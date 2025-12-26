మావోయిస్టు కేంద్ర కమిటీ సభ్యుడి ఎన్కౌంటర్ - 'గణేశ్ అన్న'ది నల్గొండ జిల్లానే
కొంధమాల్లో పోలీసుల ఎదురుకాల్పులు - మొత్తం ఆరుగురి మృతి - గణేష్ ఎలియాస్ హనుమంతుది నల్గొండ జిల్లాగా గుర్తింపు - రెండు ఇన్సాస్ రైఫిళ్లు, ఒక 303 రైఫిల్ స్వాధీనం
Published : December 26, 2025 at 10:30 AM IST
Maoist Encounter in Odisha : ఒడిశాలోని కొంధమాల్ జిల్లాలో జరిగిన ఎదురు కాల్పుల్లో ఆరుగురు మావోయిస్టులు మృతి చెందారు. వారిలో ఒకర్ని మావోయిస్టు కీలక నేత, కేంద్ర కమిటీ సభ్యుడు గణేశ్ ఉయికే అలియాస్ హనుమంతు (69)గా పోలీసులు గుర్తించారు. ఆయన స్వస్థలం తెలంగాణలోని నల్గొండ జిల్లా చండూరు మండలం పుల్లెంల. కొంధమాల్ జిల్లా చకాపద పోలీసుస్టేషన్ పరిధిలోని అడవుల్లో మావోయిస్టుల కదలికలపై పోలీసు నిఘావర్గాల సమాచారంతో సంయుక్త భద్రతా బలగాలు (ఎస్ఓజీ, సీఆర్పీఎఫ్, బీఎస్ఎఫ్) మొత్తం 23 బృందాలుగా ఏర్పడి అడవుల్లో ముమ్మర గాలింపు చేపట్టాయి. గురువారం ఉదయం గంజాం జిల్లా సరిహద్దుల్లోని గస్మా అడవుల్లో ఎస్ఓజీ బలగాలు, మావోయిస్టుల మధ్య తీవ్రమైన ఎదురు కాల్పులు జరిగాయి. కాసేపటికి ఆ ప్రాంతంలో ఆరుగురు మావోయిస్టుల మృతదేహాలను భద్రతా బలగాలు గుర్తించాయి.
వీరిలో ఇద్దరు బుధవారమే మృతి చెందినట్లు పోలీసులు చెబుతున్నారు. ఘటనా స్థలంలో రెండు ఇన్సాస్ రైఫిళ్లు, ఒక 303 రైఫిల్ను స్వాధీనం చేసుకున్నారు. గణేశ్ మినహా మిగిలిన వారి వివరాలు ఇంకా తెలియలేదు. అడవుల్లో మిగిలిన మావోయిస్టుల ఆచూకీ కోసం పోలీసులు జల్లెడ పడుతున్నారు. ఎన్కౌంటర్లో ఆరుగురు మావోయిస్టులు మృతి చెందారని, వీరిలో ఆ పార్టీ కేంద్ర కమిటీ సభ్యుడు గణేష్ ఉయికే ఉన్నారని ఒడిశా డీజీపీ యోగేష్ బహదూర్ ఖురానియా వెల్లడించారు. అంతకుముందు బుధవారం రాత్రి గుమ్మా అడవుల్లో జరిగిన ఎదురుకాల్పుల్లో ఛత్తీస్గఢ్కు చెందిన ఏరియా కమిటీ సభ్యుడు బరి అలియాస్ రాకేష్, దళ సభ్యుడు అమృత్లు మృతిచెందినట్లు డీజీపీ తెలిపారు.
చదువుకుంటూనే అజ్ఞాతంలోకి : ఎదురుకాల్పుల్లో మృతి చెందిన పాక హనుమంతుది నల్గొండ జిల్లానే. ఆయనపై ఒడిశాలో అత్యధికంగా రూ.1.10 కోట్లు, ఛత్తీస్గఢ్లో రూ.40 లక్షలు, తెలంగాణ, ఆంధ్రప్రదేశ్లలో రూ.25 లక్షల చొప్పున రివార్డులు ఉన్నాయి. పాక హనుమంతు అలియాస్ ఉకే గణేష్, అలియాస్ ఛర్ము, అలియాస్ రాజేశ్ తివారి, అలియాస్ గణేష్ అన్నగా అతన్ని పిలుస్తారు.
