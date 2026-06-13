పేదల ఆలోచనలకు వారధి - 'రతన్ టాటా ఇన్నోవేషన్ హబ్'
కూటమి రెండేళ్ల విజయోత్సవ సభలో పలువురి విజయగాథలు - ప్రభుత్వ పథకాలు తమకు ఎంతో మేలు చేస్తున్నాయని హర్షం
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : June 13, 2026 at 10:07 AM IST
Ratan TATA Innovation Hub : కూటమి ప్రభుత్వం అమలు చేస్తున్న వినూత్న పథకాలు, విప్లవాత్మక కార్యక్రమాలు రాష్ట్రంలోని యువతకు, మహిళలకు, రైతులకు సరికొత్త భరోసానిస్తూ వారి సాధికారతకు బాటలు వేస్తున్నాయి. రతన్ టాటా ఇన్నోవేషన్ హబ్, అన్నదాత-సుఖీభవ, తల్లికి వందనం ఈ పథకాలు కేవలం ఆర్థిక సాయానికే పరిమితం కాకుండా, సమాజంలో స్వయం సమృద్ధిని, విద్యా వికాసాన్ని పెంపొందిస్తూ అభివృద్ధికి దోహదపడుతున్నాయి. తిరుపతిలో జరిగిన సమావేశంలో లబ్ధిదారులు పంచుకున్న విజయగాథలు ప్రభుత్వ తోడ్పాటు ఏ విధంగా ప్రజల జీవితాల్లో వెలుగులు నింపుతుందో నిరూపిస్తున్నాయి.
మీ కలలు సాకారం చేసేందుకే మా ప్రయత్నం, సంకల్పం! #2YrsOfTrustDevelopmentWelfare pic.twitter.com/6oap0Y1Eml— N Chandrababu Naidu (@ncbn) June 12, 2026
రతన్ టాటా ఇన్నోవేషన్ హబ్ (RTIH): పది మందికి ఉపాధి కల్పించాలన్నది ఆ యువతి లక్ష్యం. ఆ లక్ష్య సాధన కోసం ఆమె తన ఉద్యోగాన్ని కూడా వదిలేసింది. కూటమి ప్రభుత్వం ఏర్పాటు చేసిన 'రతన్ టాటా ఇన్నోవేషన్ హబ్' ఆమె పారిశ్రామికవేత్త కావాలనే ఆశయానికి రెక్కలు తొడిగింది. RTIH ఆమెకే కాకుండా ఇతర యువతీయువకులకు, ఔత్సాహిక పారిశ్రామికవేత్తలకు వినూత్న ఆలోచనలు కలిగిన మహిళలకు మార్గనిర్దేశం చేస్తూ వారి జీవితాల్లో వెలుగులు నింపుతోంది.
నేను 2025లో బీటెక్ పూర్తి చేశాను. పారిశ్రామికవేత్త కావాలనే లక్ష్యంతో నా ఉద్యోగానికి రాజీనామా చేశాను. అప్పుడు నా ముందు అనేక ప్రశ్నలు మెదిలైయ్యాయి. ఏ వ్యాపారం మొదలుపెట్టాలి? ఎలా ముందుకు వెళ్లాలి? ఎక్కడ ప్రారంభించాలి? ఆ సమయంలో సోషల్ మీడియా ద్వారా 'రతన్ టాటా ఇన్నోవేషన్ హబ్' గురించి తెలుసుకుని వారిని సంప్రదించాను. అక్కడి వాతావరణం నన్ను ఆశ్చర్యపరిచింది. అండర్ గ్రాడ్యుయేట్ విద్యార్థుల నుంచి పదవీ విరమణ పొందిన ఉద్యోగుల వరకు ఎంతోమంది అక్కడికి వచ్చి తమ అభిప్రాయాలను పంచుకుంటున్నారు. RTIH ప్రతినిధులు వారి