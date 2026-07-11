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నా ఫారం ఇంకా అందలేదు 'సర్​' : గందరగోళంగా ఎన్యూమరేషన్​ పత్రాల పంపిణీ ప్రక్రియ

ఉమ్మడి కరీంనగర్ జిల్లాలో గందరగోళంగా సర్ ప్రక్రియ - 90 శాతం పైగా ఎన్యూమరేషన్ ఫారాలు అందించామంటున్న బీఎల్​వోలు - చాలా మందికి ఫారాలు అందక ఇబ్బందులు పడుతున్న ఓటర్లు

Survey Process is Chaotic
Survey Process is Chaotic (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Telangana Team

Published : July 11, 2026 at 8:40 AM IST

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Survey Process is Chaotic : ఉమ్మడి కరీంనగర్ జిల్లాలో సర్ ప్రక్రియ గందరగోళంగా సాగుతోంది. 90 శాతానికి పైగా ఎన్యూమరేషన్ ఫారాలు అందించామని బీఎల్​వోలు చెబుతున్నా, చాలా మంది ఓటర్లు ఫారాలు అందక ఇబ్బందులు పడుతున్నారు. ఫారాలు తీసుకున్న ఓటర్లు సైతం వివరాలు నింపి ఇచ్చేందుకు వెనకాడుతున్నారు. 2002 సమాచారం అందుబాటులో లేకపోవడం, ఇచ్చే వివరాల్లో తప్పులుంటే ఓటు గల్లంతవుతుందన్న భయం వెరసి నింపిన ఫారాలు బీఎల్​వోలకు చేరడం లేదు. దీంతో డిజిటలైజేషన్ ప్రక్రియ ఆలస్యమవుతోంది.

ఉమ్మడి కరీంనగర్ జిల్లాలో సుమారు 30 లక్షల మంది ఓటర్లున్నారు. వారందరికీ ఎన్యూమరేషన్ ఫారాలు అందించే ప్రక్రియ దాదాపు పూర్తైందని గణాంకాలు చెబుతున్నా, క్షేత్రస్థాయిలో ఆ పరిస్థితి లేదు. చాలా మంది ఓటర్లకు ఎన్యూమరేషన్ ఫారాలు అందక ఇబ్బందులు పడుతున్నారు. ముఖ్యంగా అంతకు ముందు ఓ ఇంట్లో అద్దెకు ఉండి, ప్రస్తుతం వేరే ప్రాంతాల్లో నివాసం ఉంటున్న ఓటర్లకు ఫారాలు అందడం లేదు. ఒకే డివిజన్ లేదా వార్డులో వేర్వేరు పోలింగ్ బూతుల్లో ఓట్లున్న ఓటర్లకు ఏ బీఎల్​వోకు తమ ఫారాలు అందాయో తెలియడం లేదు.

బీఎల్​​వోల చుట్టూ తిరగాల్సిన పరిస్థితి! : వాస్తవానికి ఇంటింటికీ తిరిగి ఫారాలు అందజేయాల్సి ఉన్నా, బూత్ పరిధిలోని సెంటర్లో కూర్చుని ఫారాలు అందిస్తున్నారు. కొందరు ఓటర్లు తమ ఫారాలు ఎక్కడున్నాయో తెలుసుకోవడానికే ఐదుగురు బీఎల్​​వోల దగ్గరకి తిరగాల్సిన పరిస్థితి ఏర్పడింది. దీంతో ఎక్కడ తమ ఓట్లు గల్లంతవుతాయోనని ఆందోళనకు గురవుతున్నారు.

నేను దాదాపు 10 రోజులుగా తిరుగుతున్నాను. మా ఓటు మిస్​ అవ్వకూడదనే ఉద్దేశంతో ఈ పది రోజుల నుంచి ఫాం కోసం తిరుగుతూనే ఉన్నాను. వాళ్లేమో సరిగ్గా పట్టించుకోవట్లేదు. కనీసం ఇంటి నంబరైనా వాట్సాప్​ పెడతా ఓసారి చెక్​ చేసి చెప్పండి అని కూడా చెప్పాను. వాళ్ల నుంచి ఎలాంటి స్పందన లేదు'' - ఓ ఓటరు ఆవేదన

బీఎల్​వోలకు భారంగా ఫారాలు : ఓటర్లకు ఫారాలు అందించడం ఒక ఎత్తైతే, ఓటర్ల నుంచి నింపిన ఫారాలు తీసుకోవడం గగనమవుతోంది. ఎందుకంటే ఎన్యూమరేషన్ ఫారాలు నింపేందుకు ఓటర్లు వెనకంజ వేస్తున్నారు. ముఖ్యంగా 2002లో సర్ సమాచారం చాలా మందికి అందుబాటులో లేదు. దీనికి తోడు తప్పులు నింపితే మరో ఫారం ఇచ్చే అవకాశం లేదు. ఇక చేసేదేం లేక వచ్చిన బీఎల్​వోతోనే వివరాలు నిక్షిప్తం చేయిద్దామని ఖాళీగా పెడుతున్నారు. ఇచ్చిన ఫాంను నింపుకోవడం, నింపిన ఫాంను ఆన్​లైన్ చేయడం, తప్పులుంటే సరిచేయడం, 2 చోట్ల ఓట్లున్న వారిని గుర్తించడం, చనిపోయిన వారిని గుర్తించడం, ఇలా బీఎల్​వోలకు తలకు మించిన భారమవుతోంది.

మొదట్లో అధికారులు ఇంటికి వచ్చారు. కానీ మా పేర్లు లేకపోవడంతో ఎన్యూమరేషన్​ పత్రాలు ఇవ్వలేదు. మరో బీఎల్​వో వద్దకు వెళితే అక్కడ నాది దొరికింది. కానీ మా ఆయనది దొరకలేదు. - ఓ మహిళా ఓటరు

అయినా బూత్ స్థాయి అధికారులు గడువులోపు ప్రక్రియను పూర్తి చేస్తామంటున్నారు. సర్‌ 2002 జాబితా, తాజా ఓటర్ల జాబితా అందుబాటులో ఉంచి ఎన్యుమరేషన్ ఫారాలు నింపేందుకు ప్రజాప్రతినిధులు, పార్టీ నాయకులు సహకారం అందిస్తున్నారు. అయినా ఓటర్లలో గందరగోళం మాత్రం కొనసాగుతోంది.

మీకోసం : 24లోపు ఎన్యూమరేషన్​ పత్రం బీఎల్​వోకు తిరిగి ఇవ్వకపోతే ఏమౌతుంది? - మనమేం చేయాలి?

గందరగోళంగా సర్​! - ఎన్యూమరేషన్​ ఫారాల్లో అన్నీ తప్పులే

TAGGED:

SEVERAL PROBLEMS IN SIR PROCESS
VOTERS ARE FACING DIFFICULTIES
SIR PROCESS ISSUES
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SURVEY PROCESS IS CHAOTIC

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