'హిడ్మా​ది హత్య కాదు, ఎన్​కౌంటర్​' దీనిపై విచారణ జరిపించాలి - మావోయిస్టుల లేఖ

హిడ్మా ఎన్​కౌంటర్​పై విచారణ జరపాలని మావోయిస్టుల లేఖ - దండకారణ్య స్పెషల్​ జోనల్​ కమిటీ పేరుతో లేఖ - కలప వ్యాపారుల ద్రోహం వల్లే హిడ్మా, శంకర్‌ దొరికిపోయారన్న మావోయిస్టులు

Maoist Release Letter on Hidma Encounter
Maoist Release Letter on Hidma Encounter (ETV)
By ETV Bharat Telangana Team

Published : December 5, 2025 at 4:11 PM IST

2 Min Read
Maoist Release Letter on Hidma Encounter : కామ్రేడ్స్ హిడ్మా​ (మారేడుమిల్లి), కామ్రేడ్ శంకర్ (రంపాచోడవరం) హత్యలపై న్యాయ విచారణ జరిపించి, దోషులకు కఠిన శిక్షలు విధించేందుకు ప్రజా ఉద్యమాన్ని నిర్మించాలని మావోయిస్టులు లేఖ విడుదల చేశారు. దండకారణ్య స్పెషల్ జోనల్ కమిటీ పేరుతో ఈ లేఖను విడుదల చేసింది. కామ్రేడ్ హిడ్మా హత్యకు కామ్రేడ్ దేవజీ కారణమని మనీష్ కుంజాం, సోనీ సోడి ద్వారా ఇచ్చిన తప్పుడు ఆరోపణలను తీవ్రంగా ఖండిస్తున్నాం అంటూ లేఖలో పేర్కొన్నారు.

కేంద్ర కమిటీ సభ్యులు, దండకారణ్య స్పెషల్ జోనల్ కమిటీ కార్యదర్శి కామ్రేడ్ హిడ్మాను, అతనితో పాటు మరో 5 మంది కామ్రేడ్లను ఆంధ్రప్రదేశ్ పోలీసులు నవంబరు 15న అరెస్టు చేశారు. ఆ తర్వాత మూడు రోజుల పాటు చిత్రహింసలకు గురిచేసి చంపేశారు. ఈ బూటకపు ఎన్‌కౌంటర్‌పై సమగ్ర దర్యాప్తు చేపట్టాలని ఆ లేఖలో మావోయిస్టు పార్టీ లేఖలో డిమాండ్ చేసింది.

maoist party letter
హిడ్మా ఎన్​కౌంటర్​పై విచారణ జరిపించాలని మావోయిస్టుల లేఖ (ETV)

అసలేం జరిగింది : "కామ్రేడ్ హిడ్మా అక్టోబరు 27న విజయవాడకు చెందిన ఒక కలప వ్యాపారితో చికిత్స కోసం విజయవాడకు వెళ్లారు. ఆ తర్వాత మరి కొంతమంది కామ్రేడ్లు వెళ్లారు. కామ్రేడ్ హిడ్మాతో సహా 6 మంది కామ్రేడ్లను పోలీసులు హత్య చేసి, అల్లూరి సీతారామరాజు జిల్లాలోని మారేడుమిల్లి అడవుల్లో జరిగిన ఎన్‌కౌంటర్‌లో చనిపోయినట్లు తప్పుడు కథను అల్లారు" అని మావోయిస్టులు లేఖలో ఆరోపించారు.

"ఈ మేరకు రెండు సంఘటనలలో మా కామ్రేడ్లను బయటకు తీసుకెళ్లిన వ్యక్తులను, ఈ మొత్తం హత్య వెనుక ఉన్న అల్లూరి సీతారామరాజు జిల్లాలోని మారేడుమిల్లి అడవుల్లోని 50 మంది గిరిజనులకు సంబంధించిన వ్యాపారి, అదే జిల్లాలోని ఐటిడిఎకు చెందిన కారు డ్రైవరు, విజయవాడకు చెందిన ఒక కలప వ్యాపారి, విజయవాడకు చెందిన ఓ డాక్టర్​ తదితరులందరినీ విచారించాలి. ఈ హత్యకు కారకులైన వారిపై కఠిన చర్యలు తీసుకోవాలని కోరుతున్నాం." అని దండకారణ్య స్పెషల్ జోనల్ కమిటీ లేఖలో డిమాండ్ చేసింది.

విచారణ జరపాలని డిమాండ్ : ఈ హత్యకు సంబంధించి ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ, ఛత్తీస్‌గఢ్, ఒడిశా రాష్ట్రాల ఇంటెలిజెన్స్ ఏజెన్సీల హస్తం స్పష్టంగా తెలుస్తోందని మావోయిస్టులు తెలిపారు. కేంద్రం, రాష్ట్రాల ఇంటెలిజెన్స్ ఏజెన్సీల ఆదేశాల మేరకు ఈ కామ్రేడ్స్ హిడ్మా, శంకర్ మొత్తం 13 మంది కామ్రేడ్లను అరెస్టు చేసి ఈ నకిలీ ఎన్‌కౌంటర్లను సృష్టించి హత్య చేశారని స్పష్టమవుతోందన్నారు. ఈ హత్యలకు కేంద్ర ప్రభుత్వంలోని పెద్ద అధికారులు బాధ్యులని, ఈ ఆపరేషన్ విజయవంతం కావడానికి విదేశీ కాపలాదారులు సహకరించారని లేఖలో పేర్కొన్నారు. ఈ మొత్తం వ్యవహారంపై న్యాయ విచారణ జరగాలని కోరారు. ఎన్​కౌంటర్​లో చనిపోయిన మావోయిస్టులకు దండకారణ్య స్పెషల్ జోనల్ కమిటీ నివాళులు అర్పించింది. వారి పోరాటం వృథా పోదని, వారి బాటలో నడుస్తామని లేఖలో స్పష్టం చేశారు. మరోవైపు ఈ లేఖను ఇంటెలిజెన్స్ వర్గాలు విశ్లేషిస్తున్నారు. లేఖ ఎప్పుడు విడుదలైంది, ఎక్కడి నుంచి వచ్చిందనే దానిపై నిఘా వర్గాలు సమాచారం సేకరిస్తున్నాయి.

