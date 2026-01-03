ETV Bharat / state

మావోయిస్టు అగ్రనేత దేవా లొంగుబాటు - హెలికాప్టర్లను కూల్చేందుకు వాడే సామగ్రి అప్పగింత : డీజీపీ

గెరిల్లా ఆర్మీ చీఫ్ బడ్సే సూక్కా అలియాస్ దేవతో పాటు 20 మంది లొంగుబాటు - పెద్ద ఎత్తున ఆయుధాలు, రూ. 20 లక్షల నగదు అప్పగింత - వివరాలు వెల్లడించిన డీజీపీ

Maoist Top Leader Deva Surrendered
Maoist Top Leader Deva Surrendered (ETV Bharat)
Maoist Top Leader Deva Surrendered : మావోయిస్టు అగ్రనేత బర్సే సుక్కా అలియాస్ దేవా, తెలంగాణకు చెందిన రాజి రెడ్డి అతని భార్యతో పాటు 20 మంది సభ్యులు భారీగా ఆయుధాలు, నగదు అప్పగించి తెలంగాణ డీజీపీ శివధర్​రెడ్డి ఎదుట లొంగిపోయారు. నిన్ననే లొంగిపోగా ఆ వివరాలను డీజీపీ శనివారం మీడియాకు వెల్లడించారు. వివరాల్లోకి వెళితే,

డీజీపీ శివధర్ రెడ్డి తెలిపిన వివరాల ప్రకారం, మావోయిస్టు పార్టీ గెరిల్లా ఆర్మీ ఛీఫ్​గా దేవా పని చేస్తున్నారు. లొంగిపోయిన వారి నుంచి పెద్ద ఎత్తున ఆయుధాలను, రూ.20 లక్షల నగదును స్వాధీనం చేసుకున్నట్లు ఆయన తెలిపారు. హెలికాప్టర్లను కూల్చేందుకు వాడే సామగ్రి కూడా స్వాధీనం చేసుకున్నామన్నారు. ఈ లొంగుబాటు పీఎల్​జీఏకు భారీ దెబ్బగా భావిస్తున్నట్లు పేర్కొన్నారు.

భారీగా ఆయుధాలు, నగదు స్వాధీనం : దేవా హిడ్మా సొంత గ్రామానికి చెందిన వాడు. అయితే ఎన్​ఐఏ నుంచి దేవాపై రూ.75 లక్షల రివార్డు ఉందని డీజీపీ తెలిపారు. ఆవులం సోమా, భేమే, వేముల రాజు, మంకు, సుశీల, నందయ్యా, అండా, తెలంగాణ స్టేట్ కమిటీ సభ్యురాలు అడ్లూరి ఈశ్వరి లొంగిపోయినవారిలో ఉన్నారని ఆయన అన్నారు. వారి వద్ద 2 ఎల్​ఎమ్​జీ, యూఎస్​ఏ తయారీ కోల్డ్ ఆయుధంతో వచ్చారని తెలిపారు. కాగా ఇజ్రాయెల్ దేశంలో తయారు చేసిన టవర్ ఆయుధం కూడా వీరి వద్ద ఉందని వెల్లడించారు. దీనితో పాటు ఎనిమిది ఏకే 47 గన్​లు అప్పగించారన్నారు. ఎస్​ఎల్​ఆర్​ 8, నాలుగు బ్యారెల్ గ్రైనైడ్ లాంచర్స్ ఆయుధాలను, హెలికాప్టర్​ను సైతం కూల్చే భారీ ఆయుధం వీరి వద్ద ఉన్నాయని వాటిని కూడా స్వాధీనం చేసుకున్నట్లు డీజీపీ పేర్కొన్నారు.

