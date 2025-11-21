ఎర్ర సైన్యానికి మానని గాయం - మిగిలింది ఏడుగురే - ప్రశ్నార్థకంగా కమిటీ భర్తీ
ఒకప్పుడు 42 మంది నేతలతో ఇప్పుడు మిగిలింది ఏడుగురు- అందులో నలుగురు తెలంగాణ వారే- ఈ ఏడాది 8 మంది ఎన్కౌంటర్, మరో ముగ్గురి లొంగుబాటు
Maoist Central Committee Weakened : మావోయిస్టు పార్టీ కేంద్ర కమిటీ ఆపరేషన్ కగార్ దెబ్బతో కుదేలైంది. 2004లో మావోయిస్టు పార్టీ ఆవిర్భావం తర్వాత 42 మంది నాయకులతో కొనసాగిన కమిటీ కొన్నేళ్లుగా భద్రతా బలగాల నిర్బంధం, దాడులతో తగ్గుతూ వచ్చింది. గతేడాది చివరి నాటికి 18 మందికి పరిమితమైంది. ఈ ఏడాది దాడులు విస్తృతమవడంతో పార్టీ వెన్ను విరిగింది. జనవరి నుంచి ఇప్పటివరకు ఏకంగా 8 మంది కేంద్ర కమిటీ సభ్యులు ఎదురుకాల్పుల్లో ప్రాణాలు కోల్పోయారు. మరో ముగ్గురు లొంగిపోయారు. ఇంత తక్కువ వ్యవధిలో పెద్ద ఎత్తున కేంద్ర కమిటీ నాయకులను కోల్పోవడం పార్టీకిదే తొలిసారి. ప్రస్తుతానికి కేంద్ర కమిటీలో ఏడుగురే మిగిలారు.
ప్రశ్నార్థకంగా కొత్త నాయకత్వ ఏర్పాటు : కొత్త నాయకుల్ని కమిటీలోకి తీసుకోవాలనుకున్నా ప్రస్తుతం పార్టీ సమావేశమవ్వడానికి వీల్లేని పరిస్థితులున్నాయి. మరోవైపు కేంద్ర కమిటీలో చోటు దక్కించుకునే అవకాశమున్నస్పెషల్ జోనల్ కమిటీ కార్యదర్శులు, సభ్యులు అనేక మంది ఈ ఏడాది ఎన్కౌంటర్లలో హతమయ్యారు. పార్టీ పొలిట్బ్యూరో కూడా పూర్తిగా తగ్గిపోయింది. అత్యంత బలమైన నాయకత్వాన్ని కోల్పోవటం పార్టీకి కోలుకోలేని దెబ్బగా చెప్పొచ్చు. వీరు కాక డివిజనల్ కమిటీ కార్యదర్శులు, సభ్యులు, ఏరియా కమిటీ కార్యదర్శులు అనేక మంది మరణించారు. దీంతో కొత్త నాయకత్వం తయారవడం ప్రశ్నార్థకంగా మారింది.
ఈ ఏడాది ఎన్కౌంటరైన కేంద్ర కమిటీ సభ్యులు
1. జనవరిలో : రామచంద్రారెడ్డి ప్రతాప్రెడ్డి ఎలియాస్ చలపతి
2. మే : నంబాల కేశవరావు ఎలియాస్ బస్వరాజ్ (కేంద్ర కమిటీ ప్రధాన కార్యదర్శి)
3. జూన్ : తెంటు లక్ష్మీనర్సింహాచలం ఎలియాస్ సుధాకర్
4. సెప్టెంబరు : మోడెం బాలకృష్ణ ఎలియాస్ మనోజ్
5. గాజర్ల రవి ఎలియాస్ ఉదయ్
6. కట్టా రామచంద్రారెడ్డి
7. కడారి సత్యనారాయణరెడ్డి
8. నవంబరు : మాద్వి హిడ్మా
ఒక్క ఏడాదిలో ఇంత మంది కేంద్ర కమిటీ సభ్యులు ఎన్కౌంటర్ కావటం ఇదే తొలిసారి. కేంద్ర కమిటీ సభ్యులు పుల్లూరి ప్రసాదరావు ఎలియాస్ చంద్రన్న, మల్లోజుల వేణుగోపాలరావు ఎలియాస్ సోను, పోతుల సుజాత ఎలియాస్ కల్పన ఈ ఏడాది లొంగిపోయారు.
మిగిలింది ఏడుగురు : కేంద్ర కమిటీలో ప్రస్తుతం మిగిలింది ఏడుగురే. వీరిలో 1. పార్టీ మాజీ ప్రధాన కార్యదర్శి ముప్పాల లక్ష్మణరావు ఎలియాస్ గణపతి, 2. ప్రధాన కార్యదర్శి తిప్పిరి తిరుపతి ఎలియాస్ దేవ్జీ, 3. మల్లా రాజిరెడ్డి ఎలియాస్ సంగ్రామ్, 4. పాకా హనుమంతు ఎలియాస్ ఊకే గణేశ్లు ముఖ్యులు. ఈ నలుగురూ తెలంగాణ రాష్ట్రానికి చెందిన వారే. వీరు కాకుండా 5. ఝార్ఖండ్కు చెందిన మిసిర్ బెశ్రా ఎలియాస్ సాగర్, 6. పతిరామ్ మాంఝీ ఎలియాస్ అనల్దా, 7. ఛత్తీస్గఢ్కు చెందిన మజ్జి దేవ్ ఎలియాస్ రామ్ధీర్ మిగిలారు. గణపతికి ప్రస్తుతం 75 ఏళ్ల పైనే ఉంటాయి. మల్లా రాజిరెడ్డి వయసూ 73 ఏళ్ల పైనే. పాకా హనుమంతుకు 65, తిప్పిరి తిరుపతికి 63 ఏళ్లు. ముఖ్య నాయకుల వయసు పైబడటం, కొత్త నాయకత్వాన్ని తయారు చేసుకునే అవకాశం లేకపోవటం మావోయిస్టు పార్టీకి దెబ్బగా మారింది.
