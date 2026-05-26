తెలంగాణకు చెందిన మరో ముగ్గురు మాత్రమే అజ్ఞాతంలో ఉన్నారు : డీజీపీ ఆనంద్
పోలీసుల ఎదుట లొంగిపోయిన మావోయిస్ట్ సెంట్రల్ కమిటీ సభ్యుడు పసునూరి నరహరి అలియాస్ సంతోశ్ - తెలంగాణకు చెందిన మరో ముగ్గురు మాత్రమే అజ్ఞాతంలో ఉన్నారని వెల్లడి
Published : May 26, 2026 at 6:28 PM IST
Maoist Surrenders in Telangana : మావోయిస్ట్ సెంట్రల్ కమిటీ సభ్యుడు పసునూరి నరహరి అలియాస్ సంతోశ్ పోలీసుల ఎదుట లొంగిపోయారు. భార్య దానమ్మతో కలిసి పసునూరి నరహరి లొంగిపోయారని డీజీపీ ఆనంద్ తెలిపారు. నరహరి హనుమకొండ జిల్లా సోమిడి గ్రామానికి చెందినవారని చెప్పారు. డిగ్రీ చదువుతున్న సమయంలో ఉద్యమంలోకి వెళ్లి గోపన్న దళం, రామన్న స్క్వాడ్ దండకారుణ్యంలో పనిచేశారని వివరించారు. 1986లో నరహరి కమాండర్గా పదోన్నతి పొందగా 2017 నాటికి కేంద్ర కమిటీ సభ్యుడిగా ఎదిగారని చెప్పారు. తుపాకులు, మోర్టార్లు, రాకెట్లు, గ్రనేడ్ల తయారీలో నరహరి నిపుణుడని డీజీపీ తెలిపారు. 2004లో నరహరి భార్య దానమ్మను అరెస్టు చేశారు. ఏడు సంవత్సరాల పాటు నరహరి భార్య దానమ్మ జైలులో ఉన్నారు. బెయిల్పై విడుదలై మళ్లీ ఆమె మావోయిస్టు ఉద్యమంలోకి వెళ్లారు. భర్తతో కలిసి తాజాగా పోలీసుల ఎదుట లొంగిపోయారని, లొంగిపోయిన మావోయిస్టులకు ప్రభుత్వం సాయం అందిస్తోందన్న డీజీపీ అజ్ఞాతంలో ఉన్నవారు జనజీవన స్రవంతిలోకి రావాలని డీజీపీ పిలుపునిచ్చారు.
మావోయిస్టు కేంద్ర కమిటీ సభ్యుడు నరహరి లొంగుబాటు - మిసిర్ బెస్రా కోసం కొనసాగుతోన్న కూంబింగ్