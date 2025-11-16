ETV Bharat / state

మార్ఫింగ్‌ చిత్రాలతో మాయ! - చిక్కుల్లో పడుతున్న యువతులు

స్నేహం, ప్రేమ పేరుతో యువతుల చిత్రాలు తీసుకుంటున్న యువకులు - అనంతరం అసభ్యకరంగా మార్ఫింగ్‌ చేసి, బెదిరించి డబ్బులు దండుకుంటున్న వైనం

Blackmail On Women Images Morphing in AP
Blackmail On Women Images Morphing in AP (EENADU)
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : November 16, 2025 at 1:34 PM IST

Blackmail On Women Images Morphing in AP : కృత్రిమ మేధస్సుతో (AI) జరుగుతున్న ఆవిష్కరణలు ప్రపంచ సాంకేతిక విప్లవానికి రెక్కలు జోడిస్తున్నాయి. దీనివల్ల ప్రయోజనాలతో పాటు ప్రమాదాలూ అంతేమేర జరుగుతున్నాయి. వీటిని ఉపయోగించుకొని సైబర్‌ నేరగాళ్లు యథేచ్ఛగా మోసాలకు పాల్పడుతున్నారు. రోజుకో తరహాలో ఎత్తులు వేస్తూ ప్రజలను ఏమార్చుతున్నారు. ఇటీవల కాలంలో సామాజిక మాధ్యమాలో అసభ్యకరమైన పోస్టుల పర్వం నానాటికీ పేట్రేగిపోతున్న సంగతి తెలిసిందే. వీటిపై కఠిన చట్టాలు ఉన్నప్పటికీ ఇవి అదుపులోకి రావడం లేదు. యువతుల ఫొటోలను సేకరించి వాటిని ఇష్టారీతిగా మార్ఫింగ్ చేస్తూ వికృత ఆనందం పొందే కీచక గణం సమాజంలో మనకు ఎదురవుతూనే ఉంది.

ప్రస్తుతం కొందరు యువకులు స్నేహం చేస్తున్నట్లు నటిస్తూ యువతుల చిత్రాలు తీసుకుంటున్నారు. ఆ తరువాత వాటిని అడ్డుగా పెట్టుకుని బెదిరింపులకు పాల్పడుతున్నారు. సామాజిక మాధ్యమాల్లో షేర్‌ చేస్తామంటూ డబ్బు వసూలు చేస్తున్నారు. ఇవ్వని వారి చిత్రాలు అప్‌లోడ్‌ చేస్తున్నారు. ఆగంతుకులు వాటిని అసభ్యకరంగా మార్ఫింగ్‌ చేసి, బెదిరించి డబ్బులు దండుకుంటున్నారు. ఇలాంటి సంఘటనలు కొన్ని పోలీసు స్టేషన్లకు వస్తున్నాయి. మరికొందరు బయటకు చెప్పుకోలేక మనోవేదనకు గురవుతున్నారు. ఇంకొందరు ప్రాణాలు తీసుకునేందుకు యత్నిస్తున్నారు. నెల్లూరు జిల్లాలో ఇటీవల ఇలాంటి ఘటనలు తరచూ జరుగుతుండటం ఆందోళన కలిగిస్తోంది.

  • నెల్లూరు పట్టణానికి చెందిన ఓ యువతికి విశాఖపట్నంలో ఉండే యువకుడు పరిచయమయ్యాడు. ప్రేమిస్తున్నట్లు నమ్మబలికి ఆమె ఫొటోలను షేర్‌ చేయాలని కోరాడు. ఆమె పంపిన కొన్ని గంటల్లోనే వాటిని మార్ఫింగ్‌ చేసి సామాజిక మాధ్యమాల్లో పెట్టాడు. బాధితురాలు పోలీసులను ఆశ్రయించి ఫిర్యాదు చేసింది.
  • తనతో సన్నిహితంగా ఉంటున్న సమయంలో తీసుకున్న చిత్రాలను ప్రస్తుతం చూపిస్తూ బ్లాక్‌మెయిలింగ్‌కు పాల్పడుతున్నారని ఓ యువతి ఇటీవల జరిగిన ప్రజా సమస్యల పరిష్కార వేదికలో పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేసింది.

