ఎవరితో మాట్లాడకుండా ఇంట్లోనే - విజయవాడలో మావోయిస్టుల జాగ్రత్తలు

Published : November 22, 2025 at 2:17 PM IST

Maoist Shelter in Vijayawada : కారడవి నుంచి వచ్చిన మావోయిస్టులు జనావాసాలకు చేరి పోలీసులకు పట్టుబడ్డారు. ఇటీవల జరిగిన ఈ ఘటన రాష్ట్రవ్యాప్తంగా కలవరం రేపింది. స్థానికులకు సైతం తెలియకుండా వారు మెదిలిన తీరు అందర్నీ ఆశ్చర్యపరుస్తుంది. అసలు మావోయిస్టులు విజయవాడ నగరంలోకి ఎలా వచ్చారు ఇక్కడ ఆవాసాలు ఎలా ఏర్పరుచుకున్నారో ఈ కథనం ద్వారా తెలుసుకుందాం.

అడవుల నుంచి జనారణ్యంలోకి వచ్చిన మావోయిస్టులు ఎక్కడా తమ ఉనికి తెలియకుండా జాగ్రత్తలు తీసుకున్నారు. కనీసం ఇరుగుపొరుగుతో మాటలైనా కలపకుండా ఇళ్లకే పరిమితమయ్యారు. రాకపోకల వేళ అప్రమత్తంగా ఉండేవారు. పక్క ఇళ్ల వారు వీరితో మాట్లాడబోయినా ఆసక్తి చూపేవారు కాదని స్థానికులు తెలుపుతున్నారు. ఇదీ ఇటీవల విజయవాడ, చుట్టుపక్కల ప్రాంతాల్లో అరెస్టయిన మావోల వ్యవహార శైలి. వీరు మావోయిస్టులని తెలుసుకుని స్థానికులు హడలిపోయారు. పోలీసులొచ్చి వారిని అదుపులోకి తీసుకునే దాకా తమకు విషయం తెలియదని ఆశ్చర్యపోయారు.

దుస్తులు ఉతకడానికి మాత్రమే బయటకు వచ్చేది : విజయవాడలోని రామవరప్పాడు రైల్వేస్టేషన్‌ ఆనుకుని ఉన్న వీధిలో రైవస్‌ కాలువ ఒడ్డున ఓ రేకుల ఇంటిని రెంగు, మంగి అద్దెకు తీసుకున్నారు. విద్యుత్తు శాఖలో లైన్‌మెన్‌గా పని చేసి రిటైరైన మధుసూదన్‌రావు ఇంట్లో ఆగస్టులో చేరారు. ఇద్దరికీ తెలుగు రాదనీ హిందీలోనే మాట్లాడేవారని తెలిసింది. ఈ ఇంటికి తరచూ మరో ఇద్దరు వచ్చేవారు. తెలుగు మాట్లాడే వ్యక్తి ఒకరు ఇంటికి కూరగాయలు, నీటి క్యాన్లను తెచ్చిచ్చేవాడు. దుస్తులు ఉతకడానికి మాత్రమే మంగి బయటకు వచ్చేది. మిగిలినవేళ ఇంట్లోనే ఉండేది. కిటికీ తలుపు మాత్రమే తీసి బయటకు చూసేదని తెలిసింది.

ఇంట్లోనే ఉన్నా- బయట తాళం : తొలుత ఇంటి అద్దె ఫోన్‌పే చేశారనీ, తర్వాత నగదుగా ఇచ్చేవారని చెబుతున్నారు. ఇంటి యజమాని వచ్చినా లోపలకు పిలిచేవారు కాదని స్థానికులు తెలుపుతున్నారు. మావోయిస్టు రెంగు బయటకు వెళ్లేటప్పుడు మంగిని ఇంట్లోనే ఉంచి బయట తాళం వేసేవాడు. ద్విచక్ర వాహనం ఇంటి వద్ద కాకుండా దూరంగా ఆపేవారు. స్థానికులు గుచ్చిగుచ్చి అడిగితే తాము రోడ్డు పనుల కాంట్రాక్టు తీసుకున్నామనీ, పర్యవేక్షణకు వచ్చామని చెప్పేవారు. మంగి గురించి అడిగితే ఆమె తమ యజమాని భార్య అనీ ఆయన రాత్రుళ్లు వస్తుంటాడని చెప్పేవారు.

అల్లూరి జిల్లాలో ఎదురుకాల్పులు - మావోయిస్టు అగ్రనేత హిడ్మా మృతి

చెల్లె అన్నారు భర్త చనిపోయాడని నమ్మించారు : ప్రసాదంపాడులో రైలు పట్టాల పక్కన ఇంట్లో మొదటి అంతస్తులో మూడు నెలల కిందట మావోలు చేరారు. నెలకు రూ.5,500 అద్దెకు మాట్లాడి నెల అడ్వాన్సు ఇచ్చారు. ఈ ఇంట్లో చిన్మయ్‌ అలియాస్‌ మనీలా ఉండేది. ఇద్దరు మావోయిస్టులు వచ్చి ఆమె తమ చెల్లెలనీ, భర్త చనిపోయాడని, చాలా కష్టాల్లో ఉందని యజమానిని నమ్మించారు. తాము బదిలీపై వెళ్తున్నామని, తమతో తీసుకెళ్లడానికి అత్తమామలు అంగీకరించలేదని, అందుకే ఇల్లు తీసుకుని ఉంచుతున్నామని చెప్పారు.

'ఆపరేషన్ సంభవ్‌ పెద్ద విజయం' - రంపచోడవరం మన్యం పరిసరాల్లో పర్యటించిన డీజీపీ

