ఓటు వెయ్యాలంటే - వాగు దాటాల్సిందే
Votes Travel By Boat To Cast Their Votes: అంబేడ్కర్ కోనసీమ, మన్యం జిల్లాల్లోని లంక గ్రామస్థులు పోలింగ్ కేంద్రాలకు చేరుకోవడాని నానాఅవస్థలు పడాల్సి వచ్చింది.
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : November 5, 2026 at 4:52 PM IST
రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా పరిషత్ పోలింగ్ కొనసాగుతోంది. సాధారణంగా ఉద్యోగరిత్యా వేరే ప్రాంతానికి వెళ్లినవారు, మరెక్కడైనా స్థిరపడినవారు ఓటు వెయ్యడానికి స్వగ్రామానికి వస్తారు. ఈ క్రమంలో వారు బస్సులు, రైళ్లలో బుకింగ్లు, ట్రాఫిక్ వంటి కొన్ని సమస్యలు ఎదుర్కోవచ్చు. అది సర్వసాధారణమే కానీ రాష్ట్రంలోని కొన్ని ప్రాంతాల వాసులు ఓటెయ్యాలంటే నది దాటాల్సిందే. అదేంటి అనుకుంటున్నారా? అసలే కోనసీమ, మన్యం వాసులకు రవాణా సౌకర్యం అంతంతమాత్రం. పోలింగ్ కేెంద్రాలకు చేరుకోవాలంటే వారు వాగులు, వంకలు దాటి వెళ్లాల్సిందే. ప్రాణాలకు తెగించి ఓటు హక్కు వినియోగించుకోవాల్సిందే.
ఎమ్మెల్యే అయినా గోదావరి దేటితేనే ఓటు: అంబేడ్కర్ కోనసీమ జిల్లా పి.గన్నవరం ఎమ్మెల్యే గిడ్డి సత్యనారాయణ గోదావరి రేవు దాటి వెళ్లి ఓటు హక్కును వినియోగించుకున్నారు. పి.గన్నవరం మండలం ఊడిమూడిలంకలో ఉన్న పోలింగ్ కేంద్రానికి వెళ్లేందుకు గోదావరి దాటాలి. దాని కోసం ఆయన పడవలో గోదావరి రేవు దాటి వెళ్లి పోలింగ్ కేంద్రానికి చేరుకుని అక్కడ తన ఓటు హక్కును వినియోగించుకున్నారు.
మరోవైపు లంక గ్రామాలకు ఇబ్బందులు తప్పడం లేదు. బూరుగులంక, అరిగెలవారిపేట, జి పెదపూడి లంక గ్రామాలకు చెందిన ఓటర్లు బూరుగులంక రేవును పడవల్లో దాటి పోలింగ్ కేంద్రంలో ఓట్లు వేయాల్సిన పరిస్థితి ఏర్పడింది. కోడేరులంకకు చెందిన సుమారు 400 మంది ఓటర్లు వశిష్ట గోదావరి దాటి కోడేరు వెళ్లి ఓట్లు వేశారు. అయితే అక్కడ పోటీ చేస్తున్న వారు కొంతమంది ప్రైవేటుగా ఒక బస్సు ఏర్పాటు చేయడంతో కొంతమంది ఓటర్లు 40 కిలోమీటర్ల దూరం బస్సులో ప్రయాణించి కోడేరు వెళ్లి ఓటు హక్కు వినియోగించుకున్నారు. రేవుల్లో లంక గ్రామాల ప్రజలకు ఓటు వేసేందుకూ ఇబ్బందులే అంటూ వారు ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు.
ప్రతీసారీ ఇదే పరిస్థితి: పరిషత్ పోరు వేళ ఓటు హక్కు వినియోగించుకునేందుకు పార్వతీపురం మన్యం జిల్లాలో గిరిజనులు నది దాటాల్సి వస్తోంది. సాలూరు మండలం పారన్న వలస పంచాయతీలోని చిన్నపారన్న వలస, రొంగలవాని వలస, భవానిపురం గ్రామాల ఓటర్లు పోలింగ్ కేంద్రానికి చేరుకునేందుకు నానా అవస్థలు పడుతూ నదిని దాటుతున్నారు. వృద్ధులు స్థానికుల సాయంతో నదిని దాటి ఓటు వేసి వస్తున్నారు. ఎన్నికలు వచ్చిన ప్రతీసారి అవస్థలు తప్పడం లేదని మన్యం వాసులు ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు.
ఇదిలావుంటే వాగులు, గోదావరి దాటి ఎంపీటీసీ, జడ్పీటీసీ ఎన్నికల వేళ పలువురు ఓటర్లు తమ బాధ్యతను నిర్వర్తించి, అందరికీ స్ఫూర్తిగా నిలిచారు.
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