నల్గొండ జిల్లా చండూరు మండలం పుల్లెంల గ్రామంలోని పాక చంద్రయ్య, పాపమ్మ దంపతులకు ముగ్గురు కుమార్తెలు, ముగ్గురు కుమారుల సంతానం. ఇందులో మొదటి సంతానమే హనుమంతు. ఈయన చండూరులో ఇంటర్ విద్య వరకు చదివారు. నల్గొండలోని ఎన్జీ కళాశాలలో బీఎస్సీ చదివే సమయంలో కళాశాల రాడికల్ స్టూడెంట్ యూనియన్ (ఆర్ఎస్యూ) ప్రధాన కార్యదర్శిగా వ్యవహరించారు. అప్పట్లో ఆర్ఎస్యూ, ఏబీవీపీ విద్యార్థి సంఘాల మధ్య తరచూ గొడవలు, వివాదాలు జరుగుతుండేవి. ఇదే సమయంలో 1982లో ఏబీవీపీ నాయకుడు ఏచూరి శ్రీనివాస్ హత్యకు గురవ్వడం సంచలనం రేపింది.
కొండపల్లి సీతారామయ్య పిలుపు మేరకు : ఏచూరి శ్రీనివాస్ హత్యకు కారకుడు హనుమంతేనని పోలీసులు కేసు పెట్టడంతో డిగ్రీ చదువును అర్ధాంతరంగా వదిలేసి అజ్ఞాతంలోకి వెళ్లిపోయినట్లు గ్రామస్థులు చెప్పారు. మూడు సంవత్సరాల క్రితం తల్లిదండ్రులిద్దరూ మృతి చెందినా ఆయన రాలేదని గ్రామస్థులు చెప్పారు. ఇటీవలి కాలంలో వృద్ధాప్యంలో వచ్చే అనారోగ్య సమస్యలతో ఇబ్బందులు పడుతున్నారని సమాచారం తెలిసింది. పీపుల్స్ వార్ పార్టీ జాతీయ కార్యదర్శి కొండపల్లి సీతారామయ్య పిలుపు మేరకు అజ్ఞాతంలోకి వెళ్లిన హనుమంతు, మొదటగా దళ సభ్యుడిగా చేరి క్రమక్రమంగా కేంద్ర కమిటీ సభ్యుడి స్థాయికి చేరుకున్నారు.
ఒడిశా, తెలంగాణ, ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రాల్లో మావోయిస్టు కార్యకలాపాలకు హనుమంతు నాయకత్వం వహించేవారు. ఆయా రాష్ట్రాల్లో పలు హింసాత్మక ఘటనల్లో ఆయన పాల్గొన్నట్లు చెబుతున్నారు. మావోయిస్టు నేత నంబాల కేశవరావు చనిపోయిన తర్వాత ప్రస్తుతం ఒడిశా కేంద్ర కమిటీ సభ్యుడిగా దక్షిణాది రాష్ట్రాలకు ఇన్ఛార్జిగా వ్యవహరిస్తున్నారు. పోలీసులకు లొంగిపోవాలని చెప్పేందుకు హనుమంతు బావ, పౌర హక్కుల సంఘ నాయకుడు మాలిక్ ఇటీవల ఒడిశాలోని కంధమాల్కు వెళ్లినా ఆయన ఆచూకీ దొరక్క మాలిక్ వెనుదిరిగి వచ్చారు.
మావోయిస్టు రహిత భారతంలో కీలక ముందడుగు : మావోయిస్టు రహిత భారతదేశాన్ని సాధించడంలో ఇదో కీలక ముందడుగని కేంద్ర హోం శాఖ మంత్రి అమిత్ షా ఎక్స్ వేదికగా స్పందించారు. 2026 మార్చి 31లోపు దేశం నుంచి మావోయిజాన్ని పూర్తిగా తుడిచిపెట్టేందుకు కట్టుబడి ఉన్నామని పునరుద్ఘాటించారు.