అశ్లీల సైట్లలోనూ పోస్టు చేస్తున్నారు : అలాగే సోషల్‌ మీడియా ఖాతాల్లో ఫొటోలను తీసుకుని నేరగాళ్లు వాటిని మార్ఫింగ్‌ చేస్తూ బాధితుల స్నేహితులు, బంధువులకు షేర్‌ చేస్తున్నారు. వాటిని అడ్డుపెట్టుకుని నగ్నంగా వీడియో కాల్స్‌ చేయమనీ, ఫొటోలు పంపమని మోసగాళ్లు ఒత్తిడి చేస్తున్నారు.

  • సమస్య అంతటితో పరిష్కారం అవుతుందని, ఆ వ్యక్తి చెప్పినట్లే చేస్తున్నారు కొందరు. కానీ ఆ తర్వాత కూడా వేధింపులు ఆగడం లేదు.
  • అడిగినంత డబ్బు పంపాలనీ, లేకుంటే వాటిని బహిర్గతం చేస్తామని బెదిరిస్తున్నారు.
  • ఇలా మోసగాళ్ల బారిన పడుతున్న మహిళలు, యువతులు నానాటికీ పెరుగుతున్నారు.
  • వీరిలో పదో వంతు మందే ముందుకొచ్చి పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేస్తున్నారు.
  • చాలా మంది పరువు పోతుందనే భయంతో లోలోపలే కుమిలిపోతున్నారు.
  • ఈ విషయం భర్త, తల్లిదండ్రులకు చెప్పుకోలేక ఆత్మహత్యలకు సైతం వెనకాడటం లేదు.
  • ఫోన్‌ నెంబర్లు, మెయిల్‌ ఐడీలను, మ్యాట్రిమోనీ సైట్లలో ఫొటోలను సేకరించి వాటిని డేటింగ్, పోర్న్‌ సైట్లలో పోస్ట్‌ చేస్తూ ఇబ్బందులకు గురి చేస్తున్నారు.
  • నిందితుల్లో ఎక్కువ మంది బాధితులకు తెలిసిన వారే ఉంటున్నారు.

ఇలా చేస్తే ఆ చిత్రాలను తొలగిస్తారు : బాధితులు నేరుగా పోలీసులను ఆశ్రయిస్తే వారు నిందితులను గుర్తించి క్రిమినల్‌ చర్యలు తీసుకుంటారు. అనంతరం సామాజిక మాధ్యమాల్లో వచ్చిన మార్ఫింగ్‌ చిత్రాలను www.stopncii.org వెబ్‌సైట్‌కు పంపాలి. వాటితో పాటు ఇతర వివరాలు పొందుపరిస్తే మెటా డేటా ఆధారంగా ఆ చిత్రాలను తొలగిస్తారు.

పోలీస్‌ స్టేషన్లలో ఫిర్యాదు చేయాలి : ' సామాజిక మాధ్యమాల్లో వ్యక్తిగత చిత్రాలు డీపీ కింద పెట్టకూడదు. ప్రొఫైల్‌ చిత్రాలను ఇతరులు డౌన్‌లోడ్‌ చేసే వీలు లేకుండా లాక్‌ చేయాలి. అపరిచితుల నుంచి రిక్వెస్టులను ఆమోదించవద్దు. ముఖ్యంగా యువతులు జాగ్రత్తగా ఉండాలి. ఏదైనా ఇబ్బందులకు గురిచేస్తే వెంటనే పోలీసు స్టేషన్లలో ఫిర్యాదు చేయాలి. తమ వివరాలు బయట పడతాయని భయపడకూడదు. తమ లాగా వేరే వారు సమస్యల్లో ఉండకూడదనే విషయాన్ని గుర్తించాలి. ఎవరైనా అనుచితంగా ప్రవర్తిస్తే ఆ నంబర్లను బ్లాక్‌ లిస్టులో పెట్టాలి' అని ఇన్‌స్పెక్టర్‌ చిట్టెం కోటేశ్వరరావు తెలిపారు.

నెల్లూరు జిల్లాలో నమోదైన కేసుల వివరాలు (ఇప్పటి వరకు) :

సంవత్సరంకేసులు
202323
2024 32
2025 38