ఆలోచనలకు అనుగుణంగా వారికి మార్గనిర్దేశం చేస్తున్నారు. మంత్రి లోకేశ్ పర్యవేక్షణలో జరుగుతున్న ఇంటర్న్షిప్ కార్యక్రమం గురించి వారు వివరించారు. పట్టభద్రులు, ప్రస్తుత విద్యార్థులు ఉచితంగా ఈ ఇంటర్న్షిప్ చేయవచ్చు. దీనికి స్టైపెండ్ కూడా లభిస్తుంది. భవిష్యత్ తరాల కోసం విద్యను ఆవిష్కరణలతో అనుసంధానించాలనే లక్ష్యంతో నేను 'ఎడినోవాస్' అనే సంస్థను స్థాపించాను. దీని ద్వారా విద్యార్థులకు ఇంటర్న్షిప్ కార్యక్రమం గురించి తెలియజేస్తున్నాను. ఏడాది కాలంలోనే శిక్షణ కోసం 1,500 మందిని నమోదు చేయించాను. _ ఎం. ఉష, చంద్రగిరి మండలం, తిరుపతి జిల్లా
అన్నదాత-సుఖీభవ : ఈ ఆర్థిక సాయంతో రైతులు ప్రజారోగ్యానికి, పర్యావరణానికి మేలు చేసే ప్రకృతి వ్యవసాయం వైపు అడుగులు వేస్తూ ఆదర్శంగా నిలుస్తున్నారు రైతులు. చంద్రబాబు, నేతకుప్పం, తిరుపతి జిల్లాలో ఒక చిన్న రైతు. 'అన్నదాత-సుఖీభవ' ఆర్థిక సహాయ పథకం సహకారంతో ప్రకృతి వ్యవసాయం చేస్తున్నారు. 'అగ్నాస్త్రం', 'బ్రహ్మాస్త్రం' ఘన, ద్రవ రూపాల్లో ఉండే 'జీవామృతం' వంటి సేంద్రీయ వ్యవసాయ ఉత్పత్తులను తయారు చేసి, ఇతర రైతులకు కూడా అందిస్తున్నారు. ప్రభుత్వానికి చెందిన 'అన్నదాత-సుఖీభవ' పథకం వారికి వ్యవసాయ కార్యకలాపాలకు ఎంతో అండగా నిలుస్తోంది. దివ్యాంగులు అయినందున, చంద్రబాబుకు నెలకు రూ.6,000 పింఛను అందుతోంది. ఆయన తల్లి వయసు 92 ఏళ్లు. ఆమెకు రూ.4,000 వృద్ధాప్య పింఛను లభిస్తోంది. ఇలా చంద్రబాబు కుటుంబానికి మాత్రమే ప్రభుత్వం నుంచి ఏటా రూ.1.20 లక్షల ఆర్థిక సహాయం అందుతోంది.
తల్లికి వందనం: ఆర్థిక ఇబ్బందులను అధిగమిస్తూ, ఈ పథకం అండతో తల్లులు తమ పిల్లలను ఉత్తమ పౌరులుగా తీర్చిదిద్దుతూ ఉన్నత చదువులు చదివించగలుగుతున్నారు.
మాకు ఐదుగురు పిల్లలు ఉన్నారు. వారందరికీ 'తల్లికి వందనం' పథకం కింద ఆర్థిక సహాయం అందుతోంది. కేవలం మా కుటుంబానికే కాదు, మా గ్రామంలో పాఠశాలకు వెళ్లే పిల్లలు ఉన్న ప్రతి కుటుంబానికి ఈ సహాయం లభిస్తోంది. నేను నా పిల్లలను స్థానిక ప్రభుత్వ పాఠశాలకు పంపిస్తున్నాను. అక్కడ వారికి నాణ్యమైన విద్యతో పాటు పుస్తకాలు, బ్యాగులు, యూనిఫాంలు మధ్యాహ్న భోజనం కూడా సమకూరుస్తున్నారు. ప్రభుత్వం మాకు ఒక ఇంటిని కూడా మంజూరు చేసింది._పులిచెర్ల నాగమ్మ, ఆత్మకూరు మండలం, నంద్యాల జిల్లా
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