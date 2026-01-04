ETV Bharat / state

లొంగిపోతున్న మావోయిస్టులు - కుటుంబాల్లో వెల్లివిరుస్తున్న ఆనందాలు

రాజిరెడ్డి లొంగుబాటుతో ఆనందంలో కుటుంబం - ఫలించిన చిన్న కుమారుడి కోసం తల్లి ఎదురుచూపులు - నిత్యావసరాలు వంటి సరైన సౌకర్యాలు లేకపోవడంతో లొంగిపోతున్న మావోయిస్టులు

Published : January 4, 2026 at 2:09 PM IST

Surrendering Of Maoist Raji Reddy : తండ్రి చనిపోయినా పోలీసుల నిఘా వలన ఆఖరి చూపునకు కూడా నోచుకోలేకపోయాడు. కనీసం తను పోయేముందైనా చిన్న కుమారుడిని 'ఒక్కసారైనా చూస్తానా' అని బాధ పడిన ఆ తల్లి హృదయం ఇప్పటికి కుదుటపడింది. మావోయిస్టు పార్టీ రాష్ట్ర కమిటీ సభ్యుడు కంకణాల రాజిరెడ్డి డీజీపీ ఎదుట లొంగిపోయిన సమాచారం తెలియడంతో కిష్టంపేటలోని ఆయన కుటుంబ సభ్యుల్లో ఆనందం నెలకొంది.

కరీంనగర్​ జిల్లాలోని కాల్వశ్రీరాంపూర్‌ మండలం కిష్టంపేట గ్రామానికి చెందిన కంకణాల బాల్‌రెడ్డి, వీరమ్మ దంపతుల చివరి సంతానం రాజిరెడ్డికి ముగ్గురు అన్నలు, ఇద్దరు అక్కలున్నారు. వీరిలో పెద్దన్న మల్లారెడ్డి చనిపోగా, మరో ఇద్దరు సోదరులు గ్రామంలో వ్యవసాయం చేసుకొని జీవిస్తున్నారు. తల్లి వీరమ్మ ప్రస్తుతం కుమారులు, కూతుళ్ల వద్ద ఉంటుంది. కాల్వశ్రీరాంపూర్‌లోని జిల్లా పరిషత్తు ఉన్నత పాఠశాలలో రాజిరెడ్డి 1985లో పదో తరగతి పూర్తి చేశారు.

పార్టీతో ప్రయాణం ఇలా :

  • పీపుల్స్‌వార్‌ సిద్ధాంతాలు, జననాట్య మండలి పాటలకు ఆకర్షితుడైన రాజిరెడ్డి 1992 నుంచి 1994 వరకు మిలిటెంట్‌గా పని చేశారు. పోలీసుల నిర్బంధం పెరగడంతో 1995లో పూర్తి స్థాయిలో అజ్ఞాతంలోకి వెళ్లిపోయారు.
  • 1996 నుంచి 2001 వరకు పెద్దపల్లి, జమ్మికుంట, కాల్వశ్రీరాంపూర్‌ ఏరియా కమిటీ సభ్యుడిగా పని చేశారు. 2002-03 వరకు పెద్దపల్లి ఏరియా కార్యదర్శిగా 2004-06 వరకు మంథని ఏరియా కార్యదర్శిగా పని చేశారు. 2006లో జిల్లా కమిటీ సభ్యుడిగా కొనసాగుతూనే ఏటూరునాగారం, మహదేవ్‌పూర్‌ ఏరియా కమిటీ కార్యదర్శిగా వ్యవహరించారు.
  • 2021 నుంచి జేఎంఎండబ్ల్యూపీ (జయశంకర్, మహబూబాబాద్, ములుగు, వరంగల్, పెద్దపల్లి) ఏరియా కమిటీ కార్యదర్శిగా పని చేస్తున్నారు. విశాఖపట్నం జిల్లా అరిలోవా ప్రాంతానికి చెందిన అడ్లూరి ఈశ్వరి అలియాస్‌ రాంకోను వివాహం చేసుకున్నారు.

"సాంకేతిక పరిజ్ఞానం వినియోగం భారీగా పెరిగిన ప్రస్తుత పరిస్థితుల్లో మావోయిస్టులు పోరాటం చేయడం అసాధ్యం. లొంగిపోయిన వారికి తెలంగాణ ప్రభుత్వం మంచి పునరావాసం కల్పిస్తోంది. అనారోగ్యం కారణంగా నేను లొంగిపోయా. మిగతా వారూ లొంగిపోయి ఎవరి బతుకు వారు బతకాలి" - రాజిరెడ్డి, మావోయిస్ట్​

మిగిలింది ఒక్కరే : మావోయిస్టు పార్టీలో పేరొందిన నేతలు లొంగిపోవడం, మరికొందరు ఎన్‌కౌంటర్‌లలో మృత్యువాత పడటంతో ఇన్నాళ్లు పెద్దపల్లి జిల్లా నుంచి ఇద్దరే మిగిలారు. అందులో తాజాగా కంకణాల రాజిరెడ్డి లొంగుబాటుతో మంథని మండలం శాస్త్రులపల్లికి చెందిన కేంద్ర కమిటీ సభ్యుడు మల్ల రాజిరెడ్డి మాత్రమే ఉన్నారు. రాజిరెడ్డి తల్లి, వీరమ్మ మాట్లాడుతూ, "నేను వృద్ధాప్య సమస్యలతో ఇబ్బందిపడుతున్నాను. ఇన్నాళ్లు బతికున్న నాకు చిన్న కుమారుడిని చూడనుండటం ఆనందంగా ఉంది." అని అన్నారు.

ఇకపై కుటుంబంతో హాయిగా : మావోయిస్ట్​లు అంతా ఇలా లొంగిపోవడంతో వారి కుటుంబ సభ్యులు ఎంతో సంతోషిస్తున్నారు. ఉద్యమ బాట పట్టిన తమ పిల్లలు ఇన్నాళ్లకు జనజీవన స్రవంతిలో కలిసినందుకు వారు ఆనందం వ్యక్తం చేశారు. అలాగే ఇప్పటి వరకు లొంగిపోయిన మావోయిస్టులకు కొత్త జీవితం ప్రారంభించేందుకు ప్రభుత్వం పునరావాసం కల్పిస్తుంది. అంతేకాకుండా కొంత డబ్బు ఇచ్చి వారి మనుగడకు సాయపడుతుంది.

అందుకే లొంగిపోతున్నారు : ఇటీవల సీఎం రేవంత్ రెడ్డి పోలీసుల అమరవీరుల దినోత్సవం రోజున ఇచ్చిన పిలుపు మేరకు వీళ్లంతా వచ్చి లొంగిపోయారు. 2025 నుంచి ఇప్పటి వరకు 509 మంది మావోయిస్టులు పోలీసుల ఎదుట లొంగిపోయారు. లొంగిపోవడానికి ప్రధాన కారణం 2026 మార్చి 31 వరకు కొత్త ప్రాంతాలకు వెళ్లాలని మావోయిస్టు పార్టీ నుంచి ఆదేశాలు వచ్చాయి. తెలియని ప్రాంతాలకు వెళ్లడం, నిత్యావసర వస్తువులు సరైన సమయంలో అందకపోవడం, కీలక నాయకులే లొంగిపోతున్న నేపథ్యంలో కిందిస్థాయి మావోయిస్టులు లొంగిపోయేందుకు ముందుకు వచ్చారు.
