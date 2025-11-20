హిడ్మా దంపతుల మృతదేహాలకు పోస్టుమార్టం పూర్తి - హాజరైన కుటుంబ సభ్యులు
రంపచోడవరం ఆసుపత్రికి వచ్చిన హిడ్మా సోదరుడు, రాజే సోదరి, కమలేష్ సోదరుడు - వారినుంచి డీఎన్ఏ నమూనాలు సేకరించి, ఫలితాలు నిర్ధారించి పోస్టుమార్టం
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : November 20, 2025 at 10:21 AM IST
Hidma and His Wife Bodies Completed Postmortem : మారేడుమిల్లి అటవీ ప్రాంతంలో మంగళవారం జరిగిన ఎన్కౌంటర్లో మృతిచెందిన ఆరుగురు మావోయిస్టుల మృతదేహాల్లో రెండింటికి రంపచోడవరం ప్రాంతీయ ఆసుపత్రిలో బుధవారం శవపరీక్షలు నిర్వహించారు. కేంద్ర కమిటీ సభ్యుడు మద్వి హిడ్మా, ఆయన భార్య మడకం రాజే మృతదేహాలకు రాత్రి వరకు పోస్టుమార్టం జరిగింది. సుక్మా నుంచి హిడ్మా సోదరుడు, రాజే సోదరి, కమలేష్ సోదరుడు బుధవారం మధ్యాహ్నం రంపచోడవరం ఆసుపత్రికి చేరుకున్నారు. వారినుంచి డీఎన్ఏ నమూనాలు సేకరించి, ఫలితాలు నిర్ధారించి పోస్టుమార్టం ప్రారంభించారు.
శవాగారంలో ఏం జరుగుతుందో బయటికి తెలియనీయకుండా బందోబస్తు ఏర్పాటు చేశారు. కాకినాడ, రాజమహేంద్రవరం నుంచి వచ్చిన నిపుణులు, తహసీల్దారు, వీడియో కెమెరాల పర్యవేక్షణలో శవపరీక్షలను నిర్వహించినట్లు తెలిసింది. డీఎన్ఏ ఫలితాలు వచ్చేసరికి ఆలస్యం కావడంతో రాత్రి వరకు ప్రక్రియ కొనసాగింది. హిడ్మా దంపతుల మృతదేహాలు రాత్రి వరకు ఆసుపత్రి ఆవరణలోనే ఉన్నాయి. అంతకుముందు 6 ఫ్రీజర్ బాక్స్లు, ఎక్స్రే మిషన్ను ఆసుపత్రికి తీసుకొచ్చారు. మిగతా మృతుల బంధువులు సాయంత్రం ఆసుపత్రికి చేరుకున్నారు.
మిగతా నాలుగు మృతదేహాలకు, జీఎంవలస ఎన్కౌంటర్ మృతులకు నేడు(గురువారం) పోస్టుమార్టం చేసే అవకాశం ఉంది. శవపంచనామా త్వరగా చేసేందుకు వీలుగా రంపచోడవరం, దేవీపట్నం, వై.రామవరం, మారేడుమిల్లి, గంగవరం, అడ్డతీగల మండలాల నుంచి తహసీల్దార్లు, కొందరు వీఆర్వోలు, వీఆర్ఏలు, మహిళా పోలీసులను ఆసుపత్రికి రప్పించారు.
గెరిల్లా ఆపరేషన్లలో కేంద్ర కమిటీ సభ్యుడు : మావోయిస్టు పార్టీ అగ్రనేత, గెరిల్లా ఆపరేషన్లలో ఆరితేరిన కేంద్ర కమిటీ సభ్యుడు, దండకారణ్య స్పెషల్ జోనల్ కమిటీ కార్యదర్శి, మోస్ట్వాంటెడ్ మద్వి హిడ్మా (51) భద్రత బలగాలతో జరిగిన ఎదురుకాల్పుల్లో మృతి చెందిన విషయం తెలిసిందే. హిడ్మాతో పాటు ఆయన భార్య, దండకారణ్య స్పెషల్ జోనల్ కమిటీ సభ్యురాలు మడకం రాజే, పీఎల్జీఏ ఒకటో నంబర్ కంపెనీలోని వివిధ ప్లటూన్లకు కమాండర్లుగా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్న లక్మల్ ఎలియాస్ చైతు, కమ్లూ ఎలియాస్ కమలేష్, మల్లా ఎలియాస్ మల్లాలు, దేవేలు ప్రాణాలు కోల్పోయారు.
వీరంతా హిడ్మా రక్షణ దళంలో కీలక సభ్యులు. ఛత్తీస్గఢ్ రాష్ట్రం సుక్మా జిల్లాకు చెందినవారే. అల్లూరి సీతారామరాజు జిల్లా మారేడుమిల్లికి 5 కిలోమీటర్ల దూరంలోని నెల్లూరు గ్రామ అటవీ ప్రాంతంలో మంగళవారం ఉదయం 6.30-7 గంటల మధ్య ఈ ఎదురుకాల్పులు జరిగాయి. ఈ ఘటనలో మొత్తం ఆరుగురు మావోయిస్టులు మృతిచెందగా మరో 19 మంది తప్పించుకున్నారు. వీరి కోసం భద్రత బలగాలు ముమ్మరంగా గాలిస్తున్నాయి.
తలదాచుకునేందుకు వచ్చి : ఆపరేషన్ కగార్లో భాగంగా ఛత్తీస్గఢ్లో భద్రతా బలగాలు ముమ్మరంగా ఆపరేషన్లు చేస్తుండటం, అన్నివైపుల నుంచి నిర్బంధం పెరగటంతో హిడ్మా, అతని బృందం షెల్టర్ జోన్ కోసం గత కొద్ది రోజులుగా ఛత్తీస్గఢ్-ఒడిశా-ఆంధ్రప్రదేశ్ సరిహద్దుల్లో తిరుగుతున్నట్లు నిఘావర్గాలు గుర్తించాయి. మారేడుమిల్లి సమీపంలోని నెల్లూరు అటవీ ప్రాంతంలో ఈ బృందం మాటువేసినట్లు సమాచారం అందుకున్న భద్రతా బలగాలు సోమవారం రాత్రి నుంచే కూంబింగ్ మొదలుపెట్టాయి.
మంగళవారం ఉదయం 6.30 గంటల సమయంలో హిడ్మా బృందం భద్రత బలగాలకు తారసపడటంతో ఎదురుకాల్పులు చోటుచేసుకున్నాయి. దాదాపు అరగంటపాటు తుపాకుల మోత మోగింది. ఈ కాల్పుల్లో ఆరుగురు మావోయిస్టులు మృతిచెందారు. మరో 19 మంది వరకూ పారిపోయారు. మృతుల ఫొటోలను తీసుకున్న భద్రతా బలగాలు గతంలో లొంగిపోయిన మావోయిస్టులకు ఆ చిత్రాలను పంపించి వారిని హిడ్మా, అతని భార్యగా గుర్తించారు.
ఏపీ ఏజెన్సీలో మరో ఎన్కౌంటర్ - ఏడుగురు మావోయిస్టులు మృతి