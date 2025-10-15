అన్న పిలుపుతో విప్లవబాట - 45 ఏళ్ల పోరాటానికి నేటితో స్వస్తి
మహారాష్ట్ర సీఎం ఫడణవీస్ సమక్షంలో ఆయుధాలు అప్పగించిన మల్లోజుల - తండ్రి స్ఫూర్తితోనే విప్లవభావాలు - తన అన్న పిలుపుతో ఉద్యమంలో ప్రవేశం - దళసభ్యుడిగా చేరి అంచెలంచెలుగా పొలిట్బ్యూరో స్థానానికి
Published : October 15, 2025 at 3:50 PM IST
Mallojula Venugopal Biography In Telugu : మావోయిస్టు పార్టీ అగ్రనేత, దాదాపు రెండో స్థానంలో చలామణి అవుతున్న మల్లోజుల వేణుగోపాల్ ఎలియాస్ అభయ్ ఉద్యమాన్ని వీడి జనజీవనస్రవంతిలోకి అడుగుపెట్టారు. 60 మంది ఉద్యమ సహచరులతో కలిసి మంగళవారం మహారాష్ట్ర పోలీసుల ఎదుట లొంగిపోయారు. మహారాష్ట్ర సీఎం ఫడణవీస్ సమక్షంలో ఆయుధాలు అప్పగించారు.
తండ్రి నుంచి స్ఫూర్తి : పెద్దపల్లికి చెందిన మల్లోజుల వెంకటయ్య, మధురమ్మ దంపతులకు వేణుగోపాల్రావు మూడో సంతానం. తెలంగాణ సాయుధ పోరాటంలో పనిచేసిన తండ్రి నుంచే వేణుగోపాల్, ఆయన రెండో అన్న కోటేశ్వరరావు స్ఫూర్తి పొందారు. నిజాం ప్రభుత్వానికి వ్యతిరేకంగా వెంకటయ్య పోరాటాన్ని గుర్తించిన అప్పటి ప్రభుత్వం తామ్రపత్రంతో సత్కరించింది. ఉపాధ్యాయ వృత్తిని వదిలేసి మరీ పోరాడిన తండ్రి స్ఫూర్తితోనే అన్నదమ్ములిద్దరూ విప్లవభావాలతో పెరిగారు. తొలుత కోటేశ్వరరావు ఎలియాస్ కిషన్జీ అడవిబాట పట్టారు. వేణుగోపాల్ 1978లో ఐటీఐ కోర్సు చేశారు. కరీంనగర్ ఎస్సార్ఆర్ కళాశాలలో బీకాం చదివారు. అనంతరం ఆదిలాబాద్ ప్రజాసంబంధాల విభాగంలో అప్రెంటిస్షిప్ చేస్తూ తన అన్న పిలుపు మేరకు ఉద్యమంలో ప్రవేశించారు.
దళసభ్యుడిగా చేరి, పొలిట్బ్యూరో స్థానానికి ఎదిగి : మొదట్లో సుల్తానాబాద్ ప్రాంతంలో రాడికల్ విద్యార్థి యూనియన్లో పనిచేశారు. ఇదే ప్రాంతానికి చెందిన అగ్రనేత వడ్కాపూర్ చంద్రమౌళితో కలిసి నాటి పీపుల్స్వార్ పార్టీ కార్యకలాపాల్లో పాల్గొన్నారు. 1981లో పూర్తిస్థాయిలో అజ్ఞాతంలోకి వెళ్లి ఏటూరునాగారం దళంలో సభ్యుడిగా చేరారు. 1982లో మహదేవపూర్ పోలీసులు వేణుగోపాల్ను అరెస్టు చేయగా మరుసటి ఏడాది విడుదలై మళ్లీ అడవిబాట పట్టారు. మహారాష్ట్రలోని గడ్చిరోలి ప్రాంతంలో కార్యకలాపాల్ని విస్తరించడంలో కీలకంగా వ్యవహరించారు.
అలా 1993లో దండకారణ్య స్పెషల్ జోనల్ కమిటీ (డీకేఎస్జడ్సీ) కార్యదర్శిగా, 1995లో కేంద్ర కమిటీ సభ్యుడిగా, 2007లో కీలకమైన పొలిట్బ్యూరో సభ్యుడిగా ఎదిగారు. దండకారణ్యంలో ముఖ్యమైన సెంట్రల్ బ్యూరో (సీఆర్బీ) కార్యదర్శిగా ఉంటూనే జనతన సర్కార్కు మార్గదర్శకత్వం వహించారు. పార్టీలో అభయ్, సోను, భూపతి, వివేక్ పేర్లతో వ్యవహరించారు. ఆయనపై రూ.6 కోట్ల రివార్డు ఉన్నట్లు గడ్చిరోలి పోలీసులు ప్రకటించారు.
