ETV Bharat / state

తెలంగాణలో ఎక్కువ మంది లొంగిపోవడానికి కారణమదే : మావోయిస్టు అగ్రనేత పాపారావు

పట్టణాల్లో ఉండేందుకు అలవాటు పడుతున్నామన్న మావోయిస్టు అగ్రనేత పాపారావు - తెలంగాణలో లొంగిపోతే ప్రయోజనాలు ఎక్కువ ఉన్నాయని ప్రకటన - ఈటీవీ భారత్​ ముఖాముఖిలో కీలక విషయాలు వెల్లడించిన పాపారావు

Maoist Paparao Interview with ETV Bharat
author img

By ETV Bharat Telangana Team

Published : April 11, 2026 at 5:24 PM IST

|

Updated : April 11, 2026 at 6:14 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

Maoist Paparao Interview ETV Bharat : ఈ ఏడాది మార్చి ముగిసే నాటికి దేశాన్ని నక్సలిస్టు రహితంగా మార్చేందుకు 'ఆపరేషన్​ కగార్​' చేపట్టి, చాలా మంది మావోయిస్టులను జనజీవనంలో కలిసేలా చేసింది. ఇందులో భాగంగానే బీజాపూర్ ప్రాంతంలో ఒకప్పుడు చురుకుగా పనిచేసిన మావోయిస్టు అగ్రనేత పాపారావు అలియాస్​ సున్నం చంద్రయ్య కూడా మార్చి 24న తన 17మంది అనుచరులతో కలిసి పోలీసుల ఎదుట లొంగిపోయారు. మావోయిస్టుల్లో అత్యంత కీలక నేతలు అడవి వీడినందుకు తాను కూడా వచ్చానంటూ పాపారావు ఈటీవీ భారత్​ నిర్వహించిన ప్రత్యేక ముఖాముఖిలో తెలిపారు. ఈ ఇంటర్వ్యూలో ఆయన తన అనుభవాలతో పాటు కీలక విషయాలను వెల్లడించారు. అవేంటో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.

మీరు నక్సల్స్​లో చేరకముందు ఎక్కడ ఉండేవారు? ఎప్పుడు చేరారు?
మాది నిమ్మలగూడెం, సుక్మా జిల్లా, కిష్టారం పోలీస్​ స్టేషన్​ పరిధిలోకి వస్తుంది. తెలంగాణ, ఛత్తీస్​గఢ్​ సరిహద్దులో ఉంటుంది. నేను 1995, డిసెంబర్​లో మావోయిస్టు సంస్థలో చేరికయ్యాను. అప్పుడు రామన్న మాకు కమాండర్​గా ఉండేవారు.

మావోయిస్టుగా మారాలని ఎందుకు అనిపించింది?
ఆ సమయంలో ప్రభుత్వం మామీద దౌర్జన్యంగా వ్యవహరించేది. జూన్​, జులై, ఆగస్టు నెలల్లో వ్యవసాయం చేయకుండా అధికారులు తాము చెప్పిందే చేయాలనేవారు. మాతో బలవంతంగా చెట్లు నాటించడం, ఇతర పనులు చేయించేవారు. మాట వినకపోతే విపరీతంగా కొట్టేవారు. దీన్ని సహించలేక నక్సలైట్​గా మారాలనుకున్నాను.

మీరు మావోయిస్టుగా మారిన తర్వాత చాలా పెద్ద పెద్ద ఘటనల్లో మీ పేరు వినిపించింది. దీని గురించి ఏమంటారు?
పోలీసులు మాపైన చేసిన దాడులకు మేం ప్రతిదాడులు చేశాం. సాధారణంగా జనవరిలో టెక్నికల్​ కమిటీ, ఆపరేషన్స్​ కమిటీలను ఏర్పాటు చేస్తారు. ఇందులో బలగాలను క్రమబద్ధీకరిస్తుంటారు. అలా పలు ఆపరేషన్స్​లో పాల్గొంటుంటాం. కానీ, నేను పెద్ద పెద్ద ఘటనల్లో లేను. కాకపోతే, 1998లో బాసాగుడా సమీపంలోని తర్రెం ప్రాంతంలో బాంబు పెట్టాం. ఈ పేలుడులో 16 మంది పోలీసులు కూడా మరణించారు. ఆ సమయంలో నేను ఏరియా కమిటీ సభ్యుడిగా పనిచేశాను. జగదల్పూర్​కు చెందిన బద్రన్న కమాండర్​గా ఉన్నారు. ప్రస్తుతం అతడు కూడా జనజీవనంలో కలిసిపోయారు. ఇక ఈ సమయంలో బిసాగూడ గ్రామస్తులను వలస వెళ్లేలా చేశామంటున్నారు. కానీ, ఎవరినీ బలవంతంగా పంపలేదు. సంస్థకు వ్యతిరేకంగా పనిచేసిన వారు భయంతో స్వయంగా వెళ్లిపోయారు.