మావోయిస్టు అగ్రనేత దేవా లొంగుబాటు - రూ.20 లక్షల నగదు, భారీ ఆయుధాలు స్వాధీనం : డీజీపీ (ETV)

కేవలం 66మంది మాత్రమే మిగిలారు : పీఎల్​జీఏ బెటాలియన్​లో 400 మంది సభ్యులు ఉండగా ప్రస్తుతం 66 మంది మాత్రమే మిగిలారని డీజీపీ శివధర్ రెడ్డి వెల్లడించారు. పీఎల్​జీఏ ప్రస్తుతం పూర్తిగా క్షీణించిందని పేర్కొన్నారు. తెలంగాణలోని పెద్దపల్లి జిల్లా కిష్టంపేట్​కు చెందిన రాజిరెడ్డి లొంగుబాటుతో ఇంకా రాష్ట్రానికి చెందిన ఒక్కరు మాత్రమే స్టేట్ కమిటీలో ఉన్నారని తెలిపారు. సీఎం రేవంత్​రెడ్డి పిలుపుతో మావోయిస్టులు ఆత్మ సమర్పణ చేసుకున్నారని చెప్పారు.

ఒక్కక్కరిపై రూ. లక్షల్లో రివార్డు : డివిజన్ సభ్యులకు రూ.5 లక్షలు, ఏరియా సభ్యులకు రూ.4 లక్షలు, మిగతా సభ్యులకు రూ. లక్ష రివార్డు ఉందని డీజీపీ పేర్కొన్నారు. రూ.1.80 కోట్ల రివార్డు లొంగిపోయిన మావోయస్టులకు అందిస్తామని అన్నారు. వారికి తక్షణ సాయం కింద ఒక్కక్కరికీ రూ.లక్ష చొప్పున ఇస్తామని వెల్లడించారు. ఇప్పటి వరకు తెలంగాణలో 576 మంది మావోయిస్టులు లొంగిపోయారని తెలిపారు. పీఎల్​జీఏ సమాచారం ప్రకారం ప్రస్తుతం తెలంగాణ నుంచి 17 మంది సభ్యులు మిగిలి ఉన్నారని చెప్పారు. మిగిలిన మావోయిస్టులు కూడా వీలైనంత త్వరగా లొంగిపోవాలని డీజీపీ కోరారు.

"ఇజ్రాయిలీ ఆయుధాలు వీరి వద్దకు ఎలా వచ్చాయనే విషయమే తేలాల్సి ఉంది. మిగతావి దేశ వ్యాప్తంగా పోలీసులు వాడుతున్న ఆయుధాలే వీరి వద్ద ఉన్నాయి. అయితే ఇప్పటికే మావోయిస్టు పార్టీ పూర్తిగా దెబ్బతింది. పార్టీ బలం పెంచుకునే అవకాశమే లేదు. మావోయిస్టులంతా వీలైనంత త్వరగా బయటకు రావాలి." - శివధర్ రెడ్డి, డీజీపీ

ఆపరేషన్​ కగార్​తో ఉక్కిరి బిక్కిరి : కేంద్ర ప్రభుత్వం చేపట్టిన ఆపరేషన్​ కగార్​తో ఇప్పటికే మావోయిస్టు పార్టీ ఉక్కిరి బిక్కిరి అవుతోంది. వందల మంది మావోయిస్టులు మరణించగా, అనేక మంది పోలీసుల ఎదుట లొంగిపోతున్నారు. ఇలా అనేక మంది జన జీవన స్రవంతిలో కలిసిపోతున్నారు. దీంతో గతంలో ఎన్నడూ లేని విధంగా మావోయిస్టు పార్టీకి గట్టి ఎదురుదెబ్బలే తగులుతున్నాయి. కీలకమైన అగ్రనేతలే చనిపోవడం, లొంగిపోవడంతో ఇక ఉద్యమాన్ని కొనసాగించలేమన్న తీరులో మావోయిస్టులు ఉన్నారు. హిడ్మా, గణేశ్​ వంటి మావోయిస్టు అగ్రనేతలు మరణించారు. తాజాగా మరోసారి బర్సె లొంగుబాటుతో మావోయిస్టు పార్టీకి గట్టి ఎదురు దెబ్బే తగిలింది.