'సాధన' కలం పేరుతో నవల : పార్టీలో నంబర్టూగా ఉంటూ 2010లో ఎన్కౌంటర్లో మృతి చెందిన చెరుకూరి రాజ్కుమార్ ఎలియాస్ ఆజాద్ అధికార ప్రతినిధిగా వ్యవహరించేవారు. తర్వాత పార్టీ ఆ బాధ్యతను వేణుగోపాల్రావుకు అప్పగించింది. చిన్నతనం నుంచి సాహిత్యాభిరుచి ఉన్న ఆయన ఆదివాసీల జీవనవిధానంపై ఉన్న అవగాహనతో తెలుగు, హిందీతో పాటు గోండు భాషలోనూ పట్టు సాధించారు. రాగో (గోండు భాషలో రామచిలుక) అనే నవలను 'సాధన' అనే కలం పేరుతో వెలువరించారు. అడవిలోని సరిహద్దుల్లో తమ రక్షణ చర్యలు ఎలా ఉండాలో వివరిస్తూ 'అడవిలో అన్నలు' అనే నవలను రచించారు. తరువాత దీన్ని 'సరిహద్దు' అనే పేరుతో ప్రచురించారు.
ఉద్యమంలో ఆ నలుగురు : మావోయిస్టు పార్టీలో మల్లోజుల సోదరులది చెరగని ముద్ర. పాతికేళ్ల ప్రాయానికి ముందే అజ్ఞాతంలోకి వెళ్లిన అన్నదమ్ములిద్దరూ అక్కడే తోటి ఉద్యమకారుల్ని పెళ్లిళ్లు చేసుకున్నారు. కిషన్జీ గద్వాల జిల్లా పెంచికలపాడు గ్రామానికి చెందిన పోతుల పద్మావతి ఎలియాస్ సుజాతక్కను వివాహం చేసుకున్నారు. అభయ్ మహారాష్ట్రలోని గడ్చిరోలి జిల్లా జిమల్గట్టకు చెందిన విమల చంద్ర సిడాం ఎలియాస్ తారక్కను పెళ్లి చేసుకున్నారు. ఒకే కుటుంబానికి చెందిన నలుగురు ఇలా ఉద్యమంలో సుదీర్ఘకాలం కలిసి పనిచేశారు.
2011లో పశ్ఛిమబెంగాల్ అడవుల్లో కోటేశ్వర్రావు ఎన్కౌంటర్లో మరణించారు. సుజాతక్క నెల రోజుల క్రితం తెలంగాణ పోలీసుల ఎదుట లొంగిపోయారు. అభయ్ భార్య తారక్క ఈ సంవత్సరం జనవరిలో మహారాష్ట్ర సీఎం ఫడణవీస్ ముందు లొంగిపోయారు. వేణుగోపాల్ తల్లిదండ్రులిద్దరూ మరణించారు. పెద్దపల్లిలోని ఇంట్లో ఆయన పెద్దన్న ఆంజనేయులు నివసిస్తున్నారు.
మహారాష్ట్రలోనే ఎందుకు లొంగిపోయారు ? : వేణుగోపాల్ సొంత రాష్ట్రం తెలంగాణ. ఆయన సుదీర్ఘకాలం కార్యకలాపాలు సాగించింది ఛత్తీస్గఢ్లోని దండకారణ్యం. మరి లొంగుబాటుకు మాహారాష్ట్రనే ఎందుకు ఎంచుకున్నారని చర్చ సాగుతోంది. ఛత్తీస్గఢ్ ప్రభుత్వంలో అనుకూల పరిస్థితులు లేకపోవడం, అక్కడి నుంచి తెలంగాణలోకి కర్రెగుట్టల మీదుగా ప్రవేశించడం కష్టమని భావించి గడ్చిరోలివైపు వెళ్లారని అంచనా. వేణుగోపాల్ బృందం ఛత్తీస్గఢ్ నుంచి నేషనల్ పార్క్ అడవుల మీదుగా ఇంద్రావతి నదిని దాటి మహారాష్ట్రలోకి ప్రవేశించినట్లు సమాచారం.
