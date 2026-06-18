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ప్రభుత్వ బడిలో కలెక్టర్​ కుమారుడి విద్యాభ్యాసం

సర్కారు బడిలో కుమారుడిని చేర్పించిన మన్యం జిల్లా కలెక్టర్ ప్రభాకర్​రెడ్డి - పార్వతీపురం మున్సిపల్ స్కూల్‌లో 10వ తరగతి చదువుతున్న క్రిష్​ధరన్​ - చిరుద్యోగులే ప్రైవేట్ బాట పడుతుంటే సమాజానికి సరికొత్త సందేశమిచ్చిన కలెక్టర్

Manyam District Collector Prabhakar Reddy Joined His Son in Government School
Manyam District Collector Prabhakar Reddy Joined His Son in Government School (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : June 18, 2026 at 8:33 AM IST

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Manyam District Collector Joined His Son in Government School: పేద ప్రజలు సైతం అప్పులు చేసైనా సరే తమ పిల్లలను ప్రైవేట్ పాఠశాలల్లో చేర్పించేందుకు ఆరాటపడుతున్నారు. ఇటువంటి తరుణంలో సమాజంలో ప్రభుత్వ పాఠశాలల పట్ల ఉన్న చిన్నచూపును పటాపంచలు చేస్తూ ఆ జిల్లా కలెక్టర్ సంచలన నిర్ణయం తీసుకున్నారు. తాను ఒక జిల్లాకు మెజిస్ట్రేట్ అయినా తన కుమారుడిని ప్రభుత్వ బడిలోనే చదివించేందుకు ముందుకు వచ్చి అందరికీ ఆదర్శంగా నిలిచారు. ఇంతకీ ఆ కలెక్టర్‌ ఎవరు? ఎందుకా నిర్ణయం తీసుకున్నారో ఈ కథనంలో తెలుసుకుందాం.

ప్రభుత్వ బడిలో కలెక్టర్​ కుమారుడి విద్యాభ్యాసం (ETV Bharat)

ప్రభుత్వ విద్యపై నమ్మకం: పార్వతీపురం మన్యం జిల్లా కలెక్టర్ ప్రభాకర్​ రెడ్డి తన కుమారుడు క్రిష్ ధరన్‌రెడ్డిని ప్రభుత్వ పాఠశాలలో చేర్పించి విద్యావ్యవస్థపై సరికొత్త నమ్మకాన్ని కలిగించారు. పార్వతీపురంలోని చర్చి వీధిలో ఉన్న పురపాలక ఉన్నత పాఠశాలలో క్రిష్ ధరన్‌రెడ్డిని 10వ తరగతిలో చేర్పించారు. ఇటీవల వరకు ఈ విద్యార్థి విజయవాడలోని పటమట జడ్పీ ఉన్నత పాఠశాలలో తొమ్మిదో తరగతి చదివాడు. తండ్రికి పార్వతీపురం బదిలీ కావడంతో అక్కడ ప్రైవేట్ కార్పొరేట్ స్కూళ్ల వైపు వెళ్లకుండా మళ్లీ ప్రభుత్వ బడిలోనే చేరడంపై సర్వత్రా హర్షం వ్యక్తం అవుతోంది. ఓ జిల్లా సర్వోన్నత అధికారి అయిన కలెక్టరే తన బిడ్డను సర్కారు బడికి పంపడంతో సామాన్య, పేద వర్గాల్లో ప్రభుత్వ విద్యపై నమ్మకం రెట్టింపు అవుతోంది.

గొప్ప మార్గదర్శి: ఒక జిల్లా మెజిస్ట్రేట్ తన కుమారుడిని ప్రభుత్వ బడిలో చదివిస్తుండటం వల్ల ఇకపై మిగతా ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు, అధికారులు కూడా తమ పిల్లలను ప్రభుత్వ బడుల వైపు నడిపించేందుకు ఇది ఒక గొప్ప మార్గదర్శిగా మారుతుందని పలువురు అభిప్రాయపడుతున్నారు. కలెక్టర్ గారి కుమారుడు తమ పాఠశాలలో చేరడం ఎంతో ఆనందదాయకమని ఈ నిర్ణయం ప్రజల్లో ప్రభుత్వ విద్యపై మరింత గౌరవాన్ని, విశ్వాసాన్ని పెంచిందని ఉపాధ్యాయులు సంతోషం వ్యక్తం చేస్తున్నారు.

'జిల్లా కలెక్టర్​ కుమారుడ్ని ప్రభుత్వ ఉన్నత పాఠశాలలో చేర్పించడం చాలా గొప్ప విషయం. ఇది ఎందరికో స్ఫూర్తిదాయకంగా నిలుస్తుంది. ఫీజులు చెల్లించలేని స్థితిలో ఉన్న తమ పిల్లల్ని ప్రైవేటు బడిలోనే చేర్పించాలని ఆలోచించేవారిని ఇది మార్చుతుంది. జిల్లా కలెక్టర్​ తన పిల్లల్ని ప్రభుత్వ బడిలో చదివిస్తున్నాడని ఎందరో తల్లిదండ్రులు మా బడులపై నమ్మకాన్ని పెంచుకుంటున్నారు. ధైర్యంగా తమ పిల్లల్ని చేర్చుతున్నారు.' -భాస్కరరావు, ఇన్‌ఛార్జ్‌ హెచ్‌ఎం, డీవీఎంఎం ఉన్నత పాఠశాల

నాణ్యమైన విద్య: రూపాయి ఖర్చు లేకుండా కార్పొరేట్ కంటే మిన్నగా ప్రభుత్వ పాఠశాలల్లో నాణ్యమైన విద్య అందుతుందని నిరూపించిన కలెక్టర్ ప్రభాకర్ రెడ్డి నిర్ణయం పట్ల సర్వత్రా హర్షం వ్యక్తం అవుతోంది.

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