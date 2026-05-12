మావోయిస్టు కేంద్ర కమిటీ సభ్యుడు నరహరి లొంగుబాటు - మిసిర్ బెస్రా కోసం కొనసాగుతోన్న కూంబింగ్‌

హనుమకొండ జిల్లా కాజీపేట మండలం సోమిడికి చెందిన నరహరి అలియాస్ సంతోశ్ - కూంబింగ్ తీవ్రతరం కావడంతో తెలంగాణ పోలీసుల ఎదుట లొంగిపోయిన నరహరి - భార్యతో పాటు లొంగిపోయిన తీరు

PASUNURI NARAHARI SURRENDERS
CENTRAL COMMITTEE MEMBER MAOIST (ANI)
By ETV Bharat Telangana Team

Published : May 12, 2026 at 11:38 AM IST

Maoist Pasunuri Narahari Surrender : మావోయిస్టు కేంద్ర కమిటీ సభ్యుడు పసునూరి నరహరి అలియాస్‌ సంతోశ్ తెలంగాణ పోలీసుల ఎదుట స్వచ్ఛందంగా లొంగిపోయారు. ఝార్ఖండ్‌లోని సరండా అటవీ ప్రాంతంలో భద్రతా బలగాలు ముమ్మరంగా కూంబింగ్‌ నిర్వహిస్తున్నాయి. పొలిట్‌ బ్యూరో సభ్యుడు మిసిర్‌ బెస్రా కోసం కూంబింగ్‌ కొనసాగుతున్న క్రమంలో నరహరి తన భార్యతో కలిసి పోలీసుల ఎదుట లొంగిపోవడం ప్రాధాన్యత సంతరించుకుంది.

ఓరుగల్లు నుంచే అడవి బాట : నరహరి స్వస్థలం హనుమకొండ జిల్లాలోని కాజీపేట మండలం సోమిడి గ్రామం. అతని భార్య ఏపీకి చెందిన మహిళగా తెలిసింది. 1996 నుంచి అజ్ఞాతంలో ఉన్న నరహరి, పలు ఆపరేషన్స్‌లో కీలక పాత్ర పోషించారు. మావోయిస్టు పార్టీకి చెందిన అగ్ర నేతలు ముప్పాళ్ల లక్ష్మణ రావు అలియాస్‌ గణపతి, మిసిర్‌ బెస్ర కోసం పోలీసులు వేగంగా కూంబింగ్​ చేస్తున్నారు.

నరహరి లొంగుబాటు కీలకమే : నరహరి మూడు దశాబ్దాలుగా అజ్ఞాతంలో ఉంటూ క్రమంగా మావోయిస్టు కేంద్ర కమిటీ సభ్యుడిగా ఎదిగారు. ఆయన 1996 నుంచి మావోయిస్టు కార్యకలాపాల్లో చురుకుగా వ్యవహరించారని, పలు కీలక ఘటనల్లో ఆయనకు ప్రమేయం ఉందని పోలీసు వర్గాలు తెలిపాయి. ఆపరేషన్ కగార్​లో నిమగ్నమైన భద్రతా సంస్థలకు అతను లొంగిపోవడం కీలక పరిణామంగా భావించవచ్చు.

అగ్రనేతల కోసం గాలింపు : మోస్ట్ వాంటెడ్ మావోయిస్టు వ్యక్తుల్లో కీలక వ్యక్తి, పొలిట్‌ బ్యూరో సభ్యుడు మిసిర్ బెస్రా ఆచూకీ కోసం దర్యాప్తు అధికారులు ప్రత్యేకంగా దృష్టి సారించారు. ఇదిలా ఉండగా, అగ్ర మావోయిస్టు నాయకులైన ముప్పళ్ల లక్ష్మణ రావు, మిసిర్ బెస్రాల కోసం గాలింపు చర్యలు కొనసాగుతున్నాయి. ఆపరేషన్లలో భాగంగా భద్రతా సిబ్బంది మావోయిస్టుల బలమైన స్థావరాలుగా అనుమానిస్తున్న ప్రాంతాల్లో అత్యంత అప్రమత్తంగా వ్యవహరిస్తున్నారు.