సల్వా జుడుమ్​ సమయంలో ఎలాంటి పరిస్థితి ఉండేది?
సల్వా జుడూమ్ సమయంలో పోలీసుల వల్ల గ్రామస్తులు చాలా ఇబ్బందులు ఎదుర్కొన్నారు. పలు సందర్భాల్లో పేదల ఇళ్లు కాల్చివేసిన ఘటనలు కూడా జరిగాయి.

మీరు ఈ కార్యకలాపాలు సాగించేందుకు నిధులు ఎలా వచ్చేవి?
మాకు ప్రధానంగా కాంట్రాక్టర్లు, వ్యాపారులు, వాహన యజమానుల నుంచి వసూలు చేసే టాక్స్ ద్వారా ఆదాయం వచ్చేది. అది సంవత్సరానికి దాదాపు రూ. కోటిన్నర వరకు ఉండేది. నేను లొంగిపోయే సమయానికి నా దగ్గర పలు ఆధునిక ఆయుధాలు, సుమారు రూ. 10 లక్షల నగదు ఉంది.

మీకు ఆయుధాలు ఎలా వచ్చేవి?
భద్రతా బలగాలపై దాడులు చేసి ఆయుధాలను స్వాధీనం చేసుకునేవాళ్లం. తాడ్మెట్ల, టేకులగూడ వంటి దాడుల్లో కూడా ఇలాంటి చర్యలు జరిగాయి. అయితే, ఈ దాడలకు సంబంధించిన ప్రతిఘటనలో నేను ప్రత్యక్షంగా పాల్గొనలేదు.

ఇప్పుడు లొంగిపోవడానికి గల కారణం ఏంటి?
దేవ్​జీ, దామోదర్, దేవా వీరంతా తెలంగాణకు వచ్చి లొంగిపోయారు. అటు మహారాష్ట్రకు దగ్గర ఉన్నవారు ఆ రాష్ట్రంలో ఆత్మ సమర్పణ చేశారు. నారాయణపూర్​ వైపు ఉన్నవారంతా అటు ఛత్తీస్​గఢ్​లో లొంగిపోయారు. ఆ సమయంలో నేను పశ్చిమ బస్తర్​లో ఉన్నాను. నా చుట్టూ ఉన్న వారంతా లొంగిపోయారు. దీనికి తోడు భద్రతా శిబిరాలు పెరగడం వంటి కారణాలతో నేను కూడా ఈ నిర్ణయం తీసుకున్నాను.

చాలా మంది మావోయిస్టలు ఛత్తీస్​గఢ్​లో కాకుండా తెలంగాణ, ఆంధ్ర ప్రదేశ్​లో లొంగిపోయారు. ఎందుకు ఇలా చేశారు?
ఆంధ్రప్రదేశ్​, తెలంగాణలో లొంగిపోయిన వారిని ఆ ప్రభుత్వాలు కొద్ది రోజులు మాత్రమే కస్టడీలో ఉంచి పంపేస్తున్నాయి. కానీ, ఛత్తీస్​గఢ్​ ప్రభుత్వం మాత్రం ఇలా లొంగిపోయినా 7 నుంచి 8 నెలలు అలాగే పోలీస్​ కస్టడీలోనే ఉంచుతోంది. అందుకే ఇక్కడి వారు కూడా అక్కడికెళ్లి ఆత్మ సమర్పణ చేశారు.

లొంగిపోయిన వారు మళ్లీ తిరిగి గ్రామాలకు వచ్చేశారు. ఇప్పుడెలా అనిపిస్తుంది?
30 సంవత్సరాల నుంచి అడవిలో ఉన్నందుకు మాకు అక్కడి వాతావరణమే అలవాటైంది. ప్రస్తుతం సాధారణ జీవితానికి అలవాటు పడేందుకు ప్రయత్నిస్తున్నాను. ప్రస్తుతం బాగానే ఉన్నా, ఈ వాతావరణానికి అలవాటు పడేందురు కొంచెం సమయం కావాలి.

ఇంకా కొద్ది మంది మావోయిస్టులు మిగిలారు కదా? దీని గురించి మీరేం చెబుతారు?
దాదాపు అందరూ లొంగిపోయారు. కానీ, ఇంకా కొద్ది మంది ఉంటే వారిని కూడా రమ్మని చెప్పి అప్పీళ్లు పంపించాం. ఎవరూ లేకుండా సాధించేదేమి లేదు. అందుకే వారిని కూడా హింసను విడిచిపెట్టి శాంతి మార్గాన్ని ఎంచుకోవాలని, తిరిగి రమ్మంటూ కోరాం.

TAGGED:

MAOIST PAPARAO INTERVIEW ETV BHARAT
ETV BHARAT WITH NAXALITE PAPA RAO
SENIOR MAOIST PAPARAO SURRENDER
మావోయిస్టు పాపారావు ఇంటర్వ్యూ
MAOIST PAPARAO INTERVIEW

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.