా 270 మంది ఎన్కౌంటర్లలో హతమయ్యారు. కేంద్ర కమిటీ సభ్యులు చలపతి, బాలకృష్ణ, గణేశ్, వికల్ప్, కోసా సహా ఏకంగా ప్రధాన కార్యదర్శి బస్వరాజ్ను సైతం పార్టీ కోల్పోయింది.
లొంగిపోయే ప్రయత్నంలో : మరోవైపు సోను, రూపేశ్, చంద్రన్న లాంటి అగ్రనేతలు లొంగిపోయారు. తాజాగా దాడుల వ్యూహకర్త హిడ్మా ఎన్కౌంటర్ కావడం మిగిలిన పలువురు అగ్రనేతలు లొంగిపోయే ప్రయత్నాల్లో ఉండటంతో దండకారణ్యం ప్రాంతంలో మిగిలిన క్యాడర్ తలో దిక్కులో తలదాచుకుంది. కొందరు ఏవోబీ వైపు, మరికొందరు కర్రెగుట్టల మీదుగా, ఇంకొందరు ఎంఎంసీ జోన్లోని బాలాఘాట్ వైపు వెళ్లిపోతున్నట్లు కనిపిస్తోంది.
