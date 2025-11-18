ఎన్కౌంటర్లో మావోయిస్టు అగ్రనేత హిడ్మా మృతి
ఏపీలోని అల్లూరి సీతారామరాజు జిల్లాలో ఎదురుకాల్పులు - పోలీసులు, మావోయిస్టుల మధ్య కాల్పులు - ఆరుగురు మావోయిస్టులు మృతి - ఘటనలో మావోయిస్టు అగ్రనేత, కేంద్ర కమిటీ సభ్యుడు హిడ్మా మృతి
Published : November 18, 2025 at 11:30 AM IST|
Updated : November 18, 2025 at 12:22 PM IST
Maoist Leader Hidma Died : ఆంధ్రప్రదేశ్లోని అల్లూరి సీతారామురాజు జిల్లాలో ఎదురుకాల్పులు జరిగాయి. ఈ ఘటన మారేడుమిల్లి అటవీ ప్రాంతంలో భద్రతా బలగాలు - మావోయిస్టుల మధ్య చోటుచేసుకుంది. దీనిలో ఆరుగురు మావోయిస్టులు మృతిచెందారు. మృతుల్లో మావోయిస్టు అగ్రనేత, కేంద్ర కమిటీ సభ్యుడు మద్వి హిడ్మా కూడా ఉన్నారు. ఈ ఘటన నేపథ్యంలో ఆ ప్రాంతంలో భద్రతా బలగాలు కూంబింగ్ కొనసాగిస్తున్నాయి.
ఎదురు కాల్పులలో మృతి చెందిన మావోయిస్టులు: హిడ్మా(సెంట్రల్ కమిటీ సభ్యుడు), హిడ్మా భార్య మడకం రాజే అలియాస్ రాజక్క (డివిజన్ కమిటీ మెంబర్), చెల్లూరి నారాయణ అలియాస్ సురేశ్, టెక్ శంకర్, మల్లా, దేవే మృతిచెందారు.
భద్రతా బలగాలు ఆపరేషన్ హిడ్మా పేరిట ప్రత్యేక ఆపరేషన్ చేపట్టాయి. హిడ్మా కోసం గత నెలరోజులుగా భారీ కూంబింగ్ నిర్వహిస్తున్నాయి. ప్రస్తుతం మావోయిస్టుల్లో ఉన్న మిగిలిన కీలక నేతల కోసం కూడా గాలిస్తున్న భద్రతా బలగాలు తెలిపాయి.
హిడ్మా అలియాస్ సంతోష్ ప్రొఫైల్ : హిడ్మా ఛత్తీస్గఢ్ సుక్మా జిల్లాలోని పూర్వాటి గ్రామంలో జన్మించారు. 30 ఏళ్ల క్రితం మావోయిస్టు దళంలో చేరారు. బస్తర్, దంతేవాడ దళంలో కీలక సభ్యుడిగా హిడ్మా ఎదిగారు. చిన్న వయసులోనే మావోయిస్టు కేంద్ర కమిటీ సభ్యుడి స్థాయికి చేరుకున్నారు. పీపుల్ లిబరేషన్ గెరిల్లా ఆర్మీ కమాండర్గా చేసి "గెరిల్లా దాడుల వ్యూహకర్త"గా ఆయన పేరొందారు.
రూ.6 కోట్ల వరకు రివార్డు : దండకారణ్య స్పెషల్ జోనల్ కమిటీ సభ్యుడిగా చేసిన హిడ్మా గత 2 దశాబ్దాల్లో జరిగిన మావోయిస్టు కీలకదాడులకు సూత్రధారిగా గుర్తింపు పొందారు. దంతేవాడ, సుక్మా పరిధిలో 30కి పైగా భారీ దాడులకు ఈయనే నేతృత్వం వహించారు. వీటిని దృష్టిలో ఉంచుకుని పలు రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు హిడ్మా పై రూ.6 కోట్ల వరకు రివార్డు ప్రకటించాయి.
మరోవైపు ఛత్తీస్గఢ్లోని సుక్మా జిల్లాలోనూ ఎదురుకాల్పులు జరిగాయి. మంగళవారం ఉదయం ఎర్రబోరు ప్రాంతంలో మావోయిస్టులు - భద్రతా బలగాల మద్య జరగిన కాల్పుల్లో ఓ మావోయిస్టు మృతి చెందాడు. ఆ ప్రాంతంలో ఎదురు కాల్పులు కొనసాగుతున్నట్లు జిల్లా ఎస్పీ కిరణ్ చవాన్ తెలిపారు.
